Zapping de l’actualité du 21 avril | Pyrénées-Orientales

♦ Focus : France Relance – Rénovation énergétique des bâtiments et soutien aux associations de lutte contre la pauvreté

En Occitanie, 94 M€ sont consacrés au soutien à la rénovation énergétique de 1.079 bâtiments appartenant aux collectivités locales. Selon la Préfecture, les Pyrénées-Orientales ont largement bénéficié de cette enveloppe. Dans notre département, 7,9 M€ sont destinés à la rénovation énergétique de 142 bâtiments appartenant aux collectivités locales.

“Chaque projet de rénovation énergétique retenu doit permettre un gain de 30% de consommation d’énergie. […] L’accueil des enfants et les conditions d’étude des écoliers et collégiens seront particulièrement améliorés par la rénovation de plus de 400 équipements dédiés aux plus jeunes. […] À l’échelle régionale, le coût moyen des chantiers est de 183.000€ et de nombreux projets ont un coût inférieur à 50.000€.”

Par ailleurs, le Plan de relance, a également apporté son soutien aux associations de lutte contre la pauvreté.

En Occitanie, un premier comité de sélection a retenu 47 projets solidaires d’envergure régionale, départementale ou locale, en plus des des 33 projets nationaux retenus ; soit pour un montant total de 3.893.62,52 euros. Dans les Pyrénées-Orientales, trois projets ont été retenus sur les 12 présentés, portés par deux associations :

La Banque alimentaire des Pyrénées-Orientales voit deux de ses projets financés : l’extension de l’espace administratif et modernisation du parc informatique d’un montant de 36.944 €, et l’extension de l’espace de stockage d’un montant de 136.400 €.

Dans le cadre de « l’accès aux droits », c’est Cohérence réseau pour l’emploi et la vie sociale qui va bénéficier d’une aide d’un montant de 21.300 € ; pour son action de sensibilisation et d’accompagnement pour des personnes en situation de fragilité psychique en démarche d’insertion.

25/05/2020, Perpignan, France, Illustrations banques alimentaires secours populaire © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Covid-19 : la situation sanitaire des Pyrénées-Orientales en chiffres

Les Pyrénées-Orientales affichent un taux d’incidence à 206 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours ; pour rappel ce chiffre était de 250 jeudi dernier. Au niveau des variants dans les cas détectés, la souche anglaise renforce sa prédominance (92,6%).

♦ Les embauches repartent à la hausse au 1er trimestre 2021

Au premier trimestre 2021, les déclarations d’embauche de plus d’un mois hors intérim repartent à la hausse (+6,4%) ; après le repli de 14,5% enregistré au quatrième trimestre dans le contexte du deuxième confinement sanitaire. L’augmentation concerne à la fois les CDD de plus d’un mois (+4,9% après -14,4%) et les CDI (+8,1% après -14,5%).

Les déclarations d’embauche de plus d’un mois restent cependant en baisse sur un an (-6,4% après -16,9%) ; sous l’effet notamment du recul des embauches en CDI (-11,2% après -21,0%). Celles en CDD de plus d’un mois diminuant modérément (-1,7% après -13,0%). La croissance du premier trimestre 2021 concerne à la fois les entreprises de moins de 20 salariés (TPE) et les structures de plus grande taille. Les déclarations d’embauche de plus d’un mois augmentent de 8,8% (après -22,3%) dans les TPE et de 4,8% (après -8,3%) dans les entreprises de 20 salariés ou plus.

♦ Soutien à la pêche en Occitanie, la Région adopte un plan de 4 M€

Réunis en commission permanente le vendredi 16 avril 2021, les élus régionaux ont adopté un plan de sauvegarde de la pêche en Occitanie et un contrat de filière pour la conchyliculture ; des mesures sur proposition de la présidente Carole Delga.

“Les nouveaux quotas de pêche européens prévoient pour les pêcheurs d’Occitanie une perte à partir de cette année, de 7% de leurs jours de pêche chalutière. Pour préserver l’emploi, (700 emplois directs et indirects sont concernés), et l’économie maritime dépendante de ce secteur, dont le chiffre d’affaires annuel est estimé à 87,8 M€, la Région Occitanie a adopté un « Plan de sauvegarde pour la pêche en Occitanie », élaboré conjointement avec l’Etat, et doté, pour la Région, d’une enveloppe globale de 4 M€.”

16/09/2017, Saint Cyprien, France, Illustrations pêche© Arnaud Le Vu / MiP

♦ Urbanisation du littoral – Le Barcarès condamné à revoir sa copie

Après une première décision du tribunal administratif qu’elles jugeaient “minable”, les associations de la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement (FRENE 66) ont fait appel de la révision du PLU de la commune du Barcarès. Par un arrêt du 13 avril 2021 la cour administrative d’appel de Marseille annule deux zones importantes pour un total de 6 Ha en discontinuité du village ; “si on peut encore parler de village et de continuité urbaine dans cette commune” dixit l’association.

Il s’agit tout d’abord d’une zone de 2,9 Ha dite des Arènes ou du Parc d’attractions, au sud de la commune. Classée cœur de nature dans le SCoT, elle devait accueillir un nouveau quartier d’habitation. La seconde zone est située à l’ouest de la commune et devait sur 3,5 ha recevoir “des activités économiques d’intérêt collectif”. La cour a estimé qu’elle était entourée de vastes zones naturelles et conteste son classement dans le SCoT comme zone déjà urbanisée.

Au fait, qu’est-ce qu’un SCoT ? Petite vidéo d’une minute pour tout comprendre.

