Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | 7 octobre

Avec 269.209 ha plantés et 15 220 251 d’hectolitres de vins produits, la vigne est la culture la plus répandue . Une culture qui fait de l’Occitanie la première région viticole de France ; soit 33,8 % de la superficie viticole et 32,4 % de la production nationale de vins.

Par ailleurs, les productions fruitières et les oléagineux hissent respectivement l’Occitanie au deuxième et troisième rang national. On relève également qu’avec 2 394 950 ha de surfaces boisées (32,6 % du territoire) la forêt d’Occitanie est la troisième de France.

Les cultures ayant enregistré les plus gros volumes de hausse de leur superficie sur la période 2010-2020 sont : les oléagineux (+22.743 ha), les fourrages annuels (+11.246 ha), les légumes secs (+10.902 ha), les protéagineux (+5.790 ha).

On note paradoxalement que, sur le même laps de temps, 190.344 ha de SAU ont été perdus. Ce recul s’explique par une baisse des surfaces des terres arables (-185.050 ha) et des cultures permanentes (-5.294 ha). On le devine, ce phénomène a entraîné repli de certaines cultures parmi lesquelles les céréales (-115.254 ha), les prairies artificielles et temporaires (-99.018 ha), les jachères et… la vigne (-5.459 ha).