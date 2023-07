Revue de presse du 9 juillet l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 9 juillet 2023 à 08:29

Dans la revue de presse de Perpignan et des Pyrénées-Orientales du 9 juillet. Les conditions indignes de la prison de Perpignan révélées par un rapport, l’héritage de la fille de l’abbé Lucien Camps. Mais aussi le RN perpignanais qui se positionne sur les émeutes, la sécheresse, Prats-de-Mollo parmi les plus beaux villages de France ; confirmation de la direction de l’Archipel et le roman du doyen de la faculté de droit de Perpignan.

La prison de Perpignan épinglée par la contrôleuse des lieux de privation de liberté

De son côté, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, reconnaît que la surpopulation carcérale à Perpignan constitue « une problématique majeure ». La contrôleuse des prisons tire la sonnette d’alarme. Dans un document du 6 juin rendu public mercredi 5 juillet, Dominique Simonnot demande au gouvernement d’améliorer rapidement les conditions de détention à la maison d’arrêt de Perpignan, qu’elle juge « indignes ». « Surpopulation endémique », « humiliations », « odeurs d’urine de chat omniprésentes », la contrôleuse recommande également de « garantir la protection » des détenus, menacés par d’autres prisonniers.

Le ministre de la Justice a été saisi par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), à propos de la situation dans le centre pénitentiaire de Perpignan. Le garde des Sceaux reconnaît que la surpopulation y est inacceptable. La contrôleure, Dominique Simonnot, a fait des recommandations au gouvernement. D’une part à cause des cellules bondées et des matelas à même le sol. Le taux d’occupation est de 205,6%, soit l’un des plus élevés de France. Par ailleurs, les cellules sont insalubres et infestées de punaises de lit.

Le diocèse de Perpignan deshérité, l’abbé Lucien Camps désigne sa fille comme bénéficiaire de son héritage

Isabelle Ballesteros, fille d’un prêtre a entamé un bras de fer avec l’Eglise pour que son ascendance soit enfin reconnue, après 40 de silence. Enfant cachée d’un curé de Perpignan, Isabelle Ballesteros a passé 40 ans dans l’ombre: elle a dû attendre la mort de son père pour être reconnue, et un an et demi de plus pour gagner son bras de fer avec l’Eglise sur l’héritage. Le 14 décembre 2021, quelques heures après le décès de l’abbé Lucien Camps, un notaire révèle l’existence de deux testaments. Dans le premier, daté de 2011, le prêtre, qui a officié dans plusieurs paroisses des Pyrénées-Orientales, reconnaît sa paternité et désigne sa fille comme unique héritière.

Le Rassemblement National de Perpignan se positionne sur les émeutes

Depuis plusieurs jours, le parti d’extrême droite oppose l’argent dévolu aux quartiers prioritaires à l’abandon supposé de la France rurale. Louis Aliot est agacé. Il n’est pas sûr de vouloir être là, ce lundi 3 juillet devant l’hôtel de ville de Perpignan, pour le rassemblement en soutien aux maires mobilisés et, parfois, attaqués durant six nuits de violences urbaines. « Encore un rassemblement pour rien », s’est-il dit d’abord, avant de se raviser.

En dix minutes, sur le perron, il transforme le moment de recueillement en discours politique et égrène les multiples raisons de sa colère. Il en est une qui l’anime particulièrement : ces banlieues, « qu’est-ce qu’il [leur] faut de plus ? » Trop d’argent a été dépensé pour les quartiers prioritaires des politiques de la ville, explique, micro en main, le maire de la plus grande commune du Rassemblement national (RN) de France. Ironiquement, neuf des dix quartiers prioritaires des Pyrénées-Orientales sont sous sa juridiction ; un quart de ses administrés y habitent.

Avec le réchauffement climatique, les vagues de chaleur vont être plus longues, plus fréquentes et plus intenses, entraînant une augmentation du risque de sécheresse et d’incendies pendant ces mois qui voient les vacanciers affluer dans le Sud. (…) Dans la quasi-totalité des Pyrénées-Orientales, département particulièrement touché cette année, le remplissage des piscines individuelles est interdit (en PDF). Heureusement pour le tourisme local, le remplissage des bassins à usage collectif est lui toujours autorisé, sous conditions. Les jacuzzis et spas peuvent aussi continuer à fonctionner s’ils sont raccordés à « un système de récupération totale et de réusage des eaux ».

Prats-de-Mollo rejoint la liste des plus beaux villages de France

Le village fortifié de Prats-de-Mollo-la-Preste, dans les Pyrénées-Orientales, et le bourg médiéval de Penne-d’Agenais, dans le Lot-et-Garonne, ont attendu plus de vingt-cinq ans pour obtenir le précieux label. Leur nombre est désormais de 174, répartis dans 70 départements et 14 régions. Deux petites communes ont fait leur entrée ce week-end dans le cercle des plus beaux villages de France. Penne-d’Agenais (Lot-et-Garonne) et Prats-de-Mollo-la-Preste (Pyrénées-Orientales) ont obtenu le précieux label après des années d’attente. Car le chemin est souvent long et ardu pour prétendre à figurer dans cette liste d’exception.

Jackie Surjus-Collet confirmée à la tête du théâtre de l’Archipel

Soutenue entre autres par la municipalité RN, la nomination de Jackie Surjus-Collet a fait polémique deux mois durant. En la confirmant à la tête du Théâtre de l’Archipel, Rima Abdul-Malak déjoue pourtant bien des pièges. Décryptage. Rima Abdul-Malak disposait de deux mois pour donner son agrément à la nomination de Jackie Surjus-Collet à la direction du Théâtre de l’Archipel, à Perpignan. La ministre de la Culture a attendu le tout dernier moment pour le faire. Signe d’une difficulté à trancher en faveur d’une candidate soutenue par la municipalité RN ou soin particulier à recueillir tous les points de vue pour se faire l’idée la plus juste possible de la situation ? Clairement les deux.

Article initialement en espagnol : Son auteur, Jacobo Ríos, est le seul professeur de droit espagnol en France qui à l’âge de 20 ans a quitté La Corogne et relie aujourd’hui les deux pays via son roman. À l’âge de 20 ans, Jacobo Ríos a quitté la faculté de droit de La Corogne pour se rendre en France. Après avoir terminé son Erasmus – qu’il a réussi sans parler français – il a obtenu une bourse de la Fondation Barrié pour suivre un master dans le pays transpyrénéen. Grâce à son expérience, il a obtenu un doctorat en droit à l’université de La Sorbonne. Il est aujourd’hui le seul professeur de droit espagnol dans une université française, ainsi que le plus jeune doyen de la faculté de droit et d’économie de l’université de Perpignan.

