Zapping de l’actualité du 15 mars | Pyrénées-Orientales

♦ L’utilisation du vaccin AstraZeneca suspendue en France pour 24h

“Sur la recommandation du ministre de la Santé, en lien avec les autorités sanitaires françaises, la décision qui a été prise, en conformité avec notre politique européenne, c’est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre la plus vite possible si l’avis est favorable”. C’est en ces termes que le Président Emmanuel Macron a annoncé la suspension de l’utilisation du vaccin AstraZeneca lors de son déplacement à Montauban. Cette précaution vaut jusqu’au moins mardi après-midi ; date du nouvel avis de l’Agence Européenne du Médicament.

EN DIRECT | 26ème sommet franco-espagnol à Montauban. Suivez la conférence de presse du Président @EmmanuelMacron et du Président du Gouvernement espagnol Pedro Sánchez :https://t.co/JxHk5C9VAY — Élysée (@Elysee) March 15, 2021

♦ La binationalité franco-espagnole officiellement reconnue

Le Président de la République française et le Président du gouvernement espagnol, réunis ce jour à Montauban pour le 26e sommet franco-espagnol, ont adopté une déclaration commune. Parmi les 32 points de celle-ci, les “deux pays ont célébré les liens historiques qui les unissent, dont la mémoire des près de 500.000 réfugiés républicains ayant quitté l’Espagne à partir de 1939 pour s’installer en France, puis, pour nombre d’entre eux, contribuer à sa libération.”

Ce sommet a également été l’occasion de signer “la Convention relative à la nationalité entre la République française et le Royaume d’Espagne, qui constitue une étape décisive de notre histoire commune. Elle ouvre la possibilité aux ressortissants des deux pays d’acquérir la nationalité de l’autre Etat et facilitera la vie quotidienne de milliers de nos concitoyens.”

Nombre de nos concitoyens l’attendaient pour faciliter leur quotidien et vivre pleinement leur appartenance à nos deux pays : avec @sanchezcastejon, nous signons une convention qui ouvre la possibilité d’obtenir la double nationalité, française et espagnole. pic.twitter.com/skB2ppEKwW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2021

♦ Covid19 – Nouveaux transferts de patients vers les services de réanimation de la région Occitanie cette semaine

“Dans le cadre de la solidarité nationale entre établissements hospitaliers, des opérations de transferts de patients se poursuivent cette semaine à destination des services de réanimation de notre région. Ces transferts s’organisent depuis différents centres hospitaliers des régions Île-De-France et surtout de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au total, une vingtaine de patients devraient être pris en charge dans différents établissements hospitaliers publics et privés en Occitanie.”

Deux premiers patients ont été pris en charge en réanimation ce lundi par les équipes soignantes des Centres hospitaliers de Tarbes et de Cahors. Demain mardi, 6 autres patients sont annoncés en provenance de Provence-Alpes-Côte d’Azur vers Toulouse et Montpellier.

26/01/2021, Perpignan, France, quotidien des soignants hôpital St Jean secteur Covid-19 et réanimation © Arnaud Le Vu / MiP

♦ 500 personnes manifestent pour la réouverture des passages entre le Vallespir et l’Alt Empordà

Samedi 14 mars, 500 manifestants se sont rassemblés sur le pont sur le Riu Major à Albanyà, dans l’Alt Empordà, pour exiger que le gouvernement français rétablisse le trafic avec le Vallespir ; un lieu de passage fermé pour limiter l’immigration clandestine et réduire la menace antiterroriste. La protestation a réuni des habitants, des maires et diverses personnalités des villages transfrontaliers de l’Alt Empordà et du Vallespir ; tous inquiets pour la vie sociale et économique de leur territoire.

#EsborremLaFrontera reivindica l'obertura dels passos fronterers entre les comarques del Rosselló, el Vallespir i l'Alta Cerdanya amb les de l'Alt Empordà i la Cerdanya. @Esborrem pic.twitter.com/DmMDyhGsiG — Tramuntana Televisió (@tramuntana_tv) March 14, 2021

♦ Théâtres occupés et lieux de culture mobilisés en soutien

“Le mouvement intermittent 66, le Théâtre de l’Archipel et l’ensemble de ses salarié.e.s, l’APEIS et tous.te.s les personnes précaires, isolé.e.s, présentes en AG ce mardi 11 mars, soutiennent le mouvement d’occupation insufflé par l’Odéon, suivi par une succession de théâtres nationaux. Nos actions d’occupations « itinérantes » auront pour but de soutenir l’ensemble des salles de notre département et plus largement la contestation actuelle contre les mesures antisociales du gouvernement.”

Mercredi 17 mars : devant la salle El Mediator à Perpignan à partir de 10h

vendredi 19 mars : devant le cinéma Le Lido à Prades à partir de 10h

Mercredi 24 mars : devant le Palais des Congès à Perpignan à partir de 10h

Vendredi 26 mars : à l’espace Ecoiffier à Alenya à partir de 10h

♦ La Région et l’État lancent l’édition 2021 de l’appel à projets « Avenir Littoral »

En soutien au développement de solutions innovantes par et pour les acteurs du littoral, la 3ème édition de l’appel à projets « Avenir Littoral » vient d’être lancée le 26 février dernier conjointement par l’État et la Région Occitanie. Doté d’une enveloppe de 2 millions d’euros, cet appel à projets se concentre en 2021 sur les trois thématiques suivantes :

– Valorisation et recyclage des déchets à la mer ou issus d’activités maritimes ;

– Gestion quantitative et qualitative de l’eau en lien avec les activités de la plaisance dans les ports et dans la conception et la maintenance nautique ;

– Tourisme résilient sur le littoral.

