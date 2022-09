Visa pour l’Image l Alain Ernoult, « artiste environnementaliste »

Pour Alain Ernoult, le message doit passer par l’émotion, et quel meilleur vecteur d’émotion que le regard ? Le regard de ce gorille, le clin d’œil de cet ours polaire, ou les larmes qui coulent sur le cuir tanné de ce rhinocéros à terre.

Mais Alain Ernoult est catégorique, « c’est l’animal qui fait la photo, je ne suis qu’un témoin ». Le photographe nous amène vers une image d’un renne le museau poudré de neige et qui semble attiré par l’objectif. « Ici, j’étais en Finlande à la frontière avec la Russie. Les rennes étaient très loin, je me suis donc allongé par terre. Et malgré les -35°C, j’ai attendu comme ça durant 2 heures. Par curiosité, ils se sont approchés et c’est là que j’ai appuyé sur le déclencheur. Pour moi, il y a clairement un échange entre lui et moi ».