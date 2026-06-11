Collage « White Live Matters » : l’Université de Perpignan porte plainte

Article mis à jour le 11 juin 2026 à 17:20

Après la revendication, par le syndicat étudiant d’extrême droite La Cocarde, d’un collage suprémaciste sur son mur d’enceinte, l’Université de Perpignan dénonce une « salissure porteuse de division et de haine ». Une plainte a été déposée.

Un collage qui ne passe pas. Ce jeudi 11 juin, l’Université Perpignan Via Domitia (UPVD) a vertement réagi aux affiches collées par la Cocarde et revendiquées dans des posts sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué transmis à Made in Perpignan, l’Université « dénonce avec la plus grande fermeté le slogan qui a été affiché temporairement sur les murs de deux de ses campus, à Perpignan et à Narbonne, le 9 juin 2026 ».

L’UPVD écrit également qu’elle « condamne avec force cette action affichée, photographiée puis diffusée sur les réseaux sociaux avec en arrière-plan le nom de notre université. Cette salissure porteuse de division et de haine est contraire aux valeurs universelles et humanistes des universités françaises ».

L’UPVD annonce également qu’elle a entrepris des actions. « Une plainte contre X a été déposée et les investigations sont en cours afin d’identifier si des usagers de notre établissement ont été parties prenantes à cette action. Des actions disciplinaires sont envisagées ».

« White lives matter » : un slogan suprémaciste

Le syndicat étudiant d’extrême droite La Cocarde avait revendiqué, le mardi 9 juin, un collage sur le mur d’enceinte de l’Université. Sur les clichés, deux militantes posent fièrement devant leur ouvrage. Ce slogan, qui signifie « les vies blanches comptent », est une expression propagée par des groupes suprémacistes blancs aux Etats-Unis depuis une dizaine d’années. Cette expression a été propagée en réponse au mouvement Black Lives Matter ; lui même apparu en 2013 après la mort de Trayvon Martin. Cet homme noir avait été tué par un agent de sécurité privé blanc, lequel avait finalement été acquitté par la Justice américaine, ce qui avait déclenché une vague d’indignation Outre-Atlantique.

Depuis, plusieurs groupes et mouvements affiliés à l’extrême droite véhiculent régulièrement le slogan « white lives matter », en message de ralliement et en appui à des thèses identitaires. « Défends ta Méditerranée, défends ton peuple faxe à la subversion migratoire » ou « Les étudiants français d’abord », font partie des autres slogans véhiculés par la Cocarde.

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