Zapping de l’actualité du 3 février | Pyrénées-Orientales

Nées dans le Parc du château de Valmy en 2007, Les Déferlantes poseront micros et enceintes à Céret du 7 au 10 juillet 2021. Selon le directeur du Festival David Garcia, “Le château d’Aubiry est aujourd’hui plus adapté pour accueillir, dans le respect des normes de sécurité et de confort, un large public. Il correspond aux exigences des artistes et des techniciens, plus pratique, plus fonctionnel pour notre équipe et les bénévoles, plus convivial pour nos partenaires.”

À la découverte du château d’Aubiry : Situé à 13 minutes de Perpignan sur la commune de Céret et à 20 minutes de la mer, entouré de montagne, ce joyau des années 1900 fut construit par l’architecte danois Viggo Dorph-Petersen pour le célèbre industriel Bardou Job. Les festivaliers pourront profiter de 7 hectares de parc dominant le Vallespir.

Alors que devait se tenir le Conseil municipal le 4 février, Louis Aliot, maire frontiste de la commune avait convoqué une conférence de presse afin de dévoiler le 1er Débat d’Orientation Budgétaire de son mandat. À 14h, devant le pupitre, point de Louis Aliot, en lieu et place Charles Pons, premier adjoint. « Nous devons reporter le conseil municipal à une prochaine date. Monsieur le maire doit aller se faire tester car il est cas contact. Parmi les employés qui entourent Monsieur le maire, une personne a la Covid ». Selon Charles Pons aucun autre membre du cabinet n’est cas contact.

À noter parmi les éléments fournis dans le dossier de présentation du Débat d’orientation Budgétaire 2021 :

Budget d’investissement de 60M€ ; montant identique à celui du DOB de 2020 présenté par Jean-Marc Pujol ancien maire.

Une masse salariale en hausse, de 93,6 M€ à 96,5M€. Le maire explique cette hausse de près de 3M€ entre autres par l’embauche de 27 personnes affectées à la police municipale. Pour rappel, en 2019, le maire sortant avait déjà recruté 31 agents.

Au total, le nombre de personnels municipaux devrait atteindre à la fin de l’année 2447 personnes. À l’inverse, le précédent DOB affichait une baisse des effectifs à 2.200 agents.

Cette hausse est aussi liée à la mise en place de tickets-restaurants pour l’ensemble du personnel municipal pour un montant total de 900.000€ par an.

Parmi les investissements détaillés dans ce 1er budget du Maire Rassemblement National, on peut noter “des aménagements structurants” : entrée nord de Perpignan, agrandissement du Parc de Sports au sud de la ville et rénovation du palais des expositions.

♦ Procédure de sauvegarde : Flunch Perpignan ne serait pas concerné par la fermeture

Pour poursuivre son plan de transformation et protéger l’entreprise et ses salariés, Flunch sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Sur la liste des 57 établissements concernés – dévoilée par la CGT le 2 février – ne figure pas celui de Perpignan. Les 57 restaurants Flunch – parmi 227 en France – seront proposés à de potentiels acheteurs qui deviendraient ainsi des franchisés.

« La crise sanitaire nous oblige à prendre des mesures fortes plus vite que prévu. Nous devons adapter le réseau et redéployer la marque au plus près des consommateurs et de leurs nouvelles attentes. Nous avons hâte de voir nos restaurants rouvrir et de retrouver nos clients et nos équipes pour les accompagner dans ce renouveau de Flunch, » précise Thierry Bart Directeur général de Flunch.

♦ Via Occitanie bientôt dans le Groupe La Dépêche ?

Des discussions entre Groupe La Dépêche et Vià Occitanie sont en cours et pourraient aboutir à une cession des chaînes au profit du groupe présidé par M. Jean-Michel Baylet. Le groupe Vià Occitanie – anciennement Médias du Sud – comprend les chaînes locales Vià Occitanie Pays gardois basée à Nîmes, Vià Occitanie Montpellier, Vià Occitanie Pays catalan basée à Perpignan, Vià Occitanie Toulouse, et Vià ATV Martinique.

