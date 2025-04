À Sainte-Marie-la-Mer, la commune propose aux seniors de participer à des ateliers numériques. L’objectif : limiter la fracture numérique isolant les personnes âgées. Sensibilisation aux arnaques, ouverture d’un compte Améli en ligne, fonctionnement d’une boîte mail, plusieurs sujets essentiels sont abordés lors de ces cours.

Alors que l’horloge de l’église de Sainte-Marie-la-Mer sonne 10h ce 7 avril, à la médiathèque située juste en face, six personnes s’installent, prêtes à écouter le cours. Ce ne sont pas des cahiers qui sont sortis, mais bien des ordinateurs. Et, les élèves n’ont pas un profil classique, ils sont pour la plupart retraités et prêts à en découdre avec souris et autres pad.

En 2024, parmi les 34 % de personnes déclarant souffrir d’un frein numérique, le premier obstacle est le manque de maîtrise (19 %). Cette problématique est notamment présente chez les personnes âgées. N’ayant pas grandi avec les outils numériques, Jeanne, Odile ou Alain doivent appréhender ces technologies devenues indispensables au quotidien. À Sainte-Marie-la-Mer, tous les lundis et vendredis matin, les seniors peuvent participer à des ateliers numériques.

26 conseillers numériques dans les Pyrénées-Orientales

Margot, conseillère numérique, distribue à chaque participant une fiche d’exercices. Assis devant leur ordinateur portable, les élèves assidus répondent aux questions une par une. Les premières difficultés arrivent : « Elle est où ma flèche ? », « Comment on fait pour ouvrir LibreOffice ? ». Margot s’approche de chaque senior pour répondre à leurs interrogations. « Essayez de relancer la page, cherchez le logiciel sur le bureau », indique-t-elle.

Chaque participant a un niveau de maîtrise différent : « C’est vraiment varié. Il y en a qui ne savent pas envoyer un mail, mettre un document en pièce jointe, rechercher sur Internet », expose la conseillère numérique. Cette ancienne esthéticienne travaille pour le département des Pyrénées-Orientales. Margot ainsi que les 25 autres conseillers numériques sillonnent le territoire pour accompagner les seniors dans l’apprentissage du numérique. « On fait Argelès-sur-Mer, Amélie-les-Bains-Palalda, Céret, Sorède, Maury,…», liste Margot.

Numérisation administrative : une difficulté pour les seniors

Ce qui a poussé Jeanne à s’inscrire est la complexité des démarches administratives en ligne. « Je ne savais rien faire », explique-t-elle. Elle raconte avoir eu des difficultés avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et sa déclaration d’impôts. La principale cause de ses problèmes, la multitude de mots de passe à retenir : « Je suis très tête en l’air », confie-t-elle. Cette dernière participe aux ateliers depuis janvier 2025. « On sent qu’on apprend, lentement, mais sûrement », s’enthousiasme-t-elle.

Jeanne n’est pas la seule à rencontrer des difficultés face à la numérisation administrative. Selon une étude du Crédoc, 45 % des 70 ans, et plus, déclarent avoir au moins un problème lorsqu’ils effectuent une démarche administrative en ligne.

De son côté, Odile explique avoir commencé à utiliser son ordinateur lorsqu’elle était au travail, « il fallait faire du traitement de texte ». Mais, elle avait besoin de connaître davantage l’outil informatique pour une autre raison bien précise. Il y a plusieurs années, sa fille est partie vivre au Japon et elle a dû trouver une solution pour garder le contact. « Il fallait communiquer via la boîte mail », ajoute-t-elle.

Les moyens de communication numériques sont l’une des solutions pour éviter l’isolement des personnes âgées. L’envoi de mails, l’utilisation de réseaux sociaux, ces canaux peuvent permettre aux seniors de rester un lien social avec des personnes, parfois, éloignées. Les outils numériques se font d’ailleurs de plus en plus une place chez les personnes âgées. Certains sont d’ailleurs adaptés aux défaillances liées à l’âge et possèdent des boutons plus grands et une interface simplifiée.

Prévenir les arnaques sur internet

Pourtant, il faut aussi apprendre aux aînés à ne pas tomber dans les pièges d’internet. À Sainte-Marie-la-Mer, cette problématique a déjà été abordée lors d’un précédent atelier. Alain, participant, explique avoir été formé pour repérer « les types d’arnaques et de quoi faut-il se méfier sur Internet ». Si Alain connaît les astuces pour éviter les arnaques, les escrocs changent souvent de techniques d’approche : envoi de messages ou mails frauduleux, publications sur les réseaux sociaux…

Les plus de 70 ans craignent davantage les arnaques et escroqueries (24 %) sur internet que les autres tranches d’âge. Cette crainte peut les amener à rejeter les outils numériques.