Visa pour l’Image l Alexis Rosenfeld documente les océans avec l’Unesco

Alexis Rosenfeld nous raconte l’histoire d’une image de son exposition. « Au Sud-ouest, cette baleine à bosse a eu le tort de s’approcher trop près du bord. Malgré l’interdiction de la chasse commerciale en vigueur depuis 1986, ces Malgaches ont saisi l’occasion de nourrir une grande partie des villageois grâce à la viande de cette jeune baleine. C’est ce que j’appelle, une chasse d’opportunité. Alors oui, c’est vrai le droit international interdit la chasse de cette baleine, mais ils n’en ont rien à faire. De plus je pense qu’il y a des choses bien plus pernicieuses et graves comme le plastique ». En clair, selon Alexis Rosenfeld, la chasse ce jour-là ne mettra pas en péril la survie de l’espèce contrairement aux baleiniers japonais.

Le tourisme aquatique non réglementé est aussi un danger pour les espèces maritimes ; et le phénomène s’est accentué depuis l’avènement des réseaux sociaux. « Sur cette photo, on voit un requin-baleine entouré par plusieurs plongeurs équipés de masques et tubas. Ces animaux sont souvent près de la surface, ils sont inoffensifs et sont dérangés par les bateaux et, dans ce cas, par les plongeurs. Les requins-baleines se font entailler la chair par les coques ou les hélices. Et dans ce cas, les hordes de touristes viennent mettre leur GoPro sous le nez de l’animal, pour je ne sais quelle raison. Probablement pour un post sur les réseaux sociaux. Ces comportements ont forcément des conséquences sur le comportement de l’animal, sur sa reproduction, sur son habitat ».