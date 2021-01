Zapping de l’actualité du 29 janvier | Pyrénées-Orientales

♦ Conjoncture – L’économie régionale souffre mais résiste

Les Notes de conjoncture mensuelles de la Banque de France prennent en quasi temps réel, le pouls de l’économie. Pour l’Occitanie, les chiffres de décembre 2020 viennent d’être publiés et, selon les analystes, « l’économie régionale a bien résisté » aux contraintes imposées par la situation sanitaire. Cette appréciation globale doit cependant être nuancée en fonction des secteurs et filières, certains ayant plus souffert que d’autres.

“En Occitanie, l’activité industrielle a marqué un léger tassement, pour s’établir à 82 % de l’activité « normale » ; quant au niveau national le chiffre s’est stabilisé aux alentours de 91 %. Ralentie depuis plus de six mois, la filière aéronautique est comptable d’une bonne partie de ce recul statistique. […] Cela ne surprendra personne, « l’activité demeure extrêmement dégradée dans l’hébergement et la restauration ». Dans le bâtiment, qui avait fléchi au cours du premier semestre, les observateurs de la Banque de France relèvent qu’en Occitanie l’activité « se maintient à un haut niveau », à 95 % de l’activité normale (97 % au niveau national). Même constat pour le BTP où « l’activité a progressé au cours du dernier trimestre ».”

En dépit de ces chiffres inégaux de nature à laisser peser des interrogations, la Banque de France prévoit un rebond dans tous les secteurs en début d’année.

// En chiffres :

62 % de baisse du chiffre d’affaires des entreprises d’Occitanie, tous secteurs confondus.

79 % de CA en moins pour l’hôtellerie et la restauration.

6,1 % des chefs d’entreprise envisagent une fermeture.

66,2 % d’entre eux disent vouloir maintenir tout ou partie de leur activité.

♦ Le nombre d’auto-entrepreneurs toujours en hausse au 2e trimestre 2020

Fin juin 2020, le réseau des Urssaf dénombre 1 903 000 auto-entrepreneurs ; soit 21,8% de plus sur un an (après +16,4% un an plus tôt). Cette évolution résulte en partie de la forte diminution des radiations (-29,5% sur un an) liée à la non-radiation – contrairement aux années précédentes – des comptes présentant au 31 décembre deux années consécutives sans chiffres d’affaires. La radiation de ces comptes aurait ramené à +16,2% la hausse annuelle du nombre d’inscrits à fin juin 2020.

Le chiffre d’affaires trimestriel global diminue de 18,9 % sur un an. Cette baisse épargne de très rares activités, notamment celles de poste et de courrier, qui sont toutefois en ralentissement. Le chiffre d’affaires trimestriel moyen diminue de 11,9 % sur un an, passant sous la barre des 4 000 euros (3 792 euros contre 4 303 euros un an auparavant).

Glissement annuel du nombre d’auto-entrepreneurs économiquement actifs et du chiffre d’affaires% trimestriel – Acoss-Urssaf

♦ La Région – Accompagner et faciliter la reprise des étudiants

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a perturbé fortement la rentrée universitaire et impacté directement les étudiants ; en particulier les plus fragiles. “En réponse à cette situation inédite, et afin de contribuer à la continuité pédagogique et à la réussite des 256.000 étudiants que compte l’Occitanie, la Région s’est mobilisée dès le début de la crise pour apporter des solutions concrètes répondant à leurs besoins immédiats.”

Selon Carole Delga : “Elle va ainsi amplifier son action dans les semaines à venir, en renforçant notamment les dispositifs d’accompagnement psychologique, en lien avec les universités et les CROUS. Avec la mise en place d’équipements pour le dépistage salivaire EasyCov au sein des centres de soins universitaires avant fin janvier, qui viendront compléter les actions Proxitest, mon souhait est aujourd’hui d’accompagner et de faciliter le retour en cours d’une partie des étudiants. […] La Région va proposer rapidement 300 jobs étudiants dans ses services et dans les lycées et va également mobiliser les acteurs économiques et les collectivités, sur l’ensemble du territoire, pour amplifier la démarche.“

♦ Occitanie Innov et IN’Days – 2 grands rendez-vous innovation en ligne le 4 février

AD’OCC, l’agence de développement économique de la Région Occitanie – en partenariat avec les membres du RésO Innovation by AD’OCC – organise la prochaine édition d’Occitanie Innov le 4 février 2021. Entièrement virtuelle, cette 14e édition réalisera un focus sur la thématique « innovation & économie circulaire ». Retrouvez la liste des exposants depuis : www.occitanie-innov.com/expo.

