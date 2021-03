Zapping de l’actualité du 30 mars | Pyrénées-Orientales

♦ Covid-19 : le variant anglais s’installe et fait exploser les chiffres des Pyrénées-Orientales

Entre le début et la fin du mois de mars, le nombre de cas quotidien a été multiplié par 3,5. Le taux actuel d’incidence des Pyrénées-Orientales est de 255 (nombre de cas sur 7 jours pour 100k habitants) ; sachant que l’incidence moyenne en France est 371. La quasi-totalité des cas détectés dans le département relève du variant anglais.

♦ Espagne – Le test PCR obligatoire pour les Français arrivant en voiture

Après les voies aériennes et maritimes, les autorités espagnoles ont annoncé samedi 27 mars qu’un test PCR négatif de moins de 72 heures serait désormais exigé pour toute personne souhaitant passer la frontière terrestre pyrénéenne française pour se rendre en Espagne. Cette mesure, qui a pris effet ce mardi, intervient alors que l’Espagne intensifie les restrictions dans l’espoir d’éviter une augmentation des cas de contamination au Covid-19 pendant la Semaine sainte, qui commence ce week-end.

Seules les personnes travaillant dans le transport routier et les travailleurs transfrontaliers seront exemptés ; ainsi que les personnes qui vivent dans la zone frontalière tant qu’elles restent dans un rayon de 30 kilomètres autour de leur domicile.

♦ Mobilisation autour de la vaccination en Occitanie

Dans un communiqué unanime, les représentants des professionnels de santé, des usagers de notre système de santé et des autorités sanitaires ont affirmé une conviction commune. “Après un an de crise épidémique, l’espoir de tous est dans la vaccination pour enrayer la propagation du virus. […] Au contact quotidien de leurs patients, les représentants des professionnels de santé de proximité réaffirment leur engagement très actif dans la campagne de vaccination en cours.”

En Occitanie, l’ARS a confirmé récemment l’amplification progressive des livraisons de doses de vaccins. “C’est un point décisif qui va permettre d’intensifier très fortement les vaccinations d’ici l’été dans chaque territoire en Occitanie.”

♦ Jobs étudiants : la Région Occitanie appelle à une grande mobilisation collective

40 étudiants ont déjà pris leur fonction au sein de la Région depuis mi-mars. 150 offres supplémentaires seront ouvertes dès le début du mois d’avril ; avant une dernière série de recrutement à la fin du printemps. Dont une cinquantaine réservée aux vaccinodromes du territoire pour soulager les équipes soignantes. Durant la période estivale, la Région Occitanie maintiendra les emplois saisonniers qu’elle propose chaque année dans le cadre de l’opération “gratuité des manuels et équipements scolaires” et au sein de ses services administratifs.

Les étudiants peuvent consulter les offres sur le site internet de la Région Occitanie ; et sur celui du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Occitanie afin de postuler.

« Je remercie la cinquantaine d’entreprises qui se sont déjà associées à notre démarche en proposant près de 120 offres supplémentaires à celles de la Région sur le site du CRIJ. Afin d’amplifier cette dynamique et venir en aide à un maximum d’étudiants, j’appelle à nouveau les collectivités et les entreprises d’Occitanie ayant la capacité de recruter à s’y associer. » a déclaré la présidente de la Région Carole Delga.

♦ Former les maires de France à la gestion des incivilités et aux agressions

Le ministère de l’intérieur et l’Association des Maires de France (AMF) souhaitent former les maires de France à la gestion des incivilités et agressions auxquelles ils peuvent faire face. “Ces formations de quatre heures, à destination des élus volontaires, sont développées par la cellule nationale de négociation du GIGN, en lien avec l’AMF. Le but est de permettre aux maires de pouvoir se saisir de l’ensemble des clés de compréhension pour désarmer les conflits, faciliter le dialogue et rétablir la communication avec le ou les individus en cause.”

