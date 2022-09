« Trafics de femmes » : prostitution et « puticlubs » espagnols dans un livre percutant

Née en Albanie, Sardinella évoque les raisons de son exode et ses premières fois : « C’est à 15 ans que l’envie me vint de partir pour l’Italie. Ici, dans le nord de l’Albanie, nous sommes très liés à la région de Tarente et de Brindisi ; les religieux et les bonnes sœurs qui viennent chez nous attirent là-bas des travailleurs saisonniers ou définitifs avec des candidats prêtres et religieuses. C’était là des occasions de rejoindre l’Europe développée. Alors je suis passée par les religieuses. (…) J’ai été en noviciat une année dans un grand appartement bourgeois aménagé en couvent ; une vie tran­quille mais un peu triste».

Magdalena est originaire d’une petite ville entre Kiev et Odessa. Fille d’employés municipaux qui militent contre l’influence russe, elle est l’aînée des 4 filles du couple. Magdalena part à 18 ans, diplôme en entretien des collectivités en poche. « Il y avait des femmes de partout autour de la Mer Noire, même des Roumaines et des Géorgiennes ; il était évident qu’elles se prostituaient dans les ports d’escale, avec des clients des croisières mais aussi avec des hommes des ports, des marins, des touristes. (…) On se mélangeait et on devenait tous amis, chrétiens et musulmans, Arabes, Turcs, Hongrois, Polonais, Géorgiens et d’autres ; on était un monde à part, le peuple des ports et de la Mer (…) ». Après 5 mois à Sotchi, un Géorgien lui dit : « tu n’as plus besoin de faire semblant de travailler à la propreté des bateaux. On t’a trouvé une bonne place dans un club espagnol pour faire ce que tu as si bien appris à Trabzon ».