Taxes Trump imprévisibles : les vins du Roussillon dans un ascenseur émotionnel

Article mis à jour le 1 août 2025 à 17:07

Si les exports de vins vers les Etats-Unis ne représentent qu’un segment du négoce sur les Pyrénées-Orientales, les incertitudes douanières pèsent sur un marché déjà en difficulté. Se dirige-t-on vers une taxe à 15 % ou vers une exemption totale ? Elise Gaillard, responsable du domaine Madeloc, partage ses inquiétudes.

Ce dimanche 27 juillet, depuis l’Ecosse, l’Union Européenne et les Etats-Unis s’accordent sur un taux tarifaire unique de 15 % pour l’essentiel des exportations depuis l’Union. Alors que le marché US a représenté, selon les années, jusqu’à un quart des exportations de vin des Pyrénées-Orientales, les nouvelles annonces sont prises avec prudence, voire lassitude. Le seul espoir réside dans une éventuelle exemption de taxes s’agissant du vin, réclamée par la France mais sans retour à ce jour.

Les Etats-Unis, un marché loin d’être négligeable pour les Pyrénées-Orientales

Elise Gaillard est la gérante du domaine Madeloc à Banyuls. Elle possède aussi un domaine du côté de Béziers et un autre en vallée du Rhône.

« L’export en général c’est à peu près 30% de notre chiffre d’affaires » explique-t-elle. « Les Etats-Unis c’est un marché qui était important, mais récemment ça devait représenter à peu près 15 % de notre chiffre d’affaires export. »

Elise Gaillard, gérante du domaine Madeloc

Se passer des Etats-Unis représenterait pour la viticultrice 150 000 à 200 000 euros de pertes. Une trésorerie importante si elle ne retrouve pas de marché en face. « C’est loin d’être négligeable pour moi. » Elle envisage de chercher à la place à se développer sur plusieurs pays à fort pouvoir touristique, comme la Thaïlande ou les Émirats, ou encore Saint-Barth.

Thaïlande, Émirats… quels marchés de substitution pour les vins catalans ?

Même si les 15 % de taxes semblent une baisse après le 20 % des derniers mois et les diverses menaces, c’est déjà trop compte tenu du 0 % sous Joe Biden. « C’est pénible à suivre. J’ai un importateur qui m’envoie un message tous les mois pour nous dire où est-ce qu’on en est. Il y a des rebondissements tous les trois mois. » La gestion des intermédiaires est d’une complexité rare. Aux Etats-Unis, il y a un importateur et des distributeurs qui sont rarement la même personne. Et selon Elise Gaillard, ces rebondissements posent problème avec la durée du trajet en bateau.

« Cela met un mois à traverser. Entre le moment où ça part de chez moi et le moment où ça arrive chez eux, il peut tout se passer. »

Enfin double peine avec la valeur du dollar qui rentre en compte. En clair, un vin acheté 10 euros en France par l’importateur sera vendu près de 40 dollars aux Etats-Unis. Hors du vin très prestigieux, c’est un tarif difficile à placer. « Qui veut acheter un vin, même sympa, à 40 euros aujourd’hui ? »

« Qui veut acheter un vin à 40 euros aujourd’hui ? »

Tous ces doutes supplémentaires s’ajoutent à un contexte de désengagement général de la consommation d’alcool et de fermetures de domaines.

« Il y a déjà trois domaines à vendre rien que sur le cru Banyuls. » Elise Gaillard pense qu’il y a un potentiel à renforcer en circuit local. « Je crois qu’on n’est pas assez forts chez nous. Il faut qu’on arrête de compter sur une saison touristique et qu’on fasse venir plutôt des gens qui sont amateurs de nos vins, et qu’on cherche vraiment l’excellence. »

De menaces en soulagements : une histoire de hauts et de bas

Dès le premier mandat de Trump, la question des taxes sur les importations depuis la France et l’Europe joue au yoyo.



– En 2019, en rétorsion à la taxe GAFA, Trump menace de taxer le vin français jusqu’à 100 %. Ce ne sera jamais appliqué, mais en octobre 2019 une taxe sur les vins français de moins de 14 degrés d’alcool est portée à 25 %.

– En janvier 2020, la France vit une nouvelle menace de grimper à 100 %, qui ne sera pas mise à exécution.

– Le mandat de Biden entraînera une suspension bienvenue de la fiscalité et les négociants des Pyrénées-Orientales tentent alors de reconquérir ce marché laissé en berne.

– Mais en 2025, sous le nouveau mandat de Trump, les vins sont taxés à 10 % puis quelques jours plus tard à 20 %. Washington envisage ensuite de monter à 30 %.

– Alors que le tout nouvel accord qui ramènerait finalement les taxes sur l’ensemble des produits européens à 15 % est en passe d’être appliqué, une exemption pour vins est champagne est demandée par la France.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.