Au programme des IN’Days de l’UPVD, 4 tables rondes pour aborder les grandes tendances 2021 dans les énergies renouvelables, comprendre les innovations et les initiatives sur notre territoire, en présence de Fanny Agostini, journaliste et présentatrice engagée pour la préservation de l’environnement, et de personnalités inspirantes, acteurs publics, privés et enseignants-chercheurs engagés. À suivre en Live sur le site web www.lindependant.fr et les pages Facebook L’Indépendant et Fondation UPVD .

Occitanie Innov’ – Le programmes des ateliers et conférences en format digital : – 9h – 10h : Dispositifs Innovation pour la Relance.

– 10h30 – 12h : L’économie circulaire, une opportunité d’innovation pour vos produits et vos procédés.

– 14h – 15h30 : L’économie circulaire, une opportunité de faire évoluer sa stratégie et son modèle économique.

– 16h – 17h30 : Le design des métiers de demain dans mon entreprise – Spécial économie circulaire.

– 18h – 19h30 : Cérémonie de remise des Prix du 40e Concours régional – Les Inn’Ovations. IN’Days – Programme des tables rondes : – 9h15 – 10h30 : Table ronde « Innovation & énergies renouvelables : une réponse aux usages et aux besoins des territoires ».

– 10h45 – 12h00 : Table ronde « Le Développement Durable au prisme des énergies renouvelables : des acteurs engagés ».

– 14h15 – 15h30 : Table ronde « Citoyens, habitants : les énergies renouvelables et moi ».

– 15h45 – 17h00 : Table Ronde « L’investissement vert en Occitanie : vers une transition énergétique solidaire ».

♦ Jeunes comme anciens – L’Institut Jean Vigo continue ses missions

Prenant acte de l’éternisation de la fermeture des salles de cinéma, la cinémathèque perpignanaise Jean Vigo se réorganise. “C’est le cinéma qui viendra à vous !” Comment ? Projections en ligne, ateliers dans les écoles, ciné-concerts dans les crèches, diffusion dans les Maisons de retraite ; mais aussi, une invitation à venir travailler sur ses fonds et de nouveaux projets !

Leurs intervenants “éducation à l’image” continuent donc de se déplacer dans les écoles, collèges et lycées pour maintenir des ateliers d’initiation au langage cinématographique et proposer un nouvel atelier stop motion. Les inscriptions ne désemplissent pas ; l’Institut intervient dans les écoles primaires de Perpignan, Bompas, Saint Feliu, Espira de l’Agly, le centre aéré de Claira… De façon dématérialisée, l’équipe continue de proposer des séances Mémoire filmique grâce à un partenariat avec une entreprise de diffusion télé sous contrat avec les Maisons de retraite. L’Institut prépare de nouveaux films issus de ses collections Mémoire filmique à diffuser hebdomadairement auprès des résidents d’EPHAD.

♦ GRDF soutien la Banque Alimentaire des Pyrénées-Orientales

En première ligne depuis le début de la crise, elle rencontre des difficultés pour collecter les dons, les stocker et les transporter. Le matériel est fort sollicité et s’use vite en livrant chaque jour 10 tonnes de denrées alimentaires. En 2020, un nouveau chariot élévateur a été acheté grâce au mécénat des entreprises, des associations et des particuliers.

“Pour soutenir et accompagner les besoins locaux, GRDF a décidé de faire don d’un fourgon à l’antenne locale des Pyrénées Orientales afin de l’aider au niveau du transport et de la logistique. Ce véhicule a été remis le 28 janvier 2021 par Claude Bompard, Directeur Territorial GRDF, à Denis Bastouill, Président de la Banque Alimentaire des Pyrénées Orientales.”

♦ Manifestation contre l’installation d’Amazon à Rivesaltes

Les militants du collectif « Stop Amazon à Rivesaltes », composé d’une dizaine d’organisations citoyennes et syndicats, vont manifester le 30 janvier 2021 à 12h00 devant le siège de l’agglomération pour renouveler leur opposition au projet d’installation de la multinationale Amazon.

“Les décideurs de l’agglomération ont-ils d’ores et déjà engagé une procédure de cession d’un terrain dans la zone logistique de Perpignan-Rivesaltes au profit d’une société immobilière agissant pour le compte de la firme de vente en ligne Amazon ? Nous réclamons que toute la lumière soit faite sur les intentions de l’agglomération.”

“La vente de ce terrain à des sociétés écrans, connues pour acquérir et aménager dans le but de louer au géant de la vente en ligne, validerait une transaction aux lourdes implications qui dépasse largement le cadre d’un simple acte de gestion courante”. Plus d’information sur cette installation dans notre article écrit en décembre.

