Revue de presse du 29 janvier l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 29 janvier 2023 à 08:27

Au programme de la dernière revue de presse de janvier ? Agriculteurs catalans en colère face aux restrictions d’eau, mobilisation pour l’ouverture du passage frontière du Col de Banyuls, Tramontane en berne, et le gang des Bulgares et le point de deal à Saint-Jacques.

Vous l’avez manquée ? Relire la précédente revue de presse.

A Perpignan, plusieurs centaines de manifestants ont contesté une décision du tribunal administratif qui va limiter les prélèvements dans le fleuve Têt. Sous la neige et dans le froid, environ un millier de représentants du monde rural ont défilé, mardi 24 janvier au matin, dans les rues de Perpignan, à l’appel de la chambre d’agriculture, de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et des jeunes agriculteurs (JA), pour défendre leur accès à l’eau, de plus en plus rare et convoitée.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Depuis deux ans, pour « lutter contre l’immigration clandestine et le terrorisme », près d’une dizaine de point de passage sont fermés entre la France et l’Espagne. Au col de Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales, des rochers barrent la route et bouleversent cette petite communauté transfrontalière. Le 11 janvier 2011, sans avoir été consulté au préalable, Jean-Michel Solé, le maire de Banyuls-sur-Mer (66), a découvert avec stupéfaction que la route qui mène de son village vers l’Espagne serait fermée jusqu’à nouvel ordre : « Ça nous est arrivé comme la misère sur les pauvres ! Comme si quelques pierres –il y en a six ou sept– pouvaient empêcher le trafic de drogue ou le passage de migrants ! »

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ El Nacional / El roc retirat del Coll de Banyuls esdevé una icona reivindicativa

Le rocher est couvert de messages réclamant la réouverture du Col de Banyuls. Après que les habitants d’Espolla (Alt Empordà) aient rouvert vendredi dernier cette route traditionnelle qui relie le Roussillon à l’Empordà, l’un des rochers retirés a été recouvert de centaines d’écrits demandant d’autoriser définitivement la circulation à travers le Col de Banyuls.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ France Télévision / Environnement : la tramontane perd son souffle à cause du changement climatique

Avec seulement 90 jours de tramontane relevés à Perpignan l’an passé, ce vent bien connu dans le sud semble s’affaiblir face au changement climatique. Cette baisse devrait s’accentuer d’après les scientifiques et pourrait menacer la faune et la flore locale. Georges Brassens avait « perdu la tramontane en trouvant Margot ». Les Catalans, eux, pourraient bien perdre petit à petit leur vent fétiche, caractéristique du Languedoc, face au changement climatique.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ Le Figaro / Jusqu’à huit ans de prison pour des hommes de main bulgares recrutés pour récupérer un point de deal

Ils avaient recruté des hommes de main bulgares pour récupérer un juteux point de vente de stupéfiants à Perpignan : des condamnations allant jusqu’à huit ans de prison ont été prononcées, mercredi 25 janvier, au procès d’une violente guerre de territoire entre gangs rivaux. Depuis le 9 janvier, 19 prévenus comparaissaient dans ce dossier, devant le tribunal correctionnel de la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille.