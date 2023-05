Catalunya i la regió d’Occitània volen impulsar un tren d’alta velocitat que connecti Barcelona amb Tolosa i Montpeller.

Des de la Generalitat consideren « imprescindible » i assenyalen que els estudis que s’han dut a terme per part de Ferrocarrils de la Generalitat FGC demostren que la connexió és viable econòmicament perquè la demanda és « alta ». L’anunci s’ha fet en una trobada entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta de la Regió d’Occitània, Carole Delga. Tots dos han coincidit en què « hi ha una necessitat » i han recordat que ja hi ha connexions aèries que uneixen Barcelona i Tolosa. « Això vol dir que hi ha demanda », ha remarcat Aragonès, que també ha anunciat una trobada entre territoris del Mediterrani el 2024.

Aragonès defensa la viabilitat d’un tren entre Barcelona i Tolosa amb possible financiament europeu

Aragonès ha explicat que el projecte del tren encara s’està dissenyant per quantificar quant podria costar, però tenen clar que « és viable ». El president també ha obert la porta a que les institucions europees s’impliquin d’una manera o altra en el finançament i construcció de la iniciativa. « Des d’Europa s’estan impulsant les connexions transfrontereres i aquest projecte podria ser acollit per aquestes iniciatives que s’estan portant a terme », ha assenyalat.

Amb tot, Aragonès ha explicat que s’estan ara fent els càlculs dels costos que podria tenir la connexió i ha explicat que en donaran més detalls quan s’hagi calculat amb més precisió. El cap de l’executiu, però, ha deixat clar que « el futur és el ferrocarril especialment en distàncies mitjanes entre ciutats ».

Una postura que també ha compartit Delga que considera que el fet que no existeixi una connexió ferroviària entre Barcelona i Tolosa és « anar enrere ». « És necessari prioritzar el tren o el cotxe abans que l’avió per a trajectes d’aquest tipus. Si hi ha una companyia aèria que ofereix el servei és perquè hi ha demanda », assenyala.

La presidenta de la regió d’Occitània assegura que la ciutadania de Tolosa veu « inconcebible » que no hi hagi una connexió entre la ciutat de la Catalunya del Nord i Barcelona, alhora que considera que l’aliança « natural » és amb Tolosa i no amb Lió des de la capital catalana, en referència a la proposta feta per ERC a l’Ajuntament de Barcelona.

Una trobada de territoris

La visita de Delga amb Aragonès ha servit també per tractar la voluntat de fer una trobada entre territoris de l’arc Mediterrani europeu, també els de la ribera sud, per « impulsar aquesta mirada » entre les institucions europees. « Europa va néixer al voltant de la Mediterrània i ha de tornar a tenir en compta aquesta perspectiva », ha remarcat Aragonès.