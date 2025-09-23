« On peut rire de tout, même de la Sécurité sociale » : quand la directrice de l’Urssaf des Pyrénées-Orientales écrit une pièce de théâtre

Rigide, l’administration ? Pas si sûr. Jeudi 16 octobre, au Soler, se tient la première de la comédie « Célébration ! » autour des 80 ans de la Sécurité sociale. Une pièce de théâtre écrite par Elidie Mentrel, directrice de l’Urssaf des Pyrénées-Orientales, et directrice du Contrôle Travail Illégal à l’échelle régionale.

La jeune femme est issue d’un parcours atypique. Titulaire d’un master de philosophie, politique et éthique, elle se penche d’abord sur les questions migratoires. Un intérêt qui l’emmène aux politiques sociales puis à la fonction publique.

Si l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale la dirige naturellement vers le poste de manager puis de directrice, Elidie Mentrel a aussi un objectif géographique.

« Je suis passionnée de la Catalogne et des Pyrénées-Orientales. Depuis mes 14 ans, je viens ici en vacances. » Aussi, dès qu’elle en a l’opportunité, elle brigue le poste à Perpignan.

Dans ses valises, Elidie Mentrel nous amène sa passion, le théâtre. Longtemps comédienne dans une compagnie, elle est également fascinée par l’écriture, depuis le collège. Après quelques nouvelles, la création de pièces s’impose et elle rédige une première comédie qui sera jouée en 2019 au festival d’Avignon.

« La carte Vitale n’est pas une carte bleue. Quand on va chez le médecin et qu’on ne paye pas, c’est grâce aux cotisations qu’on recouvre. »

La directrice transforme aujourd’hui l’essai avec une seconde pièce qui fait le pont avec son univers professionnel. Ainsi « Célébration » évoquera une famille dont tous les membres ont un lien particulier avec la sécurité sociale, que ce soit en y travaillant ou en étant sur le point de subir un contrôle de son organisme de recouvrement, la fameuse Urssaf.

« Je voulais apporter des informations, faire un peu réfléchir, mais sous l’angle du rire, de la légèreté. »

Car il y a nombre d’idées reçues à battre en brèche autour de ces administrations. Si le grand public grince souvent à l’idée de la contribution, il en oublie les missions de service public. « Le soir, nos comptes bancaires sont à zéro. Tout de suite, cela finance les hôpitaux, les allocations…Il y a des valeurs de solidarité derrière. La carte Vitale n’est pas une carte bleue. Quand on va chez le médecin et qu’on ne paye pas, c’est grâce aux cotisations qu’on recouvre. »

Le lien avec la Sécurité sociale, celle qui agace ou celle qui soutient, est finalement un point commun entre tous les Français

Elidie Mentrel évoque aussi toute cette photographie de la société qu’elle contemple depuis sa position à l’Urssaf, comme ces très nombreuses délations de voisins ou d’époux qui cherchent à nuire en déclenchant un contrôle. « Quand c’est anonyme, on met ces délations à la poubelle » assure-t-elle. « On n’est pas la police. »

La pièce fait ressortir à quel point la Sécurité sociale est finalement une sorte de point commun entre tous les Français. « On est encore perçu comme une administration poussiéreuse avec l’Urssaf surtout dans le contrôle, même si depuis le Covid on s’est beaucoup modernisé. » Cette pièce participe à montrer ce changement. Il faut dire que l’organisme, qui se dirige doucement vers le siècle d’existence, part de loin. Elidie a croisé ces anciens qui racontent comment le directeur convoquait les salariés avec un haut-parleur, de sorte que tout le personnel était au courant.

« C’est une pièce transgénérationnelle où les plus jeunes peuvent aussi se retrouver. » Elidie Mentrel écrit en s’imaginant sur les planches, pour mieux se projeter. « Le meilleur moment est quand je ris de ce que j’écris. J’ai pris énormément de plaisir à écrire la scène où le père imagine recevoir les inspecteurs du contrôle et se retrouver sur la paille. »

Le tout est mis en scène par Blandine Métayer, également actrice dans la pièce, accompagnée d’autres comédiens professionnels de qualité, comme Daniel Jean Colloredo, Françoise Rigal, Thomas Tugulescu et Emma Nuixa.

La première, ouverte au grand public, se déroulera le 16 octobre au Soler. D’autres représentations seront à destination des salariés de la Sécurité sociale. « Je ne m’attendais pas à faire autant de dates » se réjouit Elidie Mentrel, qui évoque une vingtaine de représentations en France.

Notre directrice et dramaturge ne compte pas s’arrêter là. Son prochain projet de pièce, intitulé pour le moment « à la recherche du temps libre » et qui doit questionner notre rapport au travail et au loisir, est en préparation. A suivre !

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.