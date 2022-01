Témoignages | L’épopée des poupées Bella à travers vos plus beaux souvenirs

« … Première poupée Tressy puis des poupées si belles qu’on aurait dit des vrais bébés. Je me rappelle avoir visité l’usine avec le collége, c’était une fierté d’avoir cette usine. Mes cousines et ma tatie y ont travaillé aussi. Quelle perte pour tous quand elle à été fermé … »

« … J’ai eu la chance de connaître 2 personnes clef dans la mise en oeuvre de ces magnifiques poupées. La première, Monsieur Delattre, sur Bompas, avait son garage rempli de têtes de poupées. Il nous avait réalisé, mon frère et moi, en version poupon. Véritable artiste, il peignait les têtes des fameuses poupées. La deuxième personne, nous l’avons connue par hasard, il vivait du côté du Vernet à Perpignan. C’était le créateur de la machine à cils, et qui avait déposé un brevet. Les Poupées Bella ce sont ces gens, des passionnés et artistes qui ont fait rayonner une si jolie mission : peindre un sourire sur le visage des enfants … »

« … Ma mère travaillait à l’usine jusqu’aux derniers soupirs détruite par Berchet. Ma grand-mère faisait des milliers de robes à domicile. Je me rappelle étant petit prendre le bus avec elle et ramener de gros baluchons de robes déjà faites. Ensuite elle récupérait les futures robes qui venaient d’être découpées, avec également des bobines de fils de toutes les couleurs afin de réaliser les nouvelles robes ou costumes … »

Isabelle

« … Isabelle 59 ans, mon premier travail aux poupées Bella… Un camion venait dans ma ville de Prades nous emmener des patrons à assembler pour les rendre la semaine d’après. Au départ, je n’en prenais pas beaucoup, et au fur et à mesure j’en pris davantage. Ce qui fit que je gagnais bien ma vie en 1980 et me permettais d’être à la maison pour m’occuper de ma fille. J’ai travaillé 3 ans et demi, jusqu’à la fermeture. Ça reste de très bons souvenirs et j’ai regretté lorsque ça a fermé… »

Isa

« … Mon premier travail, à domicile, et je gagnais très bien ma vie même si je ne comptais pas les heures à coudre, assembler, couper et retourner les vêtements … »

Marcelle

« … Maman cousait ces jolies petites robes, ces ensembles. Elle passait des heures devant sa machine ; ma sœur et moi avions aussi de belles poupées Bella. Pleins de souvenirs. Quand on ouvrait la boîte où se trouvait la poupée, une bonne odeur en sortait. C’était merveilleux … »

Michou

« … J’y ai travaillé 15 ans, l’usine des poupées Bella était une grande famille. Ce sont mes plus beaux souvenirs avec de bonnes collègues de travail et c’étaient les plus belles poupées … »