Le projet peut être porté par des entreprises basées en Région Occitanie ; mais aussi des entreprises françaises ou européennes qui souhaitent s’y implanter en développant des partenariats durables. Les projets pourront être collaboratifs, organisés en consortium (industriel, scientifique, association) ou uniquement en sous-traitance, sur une durée maximum de 18 mois. Une attention particulière sera portée sur la capacité des projets à générer de nouvelles activités maritimes et à développer leur complémentarité avec le tissu économique existant.

Quelques Informations utiles :

– Réunion d’information en format Webinaire : 15 mars 2021 à 9h30 (Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 mars à 15h00).

– Date limite de dépôt du dossier de candidature : 19 avril 2021 à 16h00

– Les documents permettant de consulter et répondre à cet appel à projets sont accessibles via le lien : https://innovation.polemermediterranee.com/

Catana – Constructeur de catamarans

♦ Rebond des créations d’entreprises en février 2021

En février 2021, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus rebondit (+3,8% après -1,0% en janvier, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont en hausse (+5,1% après -0,4%) ainsi que, dans une moindre mesure, les créations d’entreprises classiques (+1,3% après -2,0%).

Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO) – Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

♦ De nouveaux métiers en péril en 2021

Bonne nouvelle pour les journalistes, ce métier ne fait plus partie de ceux qui recrutent le moins en 2021. Selon Qapa, en raison de la crise sanitaire, les métiers liés à l’hôtellerie-tourisme, la restauration et la vente sont les plus touchés avec dans le trio de tête les valets de chambre, les serveurs et les cuisiniers.

♦ Régionales – LaREM annonce son soutien à la candidature de Vincent Terrail-Novès

La République en Marche soutient Vincent Terrail-Novès, à la tête de la liste Nouvel Elan Occitan pour les élections régionales en Occitanie.

« La République en Marche soutient la candidature de Vincent Terrail-Novès, Vice-Président de la métropole de Toulouse, Conseiller régional depuis 2010, maire de Balma depuis 2014, il est le candidat qui fera passer les intérêts de la région avant tout. C’est grâce à un rassemblement large que nous porterons notre projet régional, pour réussir la relance du pays à travers les territoires.» Stanislas Guerini, Délégué général de La République En Marche

Vincent Terrail-Novès

♦ Annabelle Humbert remporte « le trophée femme en EA et ESAT »

Fin janvier, nous avions évoqué ensemble la sélection d’Annabelle de l’ESAT Joan Cayrol au Trophée des Femmes en Entreprise Adaptée. Grâce à votre mobilisation, vos votes et vos partages, Annabelle est la lauréate 2021 de ce prix. “Durant la première période de confinement du mois de mars, Annabelle s’est portée volontaire et a confectionné avec ses moniteurs plus de 15 000 masques qualifiés AFNOR destinés au personnel de l’Association Joseph Sauvy et des sur-blouses au Centre Hospitalier Perpignan ainsi qu’à des prestataires externes. Elle a aussi bénévolement fabriqué et distribué des masques dans les commerces de son village.”

♦ Le Sdis 66 recrute pour la saison estivale 2021

Le Sdis des Pyrénées-Orientales lance plusieurs appels à candidature pour la saison estivale 2021 :

Sauveteurs aquatiques : saison du 1er mai au 30 septembre 2021 – Plus d’informations

: saison du 1er mai au 30 septembre 2021 – Plus d’informations Sapeurs-Pompiers volontaires : candidature au plus tard le 6 avril 2021 – Plus d’informations

: candidature au plus tard le 6 avril 2021 – Plus d’informations Guetteurs pour la surveillance des sites dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts : candidature au plus tard le 6 avril 2021 – Plus d’informations

♦ Initiative – Elne recrute un “adulte-relais”

L’objectif de sa présence est d’améliorer les relations entre les habitants et les services publics ; ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs du Quartier Prioritaire de la Ville. Cet agent, facilitateur de lien social, aura notamment une présence régulière sur ce quartier. Illibérienne de naissance, Marion sera amenée à venir vers ses concitoyens pour jauger leur sentiment sur le vivre ensemble à Elne, apprécier le rapport entretenu avec les diverses administrations et recenser les améliorations qui pourraient être engagées.

♦ Loisirs – Les Topo-Guides argelésiens 2021 sont disponibles en téléchargement

Le nouveau guide “Balades et randonnées pédestres” édité par l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer vient de sortir. Cette version actualisée rassemble 5 balades et 5 randonnées pédestres à pratiquer sur le territoire de notre commune. La plupart des départs s’effectue depuis le site de Valmy. 28 pages, à télécharger ici.

Le guide “Balades à vélo, randonnées VTT” est également disponible. Ce document adressé aux profils de tous niveaux comporte plus de 100 km de parcours balisés, entre mer, plaine et montagne. “Des dolmens à la chapelle Saint-Laurent”, “Les balcons d’Argelès-sur-Mer”, “Le chemin du liège”, “De Valmy aux criques de Collioure” sont quelques-uns des noms évocateurs de ces agréables sorties. 15 pages, à télécharger ici.

25/05/2020, Collioure, France, Port Vendres, vignes, côte vermeille, fort St Elme © Arnaud Le Vu / MiP / APM