Ouragan Milton : Cette Perpignanaise a vécu « la tempête du siècle »

Âgée de 25 ans, Océane vit à Orlando, une ville aux nombreux parcs d’attractions située dans la partie centrale de l’État de Floride. Si les ouragans sont courants dans la région, selon les scientifiques, le changement climatique augmente le risque et l’intensité de ces phénomènes. « Milton était particulièrement redouté par les experts et les autorités, en raison de sa trajectoire menaçante », affirme Océane. Alors que des inondations massives et des vents extrêmement violents sont attendus, la Floride se remet à peine du passage de l’ouragan Hélène, qui a dévasté le sud-est des États-Unis deux semaines plus tôt.

L’ouragan Milton va s’abattre sur la Floride

À l’annonce de l’ouragan Milton, la Floride se prépare au pire. Décrite comme « la pire tempête du siècle », Joe Biden demande aux habitants d’évacuer dans l’urgence, avant d’ajouter solennellement : « c’est une question de vie ou de mort ». « Bien que le président ait évoqué une situation potentiellement grave, il semblait que ses préoccupations se concentraient surtout sur la région de Tampa, sur la côte ouest de la Floride », tentait de se rassurer Océane. Dans cette zone, l’ouragan devait atteindre des intensités allant jusqu’à la catégorie 5. « À Orlando, nous allions être touchés par un ouragan de catégorie 1 à 2, ce qui me laissait penser que la situation était maîtrisable. »

Étant née sur l’île de La Réunion, la jeune femme a déjà vécu plusieurs cyclones. « C’est ce qui m’a permis de me préparer sereinement à des événements météorologiques extrêmes », reconnaît-elle. Cyclone et ouragan désignent en réalité le même phénomène météorologique. Océane nous confirme que l’appellation varie en fonction du lieu où se produit la tempête tropicale.

Une organisation millimétrée

Afin de préparer les habitants à l’arrivée de la tempête, les autorités locales émettent des alertes. Des millions de personnes sont contraintes d’évacuer les zones à haut risque, principalement le long des régions côtières. « Des centres d’évacuation ont été mis en place pour accueillir ceux qui ont dû quitter leur domicile », assure Océane. Si la jeune femme a pu rester chez elle, comme tous les résidents d’Orlando, elle a dû se préparer à affronter le passage de Milton. « Nous devions stocker des provisions, notamment de la nourriture, de l’eau potable et des médicaments. »

Les habitants s’assurent de faire le plein de carburant, s’équipent de lampes de poche, de batteries et autres fournitures d’urgence. « Parallèlement, les services publics ont travaillé d’arrache-pied pour sécuriser les infrastructures et réduire les risques de pannes électriques », révèle Océane. Malgré toutes ces précautions, des millions de foyers ont quand même été privés d’électricité après le passage de la tempête.

La Perpignanaise veille à suivre toutes les étapes de préparation d’urgence, en commençant par faire le plein de provisions en eau et denrées non périssables. Dans un second temps, Océane se procure des sacs de sable pour renforcer ses portes, afin d’empêcher l’eau de pénétrer en cas d’inondation. « Nous avons également rempli les baignoires et les lavabos d’eau, anticipant une possible coupure, et même les poubelles ont été remplies pour éviter qu’elles ne s’envolent avec la force du vent ! » Des gestes qui ont permis à la jeune femme de se sentir sereine.

Une partie de la Floride se réveille sous les décombres

Alors que la tempête approche, les habitants sont informés en temps réel de son avancée grâce aux bulletins météorologiques et aux mises à jour des autorités locales. L’ouragan Milton a balayé la Floride durant deux jours et a touché Orlando dans la nuit du 10 octobre, entre minuit et deux heures du matin. « Je m’attendais à être réveillée par le vent ou la pluie », s’étonne presque Océane, qui dormait d’un sommeil de plomb.

Le lendemain, une partie de la Floride se réveille sous les décombres. Des tas de gravats recouvrent les trottoirs, certains toits ont été arrachés et des maisons sont condamnées… De son côté, Océane n’observe pas beaucoup de dégâts au sein de son quartier. Hormis quelques branches et feuilles recouvrant le sol de sa résidence et un lampadaire arraché sous la force du vent. « Après le passage de l’ouragan Milton, la Floride est à la fois soulagée et préoccupée », remarque Océane. Si la tempête a tué 16 personnes et engendré beaucoup de dégâts, de nombreux résidents expriment leur gratitude. À Tampa, ville côtière, qui a subi des inondations et dommages importants, le pire scénario semble avoir été évité.

Une semaine après les intempéries, le danger persiste à certains endroits, « notamment en raison de lignes électriques tombées et de la présence d’eau stagnante pouvant cacher des objets dangereux », alerte Océane, qui reste vigilante. Dans les rues sinistrées, de nombreux résidents constatent les dommages et s’activent à nettoyer les débris. Les secours sont présents pour aider les personnes piégées par les inondations.

Ce dimanche 13 octobre, Joe Biden a annoncé qu’une enveloppe de près de 600 millions de dollars allait être débloquée pour la Floride. Un investissement pour améliorer le réseau électrique de l’État, qui fait face à des événements météorologiques de plus en plus extrêmes. « La vie a repris son cours », affirme Océane.