“L’actionnariat de Vià Occitanie est notamment composé par le groupe Altice, actionnaire à hauteur de 19,9%, bénéficiant par ailleurs du soutien financier de M. Bruno Ledoux à 25 % via sa holding Bruno Ledoux Média Holding, et du groupe La Dépêche du Midi, présidé par M. Jean-Michel Baylet, à hauteur de 10 %. Les discussions entre les deux groupes pourraient bien ne concerner que les chaînes basées dans le Sud de la France, correspondant à la zone de diffusion du Groupe La Dépêche/Midi Libre.”

♦ Quartier du Vernet – Opération de sécurisation et de contrôle des épiceries

Le 28 janvier 2021 à 9h00, les policiers du Commissariat de Perpignan procédaient à un coup de filet dans le quartier du Vernet à Perpignan en coordonnant l’intervention de plusieurs unités . Les effectifs ont procédé au contrôle simultané de cinq épiceries du quartier du haut Vernet. “Deux commerces disposaient d’une cache dans laquelle était stocké du tabac de contrebande destiné à la revente au détail. Les deux gérants concernés étaient placés en garde à vue par la brigade financière du commissariat de Police.”

♦ Quelles mesures économiques pour la montagne privée d’ouverture ?

“Suite aux mesures économiques annoncées le 11 décembre 2020 à destination en particulier des remontées mécaniques et des commerces des stations et vallées, et après plusieurs concertations avec les représentants du secteur, le Gouvernement a décidé de renforcer et compléter les mesures de soutien exceptionnelles pour soutenir les acteurs de la montagne.”

À noter parmi les mesures pour les entreprises des stations et vallées : – Les commerces situés dans les stations et vallées peuvent d’ores et déjà bénéficier des aides au titre du fonds de solidarité ; ce sera désormais le cas des entreprises situées en amont de la chaîne de valeur des activités de montagne (ingénierie, menuiserie, etc.), ainsi que de l’ensemble des commerces de matériel de ski, qui seront intégrés aux secteurs faisant l’objet du « plan tourisme » (liste S1bis).

– Le nouvel étage « coûts fixes » du fonds de solidarité sera élargi aux entreprises réalisant moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires par mois pour les secteurs les plus affectés par la crise, comme l’hôtellerie-restauration et l’hébergement, résidences de tourisme notamment. Pour les salariés et les saisonniers : – Les frais de formation des salariés et saisonniers en activité partielle seront pris en charge à 100% par l’Etat dans le cadre du dispositif FNE-Formation. Pour les professionnels de santé de la montagne : Afin d’accompagner les professionnels de santé dans les stations et alentours qui subissent une baisse très importante de leur activité, un dispositif spécifique d’indemnisation va être mis en place leur garantissant la capacité à faire face à leurs charges fixes professionnelles, sur un modèle similaire à celui mis en place lors du premier confinement.

♦ Manuel Alduy nommé directeur du cinéma et du développement international à France Télévisions

Manuel Alduy est nommé directeur du cinéma et du développement international au sein de la direction des antennes et des programmes de France Télévisions à compter du 1er février. “Une nouvelle direction qui a pour ambition de piloter la stratégie du groupe audiovisuel public en matière de cinéma tant en termes d’éditorialisation, d’exposition, d’acquisitions que de coproductions”, selon un communiqué.

Manuel Alduy exerçait jusque-là au sein de Walt Disney Company EMEA en qualité de Senior Vice President content sales ; tout comme chez 20th Century Fox TV les 4 années précédentes. Au sein du groupe Canal+ pendant 22 ans, il y a été directeur des acquisitions cinéma français (2005-2008), directeur du cinéma et des acquisitions de séries TV (2008-2014) puis directeur de Canal OTT de 2014 à 2016.

La 56° édition du Festival Confrontation – portant sur L’Histoire du temps présent – aurait dû se tenir en mars 2020. Dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’Institut Jean Vigo reporte cette édition : Le Festival aura lieu du 16 au 21 novembre 2021 au Cinéma Castillet. La thématique «Histoire du temps présent, 1980-2020» construite en partenariat avec l’Institut d’Histoire du Temps Présent reste la même et la programmation, en prise directe avec l’histoire que nous vivons, s’adaptera.

