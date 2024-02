Article mis à jour le 15 février 2024 à 15:36

En cette mi-février, le Théâtre de l’Archipel recevait la presse locale pour faire un premier bilan positif de la saison et présenter les temps forts à venir. Et notamment le spectacle « Les gros patinent bien », en salle les 12 et 13 mars. Photo ci-dessus © Fabienne Rappeneau.

« Les gros patinent bien » d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois à l’Archipel Perpignan

Présent à l’Archipel pour «Péplum médiéval» le 8 et 9 février dernier, Olivier Martin-Salva n’était pas peu fier de rappeler qu’il serait de retour sur la scène du théâtre de l’Archipel les 12 et 13 mars prochain. Si une troupe de 18 personnes se déployait sur Péplum médiéval, ils ne sont que deux comédiens pour «Les gros patinent bien».

Cette pièce au format cabaret fut imaginée durant le confinement et primée par le Molière 2022 du meilleur spectacle public. Sur scène, deux comédiens entourés de cartons qui vont servir le récit. Signe du succès de la pièce, les deux artistes seront à l’affiche du Lincoln theather de Broadway pour trois mois dès novembre 2024.

Pour Olivier Martin-Salva, cette pièce est le signe que quand le cerveau est d’accord avec le postulat, la magie opère. Le comédien se souvient d’un jeune spectateur venu applaudir la pièce à Bordeaux. La veille, le jeune homme avait vu Avatar 2. «Vous, c’est beaucoup mieux. Il n’y a pas besoin de secouer son fauteuil ou de mettre des lunettes, là c’est la tête qui va plus vite», reprenait Olivier Martin-Salva. «C’est à nous de faire des spectacles puissants et variés, du théâtre documentaire, un cirque ou un cabaret avec des cartons. Les gens nous disent que c’est magique, qu’ils ont l’impression de sentir les goûts, alors qu’au final on ne leur montre que des cartons. Mais si le cerveau est ok, il vit une expérience presque de transe. Il n’y a qu’au théâtre et au concert que l’on peut vivre ce type d’expérience,» s’extasie le comédien.

La directrice du théâtre abonde dans le même sens du comédien. Jackie Surjus-Collet se remémore un moment ce spectacle lors de son passage au théâtre du Rond-Point à Paris. «À un moment, il y a deux cartons, une maman marmotte et un bébé marmotte. Et là, il se passe quelque chose de dramatique pour le bébé, et bien toute la salle retenait son souffle !»

Le théâtre de l’Archipel affiche son succès insolent

Celle qui fut durant plusieurs mois directrice par interim du théâtre de l’Archipel ne boude pas son plaisir à l’annonce des résultats de fréquentation. Depuis le début de la saison «nous avons vendu 62.000 places sur une jauge de 80.000 places.» Pour Jackie Surjus-Collet, il s’agit du signe d’une rencontre entre la programmation et le public. Une programmation qu’elle a voulu moins parisienne, moins verticale et plus en adéquation avec le territoire. «Par le passé, nous avons peut-être manqué de modestie. Nous faisions une belle programmation dans un lieu magique et si les gens ne venaient pas, nous pensions que c’était eux qui ne comprenaient pas», confie la nouvelle directrice.

Désormais Jackie Surjus-Collet entend ouvrir le grenat de Jean Nouvel sur la ville de Perpignan et sur l’ensemble du territoire des Pyrénées-Orientales. Mais pas seulement, le théâtre se décline hors les murs, et sur tout le département. «Pendant longtemps on se disait, « on a fait une super programmation, venez ! » Là, je trouve que ce chemin inverse est plus intéressant et constructif. Nous sommes déjà allés dans les Fenouillèdes à Estagel, Céret, Font-Romeu et Pézilla.» Cette démarche sera amplifiée l’an prochain avec des randonnées artistiques. Le nom reste encore à définir, mais le principe est d’ores et déjà acté, un objet théâtral ou musical, ses interprètes, un pique-nique tiré du sac et une représentation qui «se tiendra dans un ailleurs.»

Le théâtre de l’Archipel, victime de son succès

Alors oui, pour la première fois depuis sa création, la programmation dispensée par l’Archipel a trouvé son public. Mais, revers de la médaille, avec une grande partie des spectacles complets, et un tarif moyen de 18€, il y a une frustration chez les spectateurs. Une insatisfaction que la directrice a entendue. Pour la prochaine saison, il n’y aura pas plus de spectacles, mais un plus grand nombre de dates proposées. En attendant, Jackie Surjus-Collet propose de basculer cette envie de théâtre, de musique ou de danse vers d’autres spectacles. Et surtout de participer à la présentation de la saison du mois de juin pour connaître la programmation en amont.

Jackie Surjus-Collet, directrice de l’Archipel dévoilait aussi, pour le plus grand plaisir des petits, le retour du clown mélancolique du Slava’s Snowshow sur la scène de l’Archipel pour sept représentations.