Revue de presse du 16 juillet l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 16 juillet 2023 à 10:11

Au programme de la revue de presse du 16 juillet 2023, la télévision catalane fait l’état des lieux de la cohabitation entre langue catalane et État français. Mais aussi, la sécheresse, le RN perpignanais, la crèche de Noël et Maillol à Banyuls-sur-mer.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire notre précédente revue de presse du 9 juillet 2023.

Cohabitation compliquée entre langue catalane et République Française

À partir des témoignages d’hommes politiques, de journalistes, d’historiens, d’enseignants, d’activistes culturels et de personnalités de la société civile du nord de la Catalogne, «Catalogne du Nord : el català, a judici» mène une enquête approfondie sur l’état actuel de la langue catalane dans l’État français au moment où cinq conseils du nord de la Catalogne ont été jugés pour avoir officiellement utilisé le catalan dans le conseil.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Sécheresse, incendie et feux d’artifices

Le 14 juillet sera-t-il jour de fête partout en France ? Plusieurs communes ont d’ores et déjà annoncé l’annulation des feux d’artifice, voire de l’ensemble des festivités. Elles craignent de nouveaux débordements, quelques semaines après les émeutes consécutives à la mort du jeune Nahel à Nanterre. (…) Sécheresse et risque d’incendie. À Perpignan, on ne veut «courir aucun risque», en cette période «de fortes chaleurs». La ville de Louis Aliot (RN) troquera le «traditionnel feu d’artifice» par «un magnifique spectacle de son et lasers».

Argent public

Les sociétés de communication créées par la «GUD connexion» ont encore encaissé des centaines de milliers d’euros en 2022 grâce au budget du groupe parlementaire Identité et démocratie, où siègent les eurodéputés lepénistes. Les montants perçus s’envolent par rapport aux années précédentes.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La crèche de la concorde ?

NOËL Chantal Bruzi (DVD) avait défendu la crèche de la nativité voulue par Louis Aliot (RN), que la majorité précédente, dont elle faisait partie, avec elle aussi mise en place… sans entraîner de condamnation à l’époque. La ville de Perpignan a publié, ce mardi, la liste des vingt-six donateurs qui ont accepté de financer l’amende de 1.400 euros à verser à l’Etat. Cette amende fait suite à a décision du tribunal administratif de Montpellier, le 21 décembre 2022, d’interdire la présence d’une crèche de la nativité au sein de l’hôtel de ville de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Balade et hommage

⊕ La Croix / À Banyuls, le souvenir apaisant de Maillol

Les rues escarpées et fleuries de la petite ville catalane ont vu grandir l’artiste Maillol, successeur de Rodin au XXe siècle, connu pour les courbes harmonieuses de ses sculptures, érigées face à la mer Méditerranée. Rue Aristide-Maillol. Les lauriers roses et blancs ondulent sous une légère brise. Les bougainvilliers lézardent autour des fenêtres, jetant leurs teintes mauves par-dessus les venelles. À Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, les escaliers s’amusent. Ils grimpent, redescendent pour remonter encore.

Marie-Laure de Decker est morte le 15 juillet à l’âge de 75 ans. Photographe parmi les plus importantes de l’après-guerre, elle se raconte et témoigne dans cet «Á voix nue» diffusé une première fois en octobre 2021 (note du 15 juillet 2023). Henri Cartier Bresson disait de la photographie que c’était une manière de vivre, une façon d’être. Dans son œuvre comme dans la vie, Marie-Laure de Decker a le regard clair : c’est cela chez elle que l’on voit en premier : ses yeux d’un bleu limpide qui vous regardent bien en face et donnent le sentiment de vous scanner.