♦ Le chiffre du jour : 52,5 % des acheteurs motivés par leur cadre de vie

Un an après le choc du premier confinement, trois profils distincts animent désormais le marché de l’immobilier selon une étude PAP.fr. Les boomers : 42% sont prêts à changer de région ; et 82,1% n’ont pas besoin d’avoir recours à un crédit. Les télétravailleurs : 54,1% déclarent que le télétravail a un impact sur leur projet immobilier et 35,8 % ont augmenté leur budget pour améliorer leur cadre de vie. Les actifs sans télétravail : 75,9 % recherchent un logement à moins de 20 km de chez eux faute de pouvoir s’éloigner de leur lieu de travail.

♦ Dragons Catalans – Un premier match fou et un tour de Cup en direct sur la BBC

Ce week-end, à l’issue d’un match à suspens, les Dracs se sont imposés 29-28 contre Hull KR pour leur première rencontre de Super League. [Voir le résumé en vidéo ci-dessous]. Cette semaine, la RFL a confirmé le programme du troisième tour de la Challenge Cup qui se déroulera le week-end des 10 et 11 avril. Initialement prévu au stade Gilbert Brutus, le match des Dragons face à Wakefield vient d’être sélectionné par la BBC.

“La BBC diffusera en effet deux rencontres organisées sous la forme d’un double header au Totally Wicked Stadium le samedi 10 Avril, avec Leeds vs St Helens programmé à 15h30 CET et Dragons vs Wakefield à 18h CET. La sélection du match sur la BBC prive donc les Dragons d’un match à Perpignan ; mais offre au club une nouvelle visibilité exceptionnelle sur cette chaîne en clair au Royaume-Uni.“

♦ 24e édition du Mondial du Vent : 100% compétitions et numérique

Pour sa 24e édition et dans le contexte actuel, le Mondial du Vent 2021, organisé du 28 avril au 02 mai à Leucate-la Franqui dans l’Aude, sera cette année 100% dédié aux compétitions sportives. “Conformément aux décisions gouvernementales, seuls les athlètes professionnels et de haut niveau peuvent prendre part à des épreuves sportives. La Coupe de France de windsurf freestyle, dans le format tel qu’imaginé par les organisateurs du Mondial du Vent mêlant athlètes de haut niveau et sportifs non professionnels, ne peut donc pas être organisée cette année.”

“Par ailleurs, l’évènement étant à huis clos, le Village de la Glisse et ses animations habituelles ne pourront pas se tenir tout comme les salons de l’essai. Les passionnés de glisse pourront vivre l’évènement à distance, via les réseaux sociaux du Mondial du Vent et dans les médias.“

♦ L’aéroport de Perpignan proposera cet été des vols directs vers Nantes et Lille

Depuis le mois de septembre dernier, les vols vers Paris Orly sont opérés quotidiennement. À partir du 23 avril, la compagnie Volotea reprendra ses vols au départ de Perpignan ; des vols directs vers Lille et Nantes. Ces vols seront opérés chaque lundi et vendredi depuis l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes. “Les réservations peuvent s’effectuer sur le site de l’aéroport et sur le site de la compagnie Volotea.”

♦ Des chercheurs de Perpignan ont aidé à percer le secret de la couleur noire de la perle

Dans le cadre du projet Ameligen, des chercheurs des laboratoires IHPE et CRIOBE ont participé aux études qui ont percé le secret de la couleur noire de la perle de l’huître de Polynésie. L’IHPE développe des recherches intégratives sur les interactions entre les animaux, leurs agents pathogènes et leurs environnements. Il regroupe des personnels issus de quatre institutions : le CNRS, l’Ifremer, les universités de Montpellier et Perpignan. Parmi les plus éminents laboratoires français pour l’étude des écosystèmes coralliens, le CRIOBE inclut également du personnel de l’UPVD.

“Les scientifiques ont percé le secret de la couleur de la perle de l’huître de Polynésie ; en remontant jusqu’à son origine génétique et en décryptant les voies de fabrication des pigments par les cellules du coquillage. Ils ont aussi démontré pourquoi la couleur est influencée par la profondeur à laquelle les huîtres perlières sont élevées en mer.”