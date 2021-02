Zapping de l’actualité du 11 février | Pyrénées-Orientales

♦ Second Souffle 66 – Un soutien aux entrepreneurs en souffrance ou en détresse

Pour certains, la sortie du COVID risque d’être difficile et dans tous les cas, il convient de l’anticiper et de la préparer correctement. Depuis 10 ans, l’association Second Souffle, constituée uniquement de bénévoles, accompagne tous les entrepreneurs : TPE / PME, avec ou sans salarié, indépendant, free-lance ou en microentreprise et sans aucun critère de sélection. L’objectif de l’association ? Rebondir après des difficultés, une liquidation ou une cessation d’activité.

“Reconnue d’intérêt général au niveau national, l’association offre de l’aide, une écoute et un accompagnement aux acteurs économiques en souffrance ou à la recherche d’un “second souffle”. Avec plus de 1.000 hommes ou femmes, acteurs économiques de leur territoire, accompagnés depuis 2010 et plus de 300 bénévoles composés d’experts métiers, de chefs d’entreprise et de coachs, « Second souffle » est maintenant implantée sur Perpignan et représentée par Bernard Lafon*.”

Contacter Second souffle 66 : mail : secondsouffle66@gmail.com | site : https://secondsouffle.org | tel : 06.63.94.11.63

♦ Moins de dossiers de surendettement des ménages en 2020 dans les Pyrénées-Orientales

Dans son bilan annuel, la commission plénière a constaté que le nombre de dossiers de surendettement déposés dans les Pyrénées-Orientales en 2020 enregistre une baisse très marquée, de -19% ; avec 1035 dossiers, contre 1278 en 2019. Constatée déjà depuis plusieurs années, cette baisse est plus modérée qu’au niveau régional (-24,4%) et national (-24%).

“La Banque de France explique cette situation par un fort reflux du nombre de dossiers présentés durant la première période de confinement, en raison des retards dans l’acheminement du courrier ou de la fermeture de nombreuses structures d’aide sociale.”

“Dans le même temps, les mesures d’aides gouvernementales ont visé à pallier les difficultés financières des ménages ou à prévenir une remontée du surendettement. Toutefois, le caractère limité dans le temps de ces mesures, les effets retardés de la crise sur l’emploi, le niveau de l’endettement des ménages et la hausse des dépôts de dossiers en décembre 2020, rendent probable une reprise du surendettement dans le courant de l’année 2021.” Pour plus d’informations sur le surendettement dans les Pyrénées-Orientales.

© Banque de France

♦ Rénov’Occitanie – Faciliter le financement de la rénovation énergétique

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée projette de soutenir chaque année la rénovation de 52 000 logements d’ici 2030 ; puis 75 000 au-delà. “Grâce à Rénov’Occitanie, les ménages peuvent disposer d’une aide technique et financière pour la définition de leur programme de travaux, un accompagnement pour le suivi de chantier, ainsi qu’un appui à la mobilisation des différentes aides. Rénov’Occitanie constitue également une offre de financement ; avec la possibilité de bénéficier d’un prêt de l’AREC à taux réduit pour la réalisation des travaux. Les ménages les plus modestes, pourront profiter d’une caisse d’avance de subvention.”

Selon Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie, “les guichets Rénov’Occitanie, en place depuis le 1er janvier 2021, permettent de faciliter le parcours des propriétaires dans la jungle des différents dispositifs d’aide et propositions commerciales.“

Guichet Rénov’Occitanie Pays Catalan : 32 rue du Maréchal Foch, 66 000 Perpignan.

– Contact : info-renovation@cd66.fr

– Permanences téléphoniques du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et accueil sur rendez-vous.

Guichet Rénov’Occitanie Perpignan Méditerranée : 11 Boulevard St Assiscle 66 000 Perpignan.

– Contact : 04 68 51 70 27 | pmm-er@splpm.org

– Ouverture les lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et les mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.

Site Internet : www.laregion.fr/-Renov-Occitanie-

♦ Crise Covid-19 – L’Urssaf propose les premiers échéanciers de paiement aux employeurs

Les employeurs qui avaient demandé des reports de cotisations entre mars et juin 2020 recevront entre février et mai 2021 une proposition d’échéancier personnalisé leur permettant de régulariser leur situation. Les premiers employeurs à recevoir ces propositions seront ceux qui n’ont reporté les cotisations qu’entre mars et juin 2020.

