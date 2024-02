Cette start-up catalane recycle les vignes des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 14 février 2024 à 09:13

La start-up Viti-Valorisation apporte son soutien aux viticulteurs et viticultrices des Pyrénées-Orientales. Spécialisée dans le recyclage des pieds de vigne, la société transforme la biomasse viticole en combustible pour barbecue mais pas que. Une première en Occitanie.

Chaque année en France, les viticulteurs arrachent 3 à 5% de leurs vignes. Une pratique nécessaire en cas de maladie du bois, de changements de densité de plantation ou de cépage, ou tout simplement pour maintenir un âge moyen dans les vignobles. Les vignes des Pyrénées-Orientales sont âgées de 30 ans en moyenne, une particularité dans le bassin Languedoc-Roussillon, liée à la présence de « vieilles vignes » en Carignan et en Grenache noir. Malgré tout, dans les Pyrénées-Orientales, l’arrachage des vignes génère 8.000 tonnes de bois inutilisé chaque année.

Cette start-up catalane décarbone les pieds de vigne

Jocelyn Wild est originaire de Tautavel, un village ancré dans la tradition viticole. « Il y a quelques années, j’ai découvert la problématique des ceps de vignes arrachés par les viticulteurs. Cette biomasse encombre considérablement les parcelles », explique le cofondateur de Viti-Valorisation. L’idée de créer une start-up spécialisée dans le recyclage de la biomasse viticole, germe alors dans l’esprit de Jocelyn Wild. Épaulé par Steve Legrand, co-fondateur de l’entreprise, ils décident de lancer leur société.

« Nous proposons une solution de recyclage auprès des viticulteurs. Nous nous déplaçons avec des camions-bennes, directement sur les parcelles après l’arrachage. Tout le bois est ensuite stocké pendant six mois, le temps de sécher sur un terrain à l’air libre. Ensuite ce bois est conditionné en combustible à barbecue. » Un produit disponible à la vente en grande surface ou dans les jardineries.

En plus de limiter le risque d’incendie engendré par les écobuages, le recyclage des ceps et des sarments de vignes permet de libérer les agriculteurs et agricultrices de contraintes administratives. En effet, l’exploitant doit déposer une demande en préfecture pour permettre le défrichement. « Le fait de ne pas brûler la parcelle contribue aussi à revitaliser les sols. Les viticulteurs se sont rendu compte que les zones ou il y avait eu des émanations de fortes chaleurs ne permettaient pas à la nouvelle vigne de se développer correctement. Cela génère beaucoup moins de rendement », souligne Jocelyn.

La décarbonation des pieds de vigne contribue également à améliorer la qualité de l’air. « Dans les périodes d’arrachage et de tailles, le manque de vent et le nombre important d’écobuages créent des zones où il y a beaucoup de fumée », explique l’entrepreneur.

Le bois de vigne des Pyrénées-Orientales revalorisé

Le combustible à barbecue n’est qu’une première idée de revalorisation du produit. Jocelyn Wild et Steve Legrand comptent aussi promouvoir le bois énergie, pour alimenter les chaudières collectives avec un calibrage spécifique du cep de vigne. L’entrepreneur imagine aussi proposer à la vente divers objets de décoration créés à partir de ce bois. « Il y trois ans, nous avons réalisé un partenariat avec une coutellerie. Ils nous ont racheté des pieds de vigne pour élaborer une série spéciale de couteaux », explique le créateur de Viti-Valorisation.

La start-up a aussi lancé un financement participatif sur la plateforme Ulule. Les dons récoltés devraient permettre d’organiser la production de bois énergie, qui doit répondre à un cahier des charges très précis. En effet, pour réaliser les plaquettes de bois agroforestières, il est nécessaire de réaliser une production test en laboratoire.

Une alternative de plus pour les viticulteurs des Pyrénées-Orientales contraints jusqu’à récemment de brûler cette matière post-arrachage.