Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | 14 octobre

À titre expérimental, depuis le 2 août 2021 et pour 3 ans, la circulation inter-files (CIF) est autorisée pour les deux-roues et trois-roues motorisés circulant sur les autoroutes et les voies rapides, lorsque le trafic y est dense ; et ce dans 21 départements français. Du 12 au 14 octobre, des milliers de dépliants ont été distribués sur les parkings réservés aux deux et trois-roues motorisés situés à Perpignan.

Pourquoi cette expérimentation ? La circulation inter-files n’est pas autorisée par le code de la route ; mais elle est souvent pratiquée. L’expérimentation va permettre d’étudier les conditions dans lesquelles cette pratique pourrait être autorisée, sécurisée et enseignée.

Quelles routes sont concernées ? Sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune ; où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h. Entre les deux files de véhicules situées les plus à gauche de la chaussée.