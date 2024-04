Vide stock à Perpignan : Prix cassés de vêtements en vue ce dimanche 14 avril

Article mis à jour le 3 avril 2024 à 11:16

Dimanche 14 avril 2024, les amateurs de bonnes affaires ont rendez-vous à Perpignan. Pour la troisième fois, LCS Groupe, spécialiste des partenariats textiles, vide ses stocks. Au programme, t-shirts, maillots et autres bermudas à prix cassés, sans oublier certains vêtements nés d’un partenariat, comme la collection des Déferlantes 2023.

Créé en 2014, LCS Groupe est un atelier de fabrication française de textile, à destination des professionnels, clubs sportifs, collectivités et particuliers. Pour cette troisième édition, le groupe propose pour la première fois de personnaliser ses produits directement sur place. Les visiteurs pourront apporter une clé USB et le visuel de leur choix( en format jpg), pour une impression numérique. Ils pourront aussi demander à broder une typographie de petite ou grande taille.

Vendus de 1 à 30 euros, les t-shirts ou sweats de la marque Maillot Français

Suite au succès de ses deux éditions précédentes, LCS Groupe organise une troisième édition de son vide stock textile. La marque ressort de ses réserves des centaines de pièces, à destination des particuliers et des professionnels. Les visiteurs pourront accéder gratuitement à l’événement et retrouver maillots, débardeurs, t-shirts, sweat-shirts, shorts, bermudas et pantalons des marques Maillot Français et LCS Groupe, et notamment la collaboration avec le festival des Déferlantes de 2023.

Des remises seront consenties pour permettre au plus grand nombre de profiter de ces bonnes affaires. Les pièces seront vendues entre 1€ et 30€, soit 3 à 4 fois moins que les prix initiaux.

Déménagement prévu en septembre pour « la première usine textile du sud de la France »

Le 24 avril 2023, Maillot Français posait la première pierre de son usine de textile et d’impression. Le temps est désormais venu de vider les stocks pour anticiper le déménagement dans la toute nouvelle usine de 2.000 M2. En effet, dès la rentrée 2024, l’usine de textile du sud de la France sera opérationnelle pour accueillir la manufacture dans la zone nord de Torremilla.

L’occasion aussi pour le groupe de lancer une formation « confection » afin d’alimenter la filière textile émergente et de recruter les professionnels de demain. Basée à Perpignan, l’entreprise offre une variété de solutions d’impression et de confection textile pour fournir une prestation personnalisée à chacun des projets : sérigraphie, broderie, sublimation, flocage et numérique.

Informations pratiques : Rendez-vous dimanche 14 avril, de 8h à 14h, au 732 avenue de Bruxelles, 66600 Perpignan.