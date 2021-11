Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 4 novembre

Des habitants aussi âgés et qui vivent moins souvent seuls que dans l’urbain…

Dans l’espace rural des Pyrénées-Orientales, en 2017, la moitié des habitants ont plus de 47 ans ; soit seulement un an de plus que dans l’espace urbain. Et un quart des habitants ont 65 ans ou plus, comme dans l’espace urbain. Il y a relativement moins de jeunes adultes entre 18 et 32 ans dans le rural que dans l’urbain ; mais davantage d’adultes âgés de 33 à 65 ans. Les habitants de l’espace rural des Pyrénées-Orientales vivent plus souvent en couple. En revanche, les personnes seules et les familles monoparentales sont moins représentées dans le rural.