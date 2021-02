Zapping de l’actualité du 24 février | Pyrénées-Orientales

♦ Vaccination contre la Covid en France au 22 février 2021

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 2.603.702 premières injections de vaccin (soit 3,89% de la population totale) et 1.234.673 deuxièmes injections ont été réalisées (1,84% de la population totale). En Occitanie, 264.859 premières injections ont été effectuées ; ainsi que 70.239 secondes injections.

Personnes ayant reçu une dose dans Les Pyrénées-Orientales au 22/02/2021

Répartition des vaccinés par région au 22/02/2021

♦ Occitanie : PME et ETI à l’origine de la croissance des grandes entreprises

En Occitanie, les grandes entreprises accroissent leur place dans l’économie marchande entre 2008 et 2017 pour atteindre un salarié sur quatre. Dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI), l’emploi augmente également sur la même période. L’emploi régional reste néanmoins concentré dans les petites et moyennes entreprises (PME) et microentreprises.

Des mouvements de franchissement de seuil vers une catégorie plus élevée : la croissance des grandes entreprises provient principalement de l’apport d’ETI. De même, la hausse de l’emploi dans les ETI résulte du dynamisme des PME ; lui-même alimenté par la croissance des microentreprises. L’essentiel de l’emploi créé dans les grandes entreprises se concentre dans la zone d’emploi de Toulouse, surtout dans la filière aéronautique. Montpellier bénéficie de la croissance des ETI, pour beaucoup dans le secteur de la santé.

♦ Principaux indicateurs mensuels Urssaf à fin janvier 2021

En janvier 2021, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) progresse de 20,2 %, après la baisse de 4,9 % en décembre et celle de 19,1 % en novembre, portant à – 7,6 % l’évolution sur trois mois. L’évolution sur un an (- 12,6 %) reste négative. La progression des déclarations d’embauche enregistrée en janvier 2021 s’explique par la hausse conjointe des embauches en CDD de plus d’un mois (+ 27,6 %) et de celles en CDI (+ 12,7 %). Sur un an, les déclarations d’embauche en CDD de plus d’un mois diminuent de 8,2 % tandis que celles en CDI diminuent de 17,0 %.

Nombre de déclarations d’embauche (DPAE) de plus d’un mois hors intérim (CDI et CDD de plus d’un mois) © Source URSSAF

♦ Jeunesse – Ouverture des candidatures pour l’expérimentation “Gratuité des trains régionaux liO”

Le 8 février dernier, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie, annonçaient l’expérimentation de la gratuité des trains régionaux liO pour les jeunes âgés de 18 à 26 ans : « + = 0 ». Avant une généralisation de la mesure envisagée pour le mois de septembre 2021, 2.000 jeunes représentant l’ensemble des territoires de l’Occitanie sont désormais invités à tester le dispositif afin qu’il réponde au mieux à leurs usages. Les candidatures en ligne seront ouvertes à compter de ce lundi 22 février : www.ter.sncf.com/occitanie.

♦ Le déploiement du dispositif France Services se poursuit dans les Pyrénées-Orientales

Ces espaces numériques permettent d’offrir aux usagers un accompagnement de proximité aux démarches administratives du quotidien. D’ici 2022, ce sont 23 France Services qui seront déployées dans les cantons des Pyrénées-Orientales, afin d’assurer une couverture territoriale homogène et conforme aux objectifs du Gouvernement.

France Services, c’est en un seul et même endroit la CAF, la CPAM, la CARSAT, la MSA, Pôle Emploi, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des finances publiques. L’Agence nationale de la cohésion des territoires a labellisé 3 nouvelles structures dans le département des Pyrénées-Orientales ouvertes au public depuis le 15 février 2021.

Aspres à Thuir, dans les locaux de la maison du citoyen. Tel : 04.30.44.48.79.

Vallespir à Céret, dans les locaux de la sous-préfecture. Tel : 04.68.73.44.46.

Saillagouse, dans le bureau de poste, place Oliva.

