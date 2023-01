La patate glissante de la RN 116 dans les mains du Département

– Un aménagement du carrefour de Rodès en carrefour giratoire et de la dénivellation du carrefour de Vinça Ouest pour le point d’échange entre la RN 116 et le RD 13E, travaux dont la teneur a été approuvée par arrêté préfectoral du 29 juin 2021.

– L’amélioration des traversées de Ria et de Saillagouse. L’enquête publique est prévue en 2024 dans la perspective d’une mise en service à horizon 2025 pour la traversée de Saillagouse, et à l’horizon 2026 pour la traversée de Ria.

– Les clés de financement sont : 50% État, 25% Région et 25% Département.»