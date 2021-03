Zapping de l’actualité du 11 mars | Pyrénées-Orientales

♦ Coronavirus : 13 patients de la région PACA transférés dans des établissements d’Occitanie

Dans le cadre de la solidarité nationale les transferts de patients en réanimation s’organisent depuis différents centres hospitaliers de la région Provence Alpes Côte d’Azur vers ceux de l’Occitanie. 7 patients seront pris en charge cette semaine ; et 6 patients ont été accueillis par les établissements de notre région la semaine dernière. Dans les Pyrénées-Orientales, 1 patient a été accueilli au Centre hospitalier de Perpignan.

26/01/2021, Perpignan, France, quotidien des soignants hôpital St Jean secteur Covid-19 et réanimation © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Allègement des restrictions en Catalogne à partir du 15 au 29 mars

À partir de lundi prochain, le confinement périmétrique aux cantons est suspendu en Catalogne et la liberté de circuler dans toute la région catalane restaurée. L’horaire du confinement de nuit est maintenu de 22h00 à 06h00. Il sera impossible d’entrer et de sortir de la Catalogne qui reste bouclée.

Aucun changement au niveau de la restauration : les heures de service et de consommation dans les établissements restent de 7h30 à 17h00. Installés uniquement à table, les groupes ne doivent toujours pas dépasser 4 personnes ou être constitués de bulles de coexistence. Les établissements commerciaux ne peuvent exploiter plus de 30% de leur surface (sans excéder 800 m2) ; mais sont désormais autorisés à ouvrir les samedis et dimanches. Pour les activités culturelles et sportives, les capacités sont limitées à 50% (30% dans certains cas) avec une jauge maximale variable selon les lieux.

Barcelone circulation Ramblas

♦ Deux concerts test sont en préparation à Montpellier en avril

Stéphane Ricchiero et François Pinchon, respectivement président de l’APEM et directeur de la TAF et de la Secret Place, sont à l’initiative du projet de concerts tests sur le territoire de la Métropole de Montpellier, dans une volonté de permettre une réouverture rapide des salles de concerts de capacité « Club » de 300 à 800 places. “Depuis le mois de janvier, ils travaillent en étroite collaboration avec le CHU de Montpellier pour établir un protocole de recherche conforme aux exigences méthodologiques et éthiques. Cette étude est portée par le CHU de Montpellier qui en est le promoteur et est vivement soutenue par la Région Occitanie, la Métropole de Montpellier, et la ville de Saint Jean

de Védas.”

“Les deux concerts tests se dérouleront en avril dans la salle Secret Place située à Saint Jean de Védas. Cette étude scientifique est complémentaire aux autres menées sur le territoire, notamment les concerts tests en préparation à Paris et Marseille dans des salles de capacités supérieures. L’objectif de ces concerts test est de fournir des informations scientifiques précises, afin d’éclairer les décisions politiques à venir pour envisager une réouverture sécurisée des salles pour les spectacles de musiques actuelles.”

“Ce protocole étudiera notamment le comportement du virus lors d’un concert debout, sans distanciation physique mais en respectant les autres consignés sanitaires d’usage (masques obligatoires, gel hydroalcoolique, gestion des flux d’entrée et sortie). Sous réserve de la validation du protocole par les autorités sanitaires, les concerts test devraient avoir lieu entre mi et fin avril avec des artistes régionaux. La programmation rock de ses deux concerts est en cours et sera communiquée prochainement.”

18/03/2017, Perpignan, France, The Chinese Man concert El Mediator © Arnaud Le Vu / MiP

♦ @rts-Capsules – Des cours de pratique artistique en ligne à Perpignan

La Ville de Perpignan a souhaité que l’art s’invite au domicile de chacun avec une offre numérique ludique et accessible à tous : novices ou amateurs, seul, entre amis ou en famille. Elle propose donc des cours de pratique artistique en ligne, animés par des artistes professionnels. Jusqu’au 21 mai prochain, des artistes-enseignants œuvrant à Perpignan, se proposeront des cours “express” d’initiation à la danse, au théâtre, à la musique… une fois par semaine, sur le Facebook de la Ville et sa chaîne YouTube.

♦ Conservatoire de Perpignan – Création musicale et hommages dans Prospectives XXII

Du lundi 15 au jeudi 25 mars 2021, le Conservatoire Montserrat Caballé de Perpignan Méditerranée propose au tout public de découvrir le dynamisme et la variété de la création musicale contemporaine. Créé par son Directeur, Daniel Tosi, Prospective XXII a pu être maintenu cette année, grâce à la diffusion en ligne de six concerts sur la chaîne youtube du Conservatoire, à 18 h 30.

“Ils seront filmés depuis l’auditorium John Cage pour quatre d’entre eux ; mais aussi en direct du Couvent des Minimes pour « Colors and Feelings » mercredi 17 mars ou encore depuis les Dômes de Rivesaltes, vendredi 19 mars avec « Pierrot Lunaire ». Premier concert prévu ce lundi 15 mars avec l’une des pépites de l’œuvre d’Henri Dutilleux : « Les Citations », interprétée par Agnalys Hager (hautbois), Jean Ané (violoncelle), Marc Dumazert (percussion), Carole Parer et Maï Saïto (clavecin).”

Colors and Feelings © Flashback 66

♦ Les lycéens de Théza recherchent des témoignages d’agriculteurs retraités

Les élèves de Seconde et de Première STAV (Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant) du lycée agricole de Théza recherchent des témoignages d’agriculteurs à la retraite ; concernant leur pratique du métier. Ces témoignages seront enregistrés en audio le mardi 30 mars, dans les salles communales de Théza. Ce projet est mené dans le cadre du projet culturel « Nos Champs Communs », avec l’aide de la Région Occitanie et en partenariat avec l’association Nos Mémoires Vives.

“Si vous êtes ancien agriculteur, agricultrice, éleveur ou éleveuse, que avez 70 ans ou plus et que vous voulez bien partager votre vécu avec des lycéens, merci de contacter Anne Allié, professeur documentaliste au lycée de Théza et référente du projet, au 06 75 06 25 75.”

© Stéphane Ferrer Yulianti

♦ Vaste enquête sur les activités et sports de pleine nature

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) se penche sur les activités et sports de pleine nature (APN) et lance une enquête destinée à mieux connaître ces clientèles et leurs attentes ; tout en mesurant la notoriété de la destination Occitanie Sud de France dans ce domaine. Cette enquête cible les pratiquants français d’APN et d’itinérances (à pied, à vélo, à cheval…) adultes (avec ou sans enfants) ou jeunes de plus de 15 ans ; quelles que soit l’intensité de leur pratique, leur région de résidence, et qu’ils aient ou non déjà séjourné en Occitanie.

Les résultats de cette enquête, lancée début mars et prévue pour une durée de 6 à 8 semaines, seront restitués en cours d’année, sous forme de webinaire et/ou à l’occasion des prochaines Assises Régionales des APN. Pour participer et télécharger le questionnaire : https://presse.tourisme-occitanie.com/questionnaire-apn.