Un llibre il·lustrat aplega els principals personatges de la mitologia catalana

« S’havien publicat llibres sobre mitologia catalana, però potser el que no s’havia fet és quest esforç per buscar-ne l’origen, el sentit, els significats, les connexions amb altres mitologies… em semblava que era necessari per posar en valor els nostres personatges i que no quedessin com a figures anecdòtiques de les rondalles de la canalla », argumenta l’autor de ‘Mitologia dels Països Catalans’.

El recull de Daniel Rangil inclou mites nostrats com Joan de l’Ós, les dones d’aigua, el Bocarrot o la Pesanta. Tots ells, personatges que han arribat fins avui gràcies a la oralitat, a diferència d’altres cultures amb una literatura mitològica de segles (grecs, egipcis, sumeris o els celtes, enumera l’autor). Tanmateix, ell n’ha esbrinat els orígens, més o menys remots, els significats profunds i la vinculació amb altres mitologies, que és habitual.