Revue de presse du 28 mars | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

La justice s’intéresse de plus en plus à celui que la presse a surnommé “le gourou du cru”, et qui balance entre conseils bien-être et pratiques sectaires. Parce que sa trajectoire est une parabole de l’époque “toutosceptique”? Enquête. (En kiosque)

Très actif sur YouTube, qu’il inonde de vidéos, le naturopathe anti-médecine qui prétend tout guérir, du Covid au cancer, avec des légumes crus et des jeûnes extrêmes est dans le viseur des autorités, qui s’inquiètent de sa dérive complotiste et de son audience grandissante en ces temps de pandémie. «Libération» est parti sur ses traces dans la vallée du Vallespir, où le quadragénaire compte autant d’adeptes que de détracteurs.

Louis Aliot – Des électeurs défendus, et d'autres reniés

Des militants de l’Action française, mouvement d’extrême droite, ont fait une action coup de poing à Toulouse jeudi, choquant la classe politique. Le mouvement d’extrême droite Action française a fait irruption au conseil régional d’Occitanie, à Toulouse, jeudi 25 mars. Une dizaine de militants se sont introduits dans le bâtiment alors que se tenait une assemblée plénière. Ils ont « tenté d’entrer par la force dans l’hémicycle pour interrompre le processus délibératif, peut-être par le sous-sol », a expliqué à l’Agence France-Presse la présidente PS du conseil régional Carole Delga, qui n’avait jamais vécu ça depuis son élection en 2016. […] Le maire de Perpignan Louis Aliot (RN) a estimé dans un tweet que “l’intrusion violente d’extrémistes” était inquiétante “pour l’atteinte démocratique qu’elle représente !”.

De LFI jusqu’au RN et jusqu’au président de la République, l’ensemble de la classe politique a condamné l’intrusion jeudi de militants d’extrême droite au conseil régional d’Occitanie. […] Le maire Rassemblement national de Perpignan Louis Aliot a lui condamné une “intrusion violente d’extrémistes” qu’il a jugée “inquiétante pour la sécurité du site ainsi que pour l’atteinte démocratique qu’elle représente”, et invité à “(privilégier) toujours le débat au sectarisme”.

Le maire Louis Aliot a organisé ce 19 mars une exposition rappelant les exactions du FLN sur les pieds-noirs et harkis. Conscient qu’il doit élargir sa base électorale, le RN a infléchi son discours sur l’Algérie française ces dernières années.

La ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a ouvert le 19 mars un lieu de mémoire et de recueillement provisoire pour les « victimes oubliées » de la guerre d’Algérie. La date d’ouverture de ce mémorial éphémère dans la Salle des Libertés le 19 mars, jour de commémoration nationale pour toutes les victimes de la guerre d’Algérie instauré par François Hollande en 2012, n’est pas anodine.

♦ Jeux de main, jeu de gamin

Castagne entre candidats LR et RN en Occitanie

Aurélien Pradié (LR) et Jean-Paul-Garraud (RN) se sont vivement invectivés vendredi après un débat organisé sur France 3. Le premier parle d’insultes et de menaces physiques, le second nie farouchement. […] Toujours selon Pradié, c’est à ce moment-là que le directeur de campagne de Garraud, Gabriel Robin, proche du maire RN de Perpignan, Louis Aliot, et rédacteur en chef du magazine très à droite l’Incorrect, est intervenu, invitant fermement le candidat LR à se tenir. «La sécurité l’a fait sortir», poursuit Pradié.

♦ Le “vaccin Fister” de Louis Aliot fait mal aux zygomatiques

Une séquence avec Louis Alliot a beaucoup amusé le ministre de la Santé. Un ministre de la Santé qui garde le moral. Mercredi soir, sur TMC, l’équipe de Yann Barthès recevait Olivier Véran dans “Quotidien” pour faire le point sur la situation sanitaire, à la veille d’une nouvelle conférence de presse du gouvernement sur le sujet. Si le ministre a gardé son sérieux tout au long de son interview, il s’est détendu en fin d’émission, au moment de la fameuse séquence “Morning Glory”, un zapping quotidien des émissions matinales.

♦ Perpignan – Le vaccinodrome du Parc des Expositions

Plus d’une centaine de vaccinodromes ou “mégacentres” doivent ouvrir leurs portes en France d’ici la fin du mois d’avril. Dont trente-huit dans les tout prochains jours. […] À Perpignan ou encore à Toulouse, ce sont les centres des expositions qui devraient être mis à contribution. Chacun sa formule.

