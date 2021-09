Zapping de l’actualité 2 septembre | Pyrénées-Orientales

Selon une étude réalisée par moka.care auprès de 4.189 professionnels (salariés, employés, dirigeants, entrepreneurs, etc.), le retour au travail en septembre va être vécu bien différemment par les Français . En effet, si les dirigeants et chefs d’entreprise semblent être plutôt optimistes (28 % le sont beaucoup et 44 % assez bien mais avec quelques appréhensions), plus d’un collaborateur sur deux aborde la rentrée avec appréhension et/ou pessimisme ; 31 % ressentent beaucoup de craintes et 22 % se disent très pessimistes.

Des dirigeants boostés et des salariés fatigués… Afin de qualifier davantage le moral des Français, moka.care a demandé dans quel état d’esprit étaient les salariés et les dirigeants après leurs vacances. Dans l’ordre, 68 % des dirigeants se sentent plutôt bien, 64 % enthousiastes et motivés et 59 % sereins et reposés. En revanche, 58 % des salariés se déclarent plus fatigués qu’avant de partir en congés, 51 % un peu déprimés et fort heureusement 42 % enthousiastes et motivés.