Relier la Côte Vermeille à la Costa Brava : un sentier côtier unique long de 250 km en projet

L’association Camí de Mar propose de relier les communes d’Argelès-sur-Mer à Malgrat de Mar (Maresme) en Catalogne Sud, via un itinéraire qui suivrait l’ensemble des sentiers côtiers existants sur 250 kilomètres. Foto © Xavier Pi / ACN

Il s’agit d’une initiative destinée à encourager un tourisme désaisonnalisé et durable, en longeant le littoral, où 155 kilomètres de chemins de ronde sont déjà aménagés. Sur les portions restantes, 62 kilomètres sont en cours de réhabilitation, tandis que le projet prévoit la création de 33 nouveaux kilomètres dans les secteurs dépourvus de chemin. L’association imagine également un parcours découpé en 21 étapes permettant de réaliser l’intégralité du trajet, avec des marches matinales et des propositions culturelles de fin de journée dans les communes étapes.

Redécouvrir les anciens sentiers effacés par le temps

Le projet doit débuter du côté Roussillon, avant de poursuivre vers l’Empordà, la Selva et l’Alt Maresme, en empruntant des chemins existants ainsi que d’autres à créer ou à sortir de l’oubli. « Il existe des chemins historiques disparus, que nous allons récupérer. Ils étaient invisibles ou envahis par la végétation, donnant l’impression qu’ils n’existaient plus, mais nous les avons retrouvés », a expliqué à l’ACN Eduard Bonmatí, secrétaire de l’association Camí de Mar.

La semaine dernière, lors d’une visite de terrain entre Portbou et Cala Rovellada avec des représentants des gouvernements espagnol et catalan, un sentier estompé au fil des années a ainsi été identifié. « Il a toujours existé. On constate qu’à la fin du XIXᵉ siècle, avec la construction de la route N-260, des chemins ont été coupés. Ils servaient à la surveillance maritime et à la liaison entre les villages. Aujourd’hui, l’objectif est de reconnecter ces ruptures, ce qui sera plus simple puisque nous avons localisé l’itinéraire », poursuit Eduard Bonmati.

Un calendrier étalé jusqu’en 2040 pour relier l’ensemble du littoral

L’association travaille sur trois échéances : dès 2028, le première tronçon, entre Argelès-sur-Mer et Port de la Selva, pourrait être mis en service, ainsi qu’entre Cala Montjoi et L’Escala. « Cela représente 40 % du total ; c’est un début pour diffuser le projet touristique et valoriser un Camí de Mar qui n’existe pas encore, car fragmenté, avec des chemins déconnectés que nous voulons relier », souligne le secrétaire de l’association.

L’étape suivante est prévue pour 2031, avec la connexion des tronçons entre Port de la Selva et Cala Montjoi en passant par Cadaqués, ainsi qu’entre L’Escala et L’Estartit. Cela permettrait un itinéraire continu d’Argelès-sur-Mer à L’Estartit, auquel s’ajouterait un autre tronçon entre Sant Feliu de Guíxols et Tossa de Mar. En 2040, l’intention serait de prolonger au sud, entre L’Estartit et Sant Feliu, puis entre Tossa et Malgrat de Mar, pour atteindre les 250 kilomètres.

« À ce jour, 62 kilomètres sont en mauvais état. Les municipalités installent des protections, réparent les sols, ou remplacent des pentes à 70 % par des escaliers et des rampes, plutôt que des chaînes », précise-t-il.

Pour rendre cela possible, le collectif insiste sur la coopération engagée entre les diverses administrations, et l’indispensable financement qui « arrive » sous forme d’aides. « C’est un projet d’une telle ampleur qu’il nécessite la participation de tous. Aujourd’hui, nous constatons que toutes les parties sont autour de la table », insiste Eduard Bonmatí.

Un itinéraire pensé comme une porte d’entrée sur le patrimoine côtier

L’association rappelle que son objectif est d’offrir au public pour de petites promenades ou de longues randonnées. « Marcher sur ces chemins de la Costa Brava et de la Côte Vermeille ne doit pas relever du sport extrême. Sur la Côte Vermeille, tout est déjà bien organisé », observe le vice-président de Camí de Mar, Josep Lluís Martínez.

L’association défend un projet n’impliquant pas l’urbanisation des abords, une gestion durable de l’accès au littoral et respectueuse de l’environnement. Aucun nouveau tronçon ne sera proposé dans des zones à haute valeur écologique si son ouverture fait peser un risque sur la biodiversité. Des déviations intérieures ou des passerelles adaptées seront privilégiées.

L’objectif est également d’éviter le piétinement dispersé et les impacts non maîtrisés, tout en faisant du Camí de Mar un outil d’éducation environnementale et culturelle. Dans cette optique, le parcours permettra aux visiteurs de parcourir les 250 kilomètres en 21 étapes, avec marche le matin et visite des espaces culturels l’après-midi.

« Nous passons en revue l’ensemble des valeurs culturelles préservées au fil des siècles dans les lieux traversés : une géographie et une histoire riches, marquées par des événements importants à découvrir », ajoute Josep LLuís Martínez.

Des lieux tels que Sa Roncadora, « un geyser d’eau froide » à Tamariu, le delta de la Tordera ou encore le cap Béar sont évoqués comme des sites naturels remarquables. Ils se conjuguent avec l’empreinte laissée par des artistes comme Salvador Dalí ou Josep Pla : « La créativité donne rendez-vous dans ces espaces, ainsi que dans des sites emblématiques tels que le Sémaphore de Begur, les phares, ou encore les Chemins de l’Exil », conclut-il.

