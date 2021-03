Zapping de l’actualité du 17 mars | Pyrénées-Orientales

♦ Quels sont les pesticides les plus utilisés dans les Pyrénées-Orientales ?

Après une première publication en 2018 portant sur les ventes, Générations Futures rend publique la nouvelle carte de France détaillée des achats de pesticides par département et par catégorie de pesticides.

“Les données déclaratives correspondant aux achats de substances actives pesticides ont été extraites des ressources pour la dernière année disponible, à savoir pour 2019, sur le site « Répertoire des données publiques sur l’eau » qui offre un accès libre aux données sur l’eau, les milieux aquatiques et leurs usages. Ces données déclaratives sont réalisées par des distributeurs agréés de vente de produits stockées dans la banque nationale des ventes de produits phytosanitaires (BNV-D).”

Détails des achats de substances actives en 2019 © Générations Futures

♦ Le ministère de l’intérieur a dévoilé ce 16 mars la nouvelle carte française

“Plus sécurisé, plus pratique et innovant, Ce titre permet à son titulaire de justifier de son identité et sert de titre de voyage dans l’Union Européenne. Cette nouvelle carte reprend des symboles de la République Française, tout en affirmant l’appartenance de la France à l’Union Européenne.”

La nouvelle carte sera déployée progressivement à partir du 15 mars 2021, puis sera généralisée à la France entière à compter du 2 août. Elle sera de format ID-1, soit la taille d’une carte bancaire, à l’instar par exemple du permis de conduire. “Une attention particulière est prêtée aux données biométriques qui sont contenues dans le composant électronique du titre : ces données sont stockées dans un compartiment hautement sécurisé et dont l’accès est spécifiquement encadré” dixit le ministère.

♦ Dragons Catalans – La Super League s’engage avec beIN SPORTS France

La Super League, à travers son seul club français, les Dragons Catalans, est heureuse d’annoncer un nouvel accord de diffusion de ses matchs sur la chaîne premium française beIN SPORTS pour la saison 2021. Le club des Dragons Catalans assumera la totalité des frais de production inhérents à la diffusion de ses matchs à Perpignan.

“L’accord de diffusion entre Sky Sports, le détenteur des droits TV de la Super League, les Dragons Catalans et beIN SPORTS est un soulagement pour les milliers de supporters des Dragons, privés de stade en raison des huis clos ; mais aussi pour tous les supporters anglais qui ne peuvent plus se déplacer à Perpignan pour suivre leur équipe.”

♦ Opération Caddies solidaires, contre la misère chez les étudiants

Depuis plusieurs mois, une initiative citoyenne solidaire permet aux étudiants les plus précaires de venir récupérer des denrées alimentaires et de première nécessité. “L’Opération Caddies Solidaires Étudiants est organisée un samedi sur deux sur le parking du Leader Price proche de l’université de Perpignan (UPVD) et de la cité universitaire. Les militants et sympathisants de l’association En Commun 66 appelent au renfort de cette action de solidarité inter-générationnelle et citoyenne.”

La prochaine opération aura lieu samedi 20 mars à partir de 9 heures (parking Leader Price UPVD). Pour participer à cet élan de générosité, il est possible de déposer les dons dans les caddies marqués de la pancarte ”Caddie solidaire pour nos étudiants”. Les étudiants dans le besoin sont invités à se présenter auprès des organisateurs. Lien évènement : https://fb.me/e/25ghzS01V.

♦ Soutien à la culture – Collez votre meilleur souvenir sur les murs l’Archipel

Comment apporter votre soutien aux artistes et aux lieux culturels fermés ? L’équipe de l’Archipel convie le public à les rejoindre ce samedi 20 mars 2021 entre 14h et 17h sur le parvis du théâtre.

“Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à passer à l’Archipel et à coller sur les vitres de notre théâtre, un souvenir qui évoque votre lien avec le spectacle vivant : un petit mot, un billet de spectacle, un dessin, une création personnelle, un souvenir de spectacle… et ainsi à témoigner de votre attachement, de votre manque et de votre soutien aux lieux de culture et aux artistes.“

Illustrations Perpignan Théâtre de l’Archipel

♦ Josep – Après le César, le grand prix du festival d’animation de Tokyo

Pour cette édition 2021 du Tokyo Anime Award Festival, concouraient 22 longs-métrages d’animation de 20 pays ; ainsi que 817 courts-métrages issus de 57 pays. Parmi eux, 39 films (4 pour le long-métrage / 35 pour le court-métrage) ont été sélectionnés par le comité comme nominés pour la compétition.