♦ Monseigneur Turini cède sa place au Conseil pour la communication

Votes et nominations à la Conférence des évêques de France

L’Assemblée plénière de printemps des évêques de France s’est achevée vendredi 26 mars. Outre des décisions majeures sur la lutte contre les abus, plusieurs élections et nominations ont été votées par l’épiscopat et annoncées à l’issue de l’Assemblée plénière de printemps des évêques de France, vendredi 26 mars. Ainsi, Mgr François Touvet, évêque de Châlons-en-Champagne a été élu président du Conseil pour la communication. Il succède à Mgr Norbert Turini, évêque de Perpignan, en fin de second mandat.

♦ Le péroné éperonné 18 ans après son exhumation

Il y a dix-huit ans, des archéologues sont tombés sur un os, d’un peu moins de six centimètres, dans la grotte de Tautavel, à la Caune de l’Arago (Pyrénées-Orientales). Il n’avait pas pu, jusqu’alors, être clairement identifié. Après de (très) longues investigations, les chercheurs ont pu déterminer l’origine de ce fossile : il s’agit d’un bout de péroné humain, un os de la jambe, vieux de 450.000 ans.

♦ LNR – François Rivière (USAP) dans l’ombre de l’élection de René Bouscatel

Nouveau président de la LNR, René Bouscatel favorable au maintien du Top 14

Le tout nouveau président de la Ligue, élu pour succéder à Paul Goze ce mardi, s’est exprimé juste après son élection sur quelques points forts du rugby des clubs français. Favorable à un Top 12, quand il était à la tête du Stade Toulousain, René Bouscatel annonce aujourd’hui vouloir maintenir l’élite à 14 clubs. […] Les membres du comité directeur de la LNR : Collège des représentants de clubs de Top 14 : Bernard Pontneau (Pau), Bernard Lemaître (Toulon), Yann Roubert (Lyon), Thomas Lombard (Stade Français), Didier Lacroix (Stade Toulousain), Jean-François Fonteneau (Agen). Collège des représentants de clubs de Pro D2 : François Rivière (Perpignan), Laurent Beaugiraud (Valence Romans), Thierry Emin (Oyonnax), Frédéric Calamel (Carcassonne).

Il y a presque deux mois de cela, le 8 février dernier, René Bouscatel s’interrogeait sur la pertinence de sa candidature à la présidence de la Ligue nationale de rugby (LNR) et nous avait fait part de sa réflexion, anticipant le fait qu’il pouvait constituer, fort de son expérience dans les différentes instances nationales, une alternative au combat qui s’annonçait entre Alain Tingaud et Vincent Merling. […] Ce 8 février, ce qu’il ne savait pas, c’est qu’une quinzaine de clubs s’étaient réunis en visioconférence à l’initiative de quelques présidents dont Jean-François Fonteneau (Agen), Thomas Lombard (Stade Français), François Rivière (Perpignan) et Thierry Emin (Oyonnax) pour échanger sur l’avenir du rugby professionnel français et constituer une « troisième voie », sans volonté particulière de détacher une tête de liste pour aller ferrailler face à Merling et Tingaud.

♦ Pousse Pousse, une start-up perpignanaise parmi le Top 100 de Challenge

Avec Pousse Pousse, recevez tous les mois une box zéro déchet avec l’essentiel green pour adopter des éco-gestes au quotidien. Cette start-up fait partie de la sélection “100 start-up où investir en 2021” de Challenges. Avec sa pastille rechargeable et sa bouteille sans plastique, Pousse Pousse a développé toute une gamme de produits zéro déchet destinée à l’entretien de la maison: un spray vitres, un spray multi-usages et un spray salle de bains. D’ici à la fin du premier semestre 2021, “un gel douche, un shampooing et un liquide vaisselle viendront compléter la gamme”, annonce Louis Vial.

♦ Censure, Franquisme et cinémas perpignanais, une époque

El cine del destape enciende la primavera en FlixOlé

Le relâchement de la censure franquiste est arrivé dans le cinéma espagnol avec une perspective machiste et le corps des femmes comme appât du box-office. FlixOlé récupère les titres clés de la non censure. […] Cette découverte s’est développée parallèlement aux voyages des Espagnols dans le sud de la France (Biarritz et Perpignan) pour voir des films qui ne sortaient en Espagne.

♦ Le disquaire perpignanais Cougouyou Music, “sélectionneur” de la semaine

Le monumental “What’s Going On” à l’heure du cinquantième anniversaire, le premier album libre et lyrique d’une nouvelle reine soul, la douce ivresse de Néerlandais portés sur le psychédélisme turc. Le meilleur de l’actualité vinyle, sélectionné par “180 gr” et, cette semaine, le disquaire Cougouyou Music, à Perpignan.

