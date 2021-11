Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 18 novembre

C’est au Muséum national d’Histoire naturelle qu’Aéro Biodiversité a dévoilé les 3 lauréats des premiers labels français aérobio : l’aéroport Paris-Orly, l’aéroport Perpignan Sud de France et l’aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées.

Ce label aérobio a pour objectif d’inscrire les programmes en faveur de la biodiversité sur le long terme des aéroports et des aérodromes. L’aéroport Perpignan Sud de France a obtenu le label niveau 3 (le plus exigeant) « pour ses actions remarquables de protection de la faune et de la flore ainsi que de la gestion raisonnée de leurs prairies (fauche, zéro phyto, etc.). »