La cérémonie de remise des prix du Tokyo Anime Award Festival a eu lieu ce 15 mars. Dans la foulée du César du meilleur film d’animation, Josep s’est vu décerner le Grand Prix TAAF 2021. Après s’être tenu dans le cadre du Tokyo International Anime Fair de 2002 à 2013, le TAAF est devenu indépendant en 2014, s’est développé en un festival d’animation international, et signe sa 8e édition en 2021.

♦ Une nouvelle découverte à Tautavel… Et sans fouiller !

“Le 15 mars a été découvert un nouveau reste humain vieux d’environ 450 000 ans. Il provient de la Caune de l’Arago (Tautavel, France). Il a été identifié dans les réserves archéologiques de l’EPCC-CERP de Tautavel. Il s’agit d’un fragment d’environ 6 cm provenant d’une fibula (= péroné) ; la fibula étant l’os de la jambe associé au tibia. Régulièrement les paléontologues du laboratoire de Tautavel observent et ré-observent des milliers de fragments osseux exhumés de la Caune de l’Arago dans l’espoir de les attribuer à un groupe animal. Ce lundi, ils ont eu le plaisir de tomber sur un reste humain, soit le 152ième trouvé à la Caune de l’Arago.“

Selon le chargé de communication du musée, il arrive que durant les campagnes de fouilles, un anthropologue ne soit pas toujours présent. Les objects mis en lumière sont ainsi répertoriés et rangés dans les réserves pour un examen à posteriori. C’est ce qu’il s’est passé avec le 152ème reste humain identifié à Tautavel.

Fragment de fibula © Musée de Préhistoire de Tautavel

♦ Saint-Estève transforme le mobilier urbain en lieu d’exposition

Le public ne pouvant se rendre au musée, la commune de Saint-Estève fait venir le musée à lui. “C’est dans cette optique que la photographe Vicky le Ruyet, a été invitée à partager avec les passants de Saint-Estève, une série de clichés en noir et blanc exposés sur 26 panneaux publicitaires répartis dans toute la ville. Des photographies qui nous invitent à regarder autrement notre quotidien et qui, exposées ainsi dans l’espace urbain, nous offrent un autre regard sur la ville.”

– Expo urbaine de Vicky Le Ruyet à compter du 17 mars

– Plan et livret explicatif disponibles à l’accueil en Mairie et sur www.st-esteve.com

Chaises © Vicky Le Ruyet

Cloches © Vicky Le Ruyet

Pupille de Cheval © Vicky Le Ruyet

♦ Café éco : « le sportif et l’entreprise, deux univers à connecter »

“Le prochain café éco s’interrogera sur les questions liées au sport et à l’entreprise : En quoi une expérience de sportif de haut-niveau peut-elle servir pour entreprendre ou diriger une société ? Les sportifs de haut-niveau peuvent-ils être utiles aux entreprises ? En tant qu’investisseur ? En tant qu’ambassadeur ? En tant que salarié ? Comment un sportif de haut-niveau peut-il préparer et réussir sa reconversion ? Comment faciliter les relations et interactions entre les sportifs et l’entreprise ?”

Pour en débattre, 6 acteurs du monde économique et sportif national et régional dont :

– Séverine Beltrame, ancienne joueuse de tennis professionnelle (quart de finaliste à Wimbledon en 2006) – créatrice de la start-up Sportifs de rêve ;

– Franck Molina, ancien joueur de handball, directeur de recherche CNRS Montpellier ;

– Fabrice Santoro, ancien joueur de tennis professionnel et consultant BeIn Sports ;

– Christophe Carniel, CEO VOGO ;

– Fabrice Michel-Villaz, directeur de la politique commerciale ALLIANZ ;

– Le jeudi 18 mars de 9 h à 10 h 30 en direct de l’Arena Sud de France

– Diffusé en live sur Be Sport, animé par Benjamin Carlier : www.besport.com/event/6195310