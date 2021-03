Zapping de l’actualité du 3 mars | Pyrénées-Orientales

♦ Un an de crise sanitaire en Occitanie avec l’ARS

L’Agence Régionale de Santé d’Occitanie a tenu ce 3 février une conférence de presse ; l’occasion de revenir sur une année de crise sanitaire et la situation de la région.

Quel impact en Occitanie ? Dans une moindre mesure que dans d’autres régions, l’Occitanie reste marquée par des pics épidémiques importants, notamment depuis l’automne 2020. Toutes causes confondues, le nombre de décès enregistrés à l’état civil en 2020 affiche un excédent plus marqué cet automne : 14 % de décès supplémentaires en Occitanie entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 selon l’INSEE. Quel impact à l’hôpital ? La situation épidémique s’est traduite par de forts pics d’activité pour les équipes soignantes de nos établissements hospitaliers. Malgré des indicateurs plutôt en baisse, le nombre de cas graves pris en charge à l’hôpital reste encore élevé en ce moment en Occitanie. Quels risques avec les variants ? La vigilance est forte face à la circulation de nouveaux variants plus contagieux. En Occitanie, c’est surtout le variant britannique qui se déploie. Quelles évolutions en Occitanie ? “La diminution globale du taux d’incidence en Occitanie ne doit pas atténuer notre vigilance : les disparités territoriales sont importantes et le virus circule toujours activement.” Quid de la vaccination ? Plus de 500.000 injections seront comptabilisées ce jour. Plus de 83% des résidents en EHPAD ont déjà bénéficié d’une première injection du vaccin et 72% d’entre eux sont protégés par les deux doses successives.

♦ Plus d’un enfant sur dix dont les parents sont séparés est en résidence alternée

En France, en 2020, 12% des enfants dont les parents sont séparés vivent en résidence alternée. 480.000 enfants mineurs passent donc la moitié du temps chez chaque parent.

Dans les Pyrénées-Orientales, cette moyenne varie selon les communautés de communes où réside l’enfant :

– Moins de 7% : CC Agly Fenouillèdes.

– 9 à moins de 11% : CU Perpignan Méditerranée Métropole, CC Pyrénées catalanes.

– 11 à moins de 13 % : CC Corbières Salanque Méditerranée, CC Roussillon-Conflent.

– 13 à moins de 16 % : CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris, CC Sud-Roussillon, CC Pyrénées Cerdagne.

Diplôme des parents selon leur situation familiale en 2020 © INSEE

♦ La Ville de Perpignan décide de faire de la lutte contre le décrochage scolaire une grande cause municipale

II est proposé par la municipalité de mettre en place un accompagnement de proximité de soutien à la scolarité gratuit pour des collégiens et lycéens de 4ème, 3ème, 2nde. “Cette action […] consistera à aider les jeunes dans leurs apprentissages scolaires et à les soutenir sur les matières essentielles en bénéficiant de cours donné par des étudiants en service civique et/ou des enseignants bénévoles.” Le dispositif repose sur le principe de la gratuité totale.

Concrètement, les services civiques (des étudiants de 18 à 25 ans) sont recrutés pour une durée de 8 mois. Afin d’être au plus proche des élèves, l’accompagnement se fera dans 16 structures municipales (Maisons de quartiers, Médiathèque, Mairies de quartier…). Depuis ce mercredi 3 mars, une adresse mail et une ligne téléphonique sont dédiées aux inscriptions (04 68 62 38 76 – soutienscolaire@mairie-perpignan.com); et une adresse mail et une ligne téléphonique sont quant à elles consacrées aux candidatures (04 68 66 35 43 – contratsoutienscolaire@mairie-perpignan.com). Plus d’informations sur ce dispositif sur le site de la mairie de Perpignan : https://bit.ly/385dzrZ.

01/09/2020, Perpignan, France, Rentrée scolaire collège covid-19 © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Un bilan mitigé des soldes selon le Syndicat des Indépendants

Dans une interview au Parisien, Marc Sanchez, secrétaire général du Syndicat des Indépendants (SDI), dresse le bilan des soldes pour les petits commerçants. “Tous secteurs confondus, on est sur une perte globale de chiffre d’affaires de 20 à 30 %. Beaucoup de commerçants se retrouvent avec du stock sur les bras, une trésorerie qui s’est encore détériorée et des dettes qui s’accumulent. Et ce n’est pas fini ; il y a encore de grosses incertitudes qui pèsent sur les prochains jours, les prochaines semaines autour d’un confinement. La situation devient catastrophique pour certains, au point de se demander si une procédure de sauvegarde ne serait pas la solution.”

Illustrations des soldes à Perpignan

♦ Des agriculteurs des Pyrénées-Orientales finalistes du concours général agricole 2021

Le Concours des Pratiques Agro-écologiques récompense chaque année les agriculteurs mettant en œuvre des pratiques agricoles leur permettant de tirer profit de leur activité de production ; tout en apportant une contribution active à la préservation écologique des territoires. Parmi les 18 finalistes nationaux, les lauréats du territoire Occitanie : Les Vergers des deux vallées (arboriculture) de Michel Planas et le GAEC Goyty (élevage) d’Élodie François et Xabi Gyty installés respectivement à Eus et Taurinya (66).

