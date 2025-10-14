Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : les agriculteurs enfin indemnisés

La sécheresse historique qui a frappé les Pyrénées-Orientales entre septembre 2023 et août 2024 vient d’être officiellement reconnue comme calamité agricole. Un arrêté ministériel ouvre le droit à l’indemnisation pour les viticulteurs et arboriculteurs dont les exploitations ont subi des pertes durables. Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 15 novembre 2025.

Après des mois d’attente et d’incertitude pour le monde agricole, la reconnaissance officielle est enfin tombée. Un arrêté ministériel daté du 5 mai 2025, validé par le Comité national de gestion des risques en agriculture, confirme cette reconnaissance et permet désormais d’indemniser les pertes dites “de fonds”. Il s’agit des dommages durables subis par les cultures pérennes, notamment les vignes et vergers, dont la reprise a été gravement compromise par la sécheresse.

Sont concernées les vignes dans 127 communes, de Banyuls à Céret, en passant par Perpignan, Thuir ou Maury. Ainsi que les vergers d’abricotiers dans 18 communes du département. Cette reconnaissance fait suite à une année particulièrement éprouvante pour la viticulture et l’arboriculture, déjà fragilisées par la répétition des épisodes de sécheresse.

Les exploitants touchés peuvent déposer leur dossier d’indemnisation jusqu’au 15 novembre 2025. Les demandes se font soit en ligne, soit par courrier auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Perpignan. L’objectif de ce dispositif est d’apporter un soutien financier aux agriculteurs les plus durement impactés, afin de les aider à reconstituer leurs plantations et à faire face à la poursuite d’un stress hydrique désormais récurrent dans le département.

Des aides vécues comme un soutien moral plutôt que financier

Du côté des agriculteurs, on salue une mesure attendue. « La viticulture fait face à un contexte extrêmement difficile, explique François Douville, membre de la Confédération paysanne. C’est une crise sans précédent car la sécheresse est venue s’ajouter à la situation spécifique au département, qui elle même s’inscrit dans un contexte de crise globale des ventes à la fois au niveau national et international. Donc c’est important de se sentir soutenu par les pouvoirs publics dans un tel marasme ».

Les agriculteurs déplorent en revanche le temps de l’administration, qui n’est pas celui des exploitations. « Il a d’abord fallu que la profession fasse pression auprès de la préfecture pour que celle-ci s’empare du dossier. Ensuite il a fallu faire face au temps de l’instruction. Forcément, ça ne va jamais assez vite quand on a besoin d’aide. Les indemnisations arrivent tard par rapport à la sécheresse et finalement, elles ne vont pas changer fondamentalement la donne », poursuit, soucieux, François Douville. Contactés également, les syndicats Jeunes Agriculteurs et FDSEA n’ont pas répondu à nos sollicitations.

Liste complète des communes concernées :

Vignes (127 communes) : Alénya, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Belesta, Bouleternère, Bompas, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camelas, Canet-en-Roussillon, Canohes, Caramany, Cases-de- Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudies-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de- Conflent, Espira-de-l-Agly, Estagel, Estoher, Eus, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur- Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-de-France, Le Boulou, Le Soler, Le Vivier, Lesquerde, Llauro, Los-Masos, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Molitg-les-Bains, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prades, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe- de-la-Commanderie, Sainte-Marie, Saleilles, Salses-le-Château, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Théza, Thuir, Tordères, Torreilles, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-de-la-Salanque, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve- de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès. Abricotiers (18 communes) : Ansignan, Calce, Cases-de-Pene, Cassagnes, Claira, Espira-de-l-Agly, Estagel, Latour-de-France, Le-Barcares, Lesquerde, Pia, Planèze, Rasiguères, Rivesaltes, Saint-Arnac, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Torreilles.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.