Revue de presse du 2 juillet l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 2 juillet 2023 à 08:40

Dans la revue de presse de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, natif des Pyrénées-Orientales, le procureur général François Molins prend sa retraite. La LGV à tout petits pas, surpopulation carcérale à Perpignan. Contre la sécheresse, le RN dit non aux logements sociaux. Les trois ans du RN à Perpignan et Pascal Comelade dans les champs.

L’actuel procureur général près la Cour de cassation quitte ses fonctions vendredi, après plus de quarante années d’une carrière consacrée au parquet. La soirée promet d’être émouvante. Vendredi 30 juin, François Molins, bientôt 70 ans, procureur général près la Cour de cassation depuis 2018, prendra sa retraite, après une carrière uniquement consacrée au parquet, commencée à la fin des années 1970. Son successeur est déjà connu : il s’agit de l’actuel procureur général près la cour d’appel de Paris, Rémy Heitz.

(…) Autre trait de caractère systématiquement mis en avant pour définir le natif de Banyuls-dels-Aspres (Pyrénées-Orientales) : il aime travailler en équipe et repérer les jeunes talents. Une vraie capacité d’entraînement, malgré ses coups de colère – l’homme est soupe au lait. Ainsi, lors de son passage à Bobigny, au début des années 2000, il s’entoure alors d’une équipe de jeunes magistrats et fait de la deuxième juridiction du pays une sorte de laboratoire de la méthode Molins.

LGV et surpopulation carcerale

Ce serpent de mer, que l’on attend depuis près de trente ans entre l’Hérault et la frontière espagnole, ne devrait pas être bouclé avant (au moins) 2040. Ça, ça va mettre un peu de beurre dans les épinards à un projet relégué aux calendes grecques. L’Union européenne a débloqué 6,3 millions d’euros pour financer les études de la première phase (jusqu’à Béziers) de la Ligne à grande vitesse (LGV) entre Montpellier (Hérault) et Perpignan (Pyrénées-Orientales). Cette enveloppe représente « 50 % du montant des études 2023-2024 prévues pour la finalisation du programme », se réjouissent l’Etat, la région Occitanie et SNCF Réseau, dans un communiqué commun.

Il s’agit du cinquième record en quelques mois pour les prisons françaises. La France avait été condamnée en 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme pour cette situation. (…) Le taux d’occupation est de 144,6% dans les maisons d’arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, et donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines. Il atteint ou dépasse même les 200% dans dix établissements, dont 297,4% à Majicavo (Mayotte), 226% à Nîmes, 211,5% à Rochefort (Charente-Maritime), 206,9% à Bordeaux-Gradignan ou encore 205,6% à Perpignan.

Contre la sécheresse, le RN veut limiter les logements sociaux

Le parti d’extrême droite veut suspendre l’obligation pour les communes de se doter d’un quota de logements sociaux pour économiser de l’eau. (…) Concrètement, cette PPL permettrait à une ville comme Perpignan, dirigée par le maire RN Louis Aliot, de suspendre pour un temps la construction de logements sociaux dans sa ville, puisque les Pyrénées-Orientales font partie des départements touchés par les restrictions d’eau. Une certaine vision de la lutte contre la sécheresse qui a provoqué ce commentaire ironique du député insoumis Hadrien Clouet. Le Rassemblement national a trouvé la solution pour le manque d’eau cet été : obliger tout le monde à vivre comme la bande des Le Pen, dans un château ! , a tweeté l’élu de la Haute-Garonne.

Chaque semaine, l’Humanité dresse le bilan d’une commune à mi-mandat. Élu en 2020 dans la cité catalane, Louis Aliot joue la carte de la propreté et de la sécurité pour satisfaire ses administrés. Sans rien sacrifier aux obsessions d’extrême droite. Police partout. En quelques hectomètres parcourus au centre-ville de la cité catalane, le constat est saisissant : les devantures « police municipale » sont plus visibles, si ce n’est plus nombreuses, que celles estampillées « boulangerie ».

La clé des champs de la musique de Pascal Comelade

Pascal Comelade, connu pour ses créations musicales éclectiques, a tenu un concert dans le village de Passa (Pyrénées-Orientales) en compagnie de l’orchestre catalan La Cobla Sant Jordi. C’est dans le petit village de Passa, près de Perpignan, que le musicien catalan Pascal Comelade a posé son piano pour un concert à la nuit tombée, dans le cadre enchanteur du Monastir del Camp. Le pianiste est accompagné de La Cobla Sant Jordi, orchestre emblématique catalan mais aussi d’autres musiciens moins classiques, issus du rock ou du jazz.

Photo de Une, image d’archives. Remise des diplômes université de Perpignan 2017