Selon le Jury, “sur cette double exploitation labélisée AB, les systèmes de production arboricole et d’élevage sont parfaitement complémentaires. Les vergers procurent aux brebis une herbe de très bonne qualité fourragère. L’élevage permet à l’arboriculteur d’éviter le passage du tracteur et enrichit les sols avec un apport d’engrais supplémentaire. Les vergers ne sont pas juste un complément bienvenu sur le parcours des animaux ; mais le socle d’alimentation du troupeau pendant plusieurs mois de l’année […].” Verdict mi-mai 2021.

Les Vergers des deux vallées

♦ Fibre – Du projet territorial à la formation des jeunes

Le Campus de Formation des Métiers de l’Artisanat à Rivesaltes a inauguré sa première promotion de 12 “plombiers du numérique”. “L’École des Plombiers du Numérique forme au métier de monteur raccordeur de réseau fibre optique qui, pour sa première promotion, culmine à 90% d’insertion positive sur le marché de l’emploi” selon le CFMA. L’occasion de transformer le déploiement de la fibre dans les Pyrénées-Orientales en opportunité de formation et d’emploi.

Les Plombiers du Numérique est un projet de l’association Impala Avenir Développement (association à but non lucratif) qui a pour objectif de soutenir des programmes de formation aux métiers porteurs des infrastructures numériques à destination de publics déscolarisés et éloignés de l’emploi. Prochaine session de formation à partir du 19 avril. Information et inscription : poleorientation@cma66.fr.

♦ Dragons Catalans – Effectif 2021 et match amical diffusé en live Stream

Steve McNamara a dévoilé aujourd’hui l’effectif des Dragons Catalans et les numéros de squad pour la saison de Super League 2021. Trois recrues intègrent l’effectif cette saison. Dean Whare portera le n°4, Gil Dudson le n°8 et Mike McMeeken le n°12. Les 4 jeunes joueurs qui ont rejoint le groupe en cours de saison l’an passé, Mathieu Cozza, Joe Chan, Corentin Le Cam et Mathieu Laguerre, font partie de l’effectif 2021. Découvrir l’effectif complet sur ce lien.

Les Dragons disputeront samedi leur premier match de préparation avant le début de la saison 2021 face à une sélection des joueurs du Championnat de France Elite 1. Organisée à huis clos ce samedi 6 Mars à 15h au stade Aimé Giral, cette rencontre sera diffusée en Live Stream sur la chaîne YouTube du club. Vous retrouverez Bruno Onteniente aux commentaires, en compagnie de l’ancien joueur des Dragons Vincent Duport.

Entrainement des Dracs du 02/03/2021 © Dragons Catalans

♦ Rassemblement – Le 8 mars des 1ères de corvées

À l’appel du Collectif droits des femmes 66, se tiendra à Perpignan un rassemblement à Perpignan le lundi 8 mars à 18h, Place de la Résistance (en face du Médiator). Dixit les organisateurs, “pendant cette crise, l’utilité sociale de nombreuses professions à prédominance féminine a été mise en lumière et l’urgence de leur revalorisation est encore plus criante ! Les femmes sont plus touchées par la précarité : 67 % des contractuel.les sont des femmes et les postes les moins rémunérés concernent à 70 % les femmes. […] Plafond de verre, « soupçon de maternité », stéréotypes sexistes, violence et harcèlement sexuel au travail pèsent également fortement sur les carrières des femmes. Ces écarts sont encore plus creusés au moment de la retraite.”

© Idhir Baha

♦ Journée du 8 mars – Exposition éphémère dans les vitrines du quartier Gare-Catalogne

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. 12 artistes féminines prennent place dans 20 vitrines de Perpignan ; une exposition éphémère à partir de ce samedi 6 mars et jusqu’au mercredi 16 mars. Organisée par le collectif L’Œil Écoute, “cette « Pause sur l’art en mode lèche-vitrines exclusivement féminin » est organisée en partenariat avec le Groupement des Commerçants et Artisans Gare-Catalogne. Le parcours emprunte la place Jean Payra, la place de Catalogne, le cours Lazare Escarguel et l’avenue du Général de Gaulle.”

♦ Les nouveaux outils promotionnels des Vins du Roussillon

Le Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) vient de réceptionner ses outils promotionnels à l’effigie de sa nouvelle identité « les Roussillon sont là ». À destination des caves coopératives, caves particulières et négociants du Roussillon, il permet d’affirmer haut et fort le message collectif des Vins du Roussillon. Une annonce qui est surtout pour nous l’occasion – à l’approche du printemps – de vous partager la vidéo du CIVR : Immersion au cœur des Terroirs de l’Agly, des Aspres, des Albères et de la Côte Vermeille…

♦ Pâques approche et le chocolatier catalan CÉMOI lance sa boutique sur le web

“Dans cette chocolaterie en ligne, le grand public a la possibilité de bénéficier, en quelques clics et en direct, de l’intégralité de l’offre du chocolatier et plus encore : ses gammes vendues en magasins, des produits habituellement réservés aux professionnels, des chocolats en vrac, des surprises introuvables sur le marché français et même des goodies !” Parmi ces exclusivités : des présentoirs garnis de Petit Ourson Guimauve comme dans les boulangeries ; ou encore des boîtes métal collectors.

Boutique Cémoi en ligne