♦ Encore 4 jours pour répondre à l’appel à projets du Parc naturel marin du golfe du Lion

Chaque année depuis six ans, le Parc naturel marin du golfe du Lion lance un appel à projets pour soutenir financièrement des actions portant sur la protection du milieu marin, l’acquisition de connaissance et le développement durable des activités qui lui sont associées. L’appel à projets 2021 est ouvert et les projets peuvent être déposés jusqu’au 25 avril.

Le règlement et l’ensemble des informations relatives à cet appel à projets sont disponibles sur le site internet du Parc : https://parc-marin-golfe-lion.fr/actualites/lappel-projets-du-parc-est-ouvert. Les projets déposés doivent répondre à l’une des quatre thématiques suivantes :

– Développement durable des activités maritimes.

– Actions de sensibilisation, d’éducation à l’environnement maritime à destination des jeunes.

– Restauration et mise en valeur du patrimoine matériel ou immatériel d’intérêts culturels.

– Inventaires naturalistes, acquisition ou valorisation de données sur des enjeux de biodiversité marine.

06/07/2020, Argelès-sur-Mer, France, Les criques de Porteils chemin côtier vers Collioure © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Le chiffre du jour – Les Français moins sédentaires au 3e confinement

En France, le premier confinement a eu un fort impact sur le taux de sédentarité des individus. Selon l’application WeWard, le taux de marche avait alors reculé de 66 % comparé aux semaines précédant l’annonce du gouvernement. Le second confinement a également eu une incidence sur le taux de marche des Français, en baisse de 13 %. Le graphique révèle toutefois que le taux de marche des utilisateurs n’a pas baissé lors des dernières annonces du gouvernement au mois de mars 2021 ; mais a, au contraire, augmenté de 5%.

♦ USAP – Qualifié pour la 1/2 finale de ProD2, le club signe Edward Sawailau

Assuré de disputer la demi-finale du championnat de ProD2 grâce à sa victoire la semaine dernière à Béziers, le club catalan affronte ce jeudi Nevers à Aimé Giral. Actuellement second à un point du leader Vannes, les Perpignanais ont creusé un écart suffisant de points avec Biarritz en 3e position pour ne plus être rattrapés. Il restera ensuite à l’USAP un déplacement à Rouen et surtout une opposition à domicile contre le club breton. Une finale de ProdD2 avant l’heure ?

Sera-t-il le prochain Cocagi de l’USAP ? En provenance de Valence, l’ailier fidjien Edward Sawailau bien de signer pour 2 saisons. Pour Christian Lanta, manager général : “Eddie Sawailau, ailier puissant, vient renforcer la ligne d’attaque de !’USAP. Joueur avec un réel potentiel, il doit s’intégrer au mieux dans le jeu catalan et confirmer ses qualités dans les saisons à venir”.

Edward Sawailau © USAP

♦ Cinéma – Séance “Random Patrol” et rencontre en ligne

Ce jeudi 22 avril à 19h, l’Institut Jean Vigo vous propose une séance en ligne présentée et suivie d’un débat avec le réalisateur, Yohan Guignard et la monteuse Faustine Cros.

Random Patrol a obtenu le prix – Cinéma du réel 2021. Signé du français Yohan Guignard, Random Patrol suit Matt, policier dans une banlieue d’Oklahoma City aux États-Unis. Tous les matins il prend sa voiture pour patrouiller dans la ville. Tous les matins, il appréhende les interpellations à venir et se questionne sur ce que ce métier a fait de lui. Inscription sur ce lien.

♦ Ô la belle vie à Céret, ville des peintres

C’est à Céret, surnommée la “Mecque du cubisme”, dans les Pyrénées Orientales entre Méditerranée, Canigou et frontière espagnole que « Ô la belle vie » fait escale. José Angulo, enfant du pays et passionné d’art, guide Sophie Jovillard dans les rues de cette petite ville catalane, muse de plusieurs générations de peintres inspirés par ses lumières, ses couleurs et ses platanes.

Sophie Jovillard découvrira la maison d’enfance de José ; dont la terrasse a accueilli Pablo Picasso et d’autres peintres historiques. Des trésors des réserves du musée d’art moderne avec la directrice et conservatrice en chef Nathalie Gallissot aux sculptures poétiques de René Guisset à la galerie d’Odile Oms. Place aussi à la nouvelle génération d’artistes, avec les bonhommes robotiques de Jordi Taza, dans cette émission haute en couleurs. Dimanche 25 avril à 12h55 sur France 3 Occitanie. En replay sur occitanie.france3.fr.

Céret – Musée d’art Moderne

♦ Pretty Pictures et FILAF s’associent afin de soutenir ensemble la production de films originaux et ambitieux sur des artistes plasticiens.

“Deux prix : l’âne d’argent doté d’un montant 5.000 euros et l’âne d’or doté d’un montant de 10.000 euros seront versés à un producteur ou à un réalisateur afin que celui-ci termine la production d’un film documentaire, d’au moins 52 minutes, sur un artiste surprenant (vivant ou décédé) dont le travail est peu connu, ou moins connu que ce que la qualité de son oeuvre – et du personnage – le mérite, ou bien à un artiste connu n’ayant jamais fait l’objet d’un film ambitieux.”



Les films devront être déjà commencés et le prix devra permettre de les achever avant le FILAF de l’année suivante afin d’être ensuite projetés lors du festival. Envoyez votre candidature à contact@filaf.com avant le 1er mai 2021. Le FILAF, Festival du Livre d’Art et du Film aura lieu du 21 au 27 juin 2021 ; avec une journée professionnelle le 25 juin.