À la réception de cet échéancier, l’Urssaf propose trois possibilités : Si cette proposition d’échéancier convient : L’échéancier se met alors en place. Si l’employeur souhaite modifier la proposition d’échéancier : L’employeur peut renégocier la durée, le montant des échéances et la date de mise en place du paiement en faisant une nouvelle proposition à partir du formulaire de renégociation disponible depuis son compte en ligne. Si l’employeur juge sa situation encore trop fragilisée par les restrictions sanitaires : il peut bénéficier d’un accompagnement qui lui sera proposé lorsque la situation financière de l’entreprise aura évolué de manière positive.

Pour accompagner les employeurs, un tutoriel est accessible ICI. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour réagir après avoir reçu la proposition de l’Urssaf. L’échéancier se met en place un à deux mois après l’envoi de la proposition par l’Urssaf. Les cotisations personnelles des travailleurs indépendants ne sont pas concernées par ces propositions d’échéanciers.

♦ La saison 2021 de Super League débutera le vendredi 26 mars

La saison débutera avec six matchs en direct sur Sky Sports Arena tout au long du week-end du 26 au 28 mars. Les abonnés des clubs de Super League pourront également suivre ces rencontres sur l’application OurLeague ; plus de détails seront communiqués ultérieurement). Les Dragons débuteront leur saison face à Hull KR au Emerald Headingley Stadium le samedi 27 Mars ; coup d’envoi à 18h15 à huis clos.

Ce qu’il faut retenir de la Super League 2021 : – Le format de la compétition a été révisé et les équipes disputeront désormais un total de 25 rencontres ; incluant le Dacia Magic Weekend.

– La grande finale aura lieu comme prévu à Old Trafford le samedi 9 octobre.

– Le Dacia Magic Weekend est toujours prévu dans le calendrier mais, en raison des restrictions au niveau du public dans les stades, il a été repoussé au 4-5 septembre, toujours au St James’ Park de Newcastle.

– Le calendrier complet de la saison 2021 sera dévoilé le vendredi 26 Février.

12/09/2020, Perpignan, France, Dragons Catalans Gilbert Brutus © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Les ateliers vacances des enfants dans les bibliothèques de Perpignan

Avec le port du masque et le lavage des mains, des jauges limitées, les règles de distanciation respectées dans des salles réservées, trois des bibliothèques de Perpignan proposent des ateliers sur inscription. Cliquez sur les liens pour avoir tous les détails :

Bibliothèque Barande :

– Rêve végétal : Carnet d’escapade avec Blandine Margoux et Sophie Culot du mardi 16 au vendredi 19 février (enfant – parent à partir de 8 ans).

– Les savoir-faire des apprenties-bibliothécaires, mercredi 17 février (à partir de 7 ans).

– Bulle de partage : Yoga et relaxation avec Charlène et les Enfants de Gaïa, mercredi 24 février (enfant – parent de 6 à 11 ans).

Bibliothèque Bernard Nicolau :

– À la découverte du chant des oiseaux avec Bruno Voland, mardi 16 février.

– Haïkus chantants et lectures aux oiseaux, jeudi 18 février (tout public à partir de 6 ans, accompagné par un parent jusqu’à 9 ans).

– Vannerie sauvage avec Steven Onghena, jeudi 25 et vendredi 26 février (à partir de 6 ans, accompagné par un parent jusqu’à 9 ans).

Médiathèque :

– Viens “programmer” à la bibliothèque ! (atelier multimédia) avec Laura, mardi 16 et mercredi 17 février (6 – 12 ans).

– Mes après-midi avec Picasso, du mardi 16 au vendredi 19 février (à partir de 7 ans).

En outre, le maire de Perpignan, Louis Aliot, a décidé la gratuité totale de la médiathèque et de toutes les bibliothèques de la Ville jusqu’à la fin de cette année 2021.

Médiathèque Perpignan © DR Mairie de Perpignan

♦ L’exposition de la Maternité Suisse en itinérance à Andorre

L’exposition itinérante de la Maternité Suisse voyagera en Principauté d’Andorre du 12 février 2021 au 26 mars 2021 ; en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur andorran. Elle sera implantée notamment à l’université d’Andorre, au collège d’Encamp, au lycée d’Andorre et au lycée français Comte de Foix. L’histoire de la Maternité suisse résiste au contexte culturel actuel ; et elle augure d’ores et déjà la venue de visiteurs en herbe lorsque les conditions d’accueil des publics nous le permettrons.