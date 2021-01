Zapping de l’actualité du 13 janvier | Pyrénées-Orientales

♦ Le Loto du patrimoine verse 200.000€ pour la rénovation du château de Castelnou

Initié en 2018 par le médiatique Stéphane Bern, le Loto du patrimoine a généré cette année 15,2 M€ de recettes grâce à la vente des tickets de grattage. Cette somme va être distribuée pour restaurer les 101 sites (1 par département et collectivité d’outre-mer) retenus par la Mission Bern 2020. Des églises et abbayes pour moitié ; mais aussi un phare, une grange, un séchoir à tabac, deux ponts suspendus, un ancien tribunal, etc..

Dans notre département, c’est le château de Castelnou – acquis en 2018 par le département – qui a retenu l’attention de la Fondation pour le Patrimoine. Le château a d’ores et déjà reçu la somme de 200.000€ ; et la collecte est ouverte pour toutes les personnes désireuses d’aider à sa réhabilitation. Le Conseil départemental estime le montant des travaux de réhabilitation à 4 M€.

Situé dans l’un des plus beaux villages du département et de France, le joyau du pittoresque village de Castelnou fut construit à la fin du Xe, début du XIe siècle, et restera aux mains des vicomtes de Castelnou de 1018 jusqu’au XIVe siècle (hormis suite à l’assaut de Jacques II de Majorque). Au XVe siècle, le baron de Castelnou se rebelle contre la tutelle de Louis XI ; conduisant les troupes du gouverneur de Roussillon à assiéger le château. Abandonnée durant le XVIIe siècle, la bâtisse fut rachetée et l’objet d’une totale rénovation.

Le site permettant de faire un don pour contribuer au financement des travaux est ouvert, depuis le 6 janvier et pour tout 2021, sur le site de la Fondation du Patrimoine.

26/11/2018, Castelnou, France, Château et village © Arnaud Le Vu / MiP

La Fondation sollicite les donateurs à haute de près de 2M€ pour réaliser les travaux. Des travaux réalisés en 3 phases

Tranche 1 : travaux d’urgence et de mise en conformité réglementaire, hors terrasses supérieures ;

La 2e tranche prévoit la restauration des élévations à l’intérieur de l’enceinte, intérieurs des pièces, courtine Est et renforcement structurel du plancher terrasse : refichage et rejointement, réfection et calfeutrement des fermetures, travaux de plâtrerie, d’électricité et de peinture ;

Enfin la tranche 3 verra la réalisation des maçonneries extérieures des courtines (sauf courtine rampe d’accès), ascenseur et clôtures : refixation des grillages, refichage et rejointoiement des courtines Nord, Sud et Ouest, relancis des blocs dans les zones lacunaires, rejointement partiel de la courtine Est.

26/11/2018, Castelnou, France, Château et village © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Réaménagement du square Jantet Violet aux abords de la Place Catalogne

Initiés par l’ancienne municipalité, les travaux sur ce square en entrée de ville devraient s’achever, selon les services de la mairie, en 2022 avec l’aménagement d’une passerelle piétonne enjambant la Basse. La première tranche qui prévoit l’aménagement paysagé du square bordant la Place Catalogne devrait prendre fin en 2021. Le montant des travaux de cette première phase est estimé à 634.168€. Le communiqué de presse de la mairie indique que “l’ambition est de transformer cet espace en renforçant son caractère paysager ouvert” ; précisant néanmoins que la volonté est de créer “une ambiance apaisée et sécurisée”.

“Le point fort du projet repose sur des continuités piétonnes arborées traversant le square en deux diagonales de largeur confortable et se croisant en créant un espace circulaire. L’ensemble, de circulation piétonne, sera revêtu de dalle calcaire beige assurant ainsi une continuité et une homogénéité avec le revêtement de la place Catalogne. Un aménagement paysager composé en majorité d’espaces plantés, avec des zones engazonnées, des massifs fleuris, des arbustes et des arbres à moyen et grand développement, viendra structurer l’aménagement”.

Interrogé par nos confrères de France Bleu Roussillon, Rémi Génis, élu en charge de l’embellissement du cadre de vie, indique que le buste de Jean Jaurès qui ornait jusque-là le square prendra place, après restauration, au jardin Terrus ; à quelques mètres du futur square Jantet Violet.

Futur aménagement du square Jeantet-Violet

♦ Modification du stationnement gratuit à Perpignan

Alors que le stationnement avait été rendu gratuit depuis le début du 2e confinement par la nouvelle municipalité, de nombreuses voix s’élevaient pour dénoncer les voitures “ventouses”. Ces véhicules restaient en effet stationnés des jours ; occupant les emplacements prévus pour faciliter la venue des clients des commerces de centre-ville. Autre dérive évoquée : la mauvaise habitude prise par certains habitants de l’hypercentre qui ne prenaient même plus la peine de rentrer leur véhicule dans leur garage.

Depuis le 1er janvier, la municipalité de Louis Aliot a donc opté pour le retour du stationnement payant sur les emplacements de surface à Perpignan. Le nouveau maire a néanmoins choisi de faire quelques aménagements :

notamment la gratuité de la 2e heure de stationnement sur les zones verte et orange,

la gratuité à partir de 18 h 00 ; contre 18h30 jusque là,

gratuité toute la journée du samedi.

Illustrations stationnement Perpignan