♦ LIDL France présente son nouveau concept de supermarché à Pia

Le 3 mars prochain, un nouveau Lidl ouvre ses portes dans la ville de Pia. Dans la continuité de sa montée en gamme et de son repositionnement comme enseigne de proximité, Lidl France a repensé le modèle de ses supermarchés. Pour illustrer ce nouveau concept, le supermarché Lidl de Pia a recréé l’agencement de ses espaces de ventes. Luminosité, couleurs sobres et matériaux nobles l’enseigne mise sur une ambiance conviviale et cosy.

Parmi les 25 salariés Lidl mobilisés pour accueillir les Pianencs dans leur nouveau supermarché de proximité, 10 sont issus de recrutements. Par ailleurs, Lidl organisera une opération Le don école. “Durant les 4 premiers jours d’ouverture, 50 centimes d’euros seront collectés par tranche de 15 euros d’achat lors de chaque passage en caisse. Ces dons seront reversés à l’Ecole maternelle Marie Curie & Mitterrand.”

Photo © LIDL

♦ La Banque Alimentaire des Pyrénées Orientales manque à nouveau de bénévoles

Une bonne partie des bénévoles de la Banque Alimentaire sont âgés et vulnérables. Par ailleurs, une autre partie des bénévoles sont des demandeurs d’emploi. Ces derniers quittent naturellement la Banque Alimentaire dès qu’ils ont retrouvé du travail. “Face à l’augmentation du nombre de bénéficiaires et un plan d’approvisionnement conséquent en denrées alimentaires grâce aux aides publiques, l’établissement de Perpignan lance une nouvelle campagne de recrutement de bénévoles hommes et femmes pour les missions suivantes : chauffeur (permis B), caristes confirmés et manutentionnaires ainsi que des opérateurs (H/F) .”

Pour ces missions très spécifiques, l’établissement cherche des bénévoles ayant eu un passé professionnel qui correspond à la nature de la tâche. N’hésitez donc pas à la contacter pour transformer une période d’inactivité frustrante en mission épanouissante et utile pour les autres. Contact Banque Alimentaire 66 : Loïc Serreau ba660.communication@banquealimentaire.org.

25/05/2020, Perpignan, France, Illustrations banques alimentaires secours populaire © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Dragons Catalans : partenariat et match de préparation

La société Groupama, partenaire historique des Dragons Catalans, vient de s’engager une nouvelle fois aux côtés du club pour cette nouvelle saison de Super League. “L’accord a été officialisé la semaine dernière dans la salle Premium du stade Gilbert Brutus, en présence notamment de M. Constant, Président Régional Groupama et M. Majoral Président Départemental.”

Côté pelouse, les Dragons recevront Toulouse le samedi 13 Mars au stade Gilbert Brutus en match (à huis clos) de préparation de la saison 2021. Une équipe qui pourra compter sur la présence de Fouad Yaha qui a signé un nouveau contrat de deux ans.

La Super League a dévoilé le programme de la deuxième journée de Championnat. Ce round 2 se déroulera lors du Week-end de Pâques. Les six matchs se dérouleront à huis clos au Totally Wicked Stadium de St Helens et seront tous retransmis sur Sky Sports. Les Dragons affronteront Huddersfield le samedi 3 Avril à 16h.

Dragons Catalans vs Toulouse Olympique test match 2020

♦ Grenaches du Monde 2021 : Un concours itinérant pour cette 9° édition

Partant du constat qu’il est actuellement plus facile de faire voyager les vins que les dégustateurs, la direction des Grenaches du Monde, concours international dédié à ce cépage et à ses terroirs de prédilection, a décidé de fractionner la dégustation des vins inscrits à concourir en quatre dégustations séparées dans le temps et l’espace.

“Grenaches du Monde est un Concours annuel ouvert à tous les vins issus majoritairement de grenache, sans restriction de couleur, d’origine ou de nationalité. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars. Passée cette date, les vins seront classés, triés et organisés en séries. Ils seront ensuite envoyés et dégustés dans 4 grandes capitales du grenache, à savoir : Perpignan, le 26 avril, Châteauneuf du Pape, le 29 avril, Cebreros dans la province d’Ávila en Castilla et Léon en Espagne le 3 mai, et le 8 mai à Ascoli Piceno, dans la région des Marches en Italie.” Plus d’informations : www.grenachesdumonde.com.

Estagel, France, secteur viticole vinicole des Fenouillèdes