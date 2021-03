Zapping de l’actualité du 5 mars | Pyrénées-Orientales

♦ Baromètre des émotions : après un an de pandémie

Publié le 4 mars par la fondation Jean Jaurès, ce baromètre des émotions livre des enseignements majeurs sur l’état d’esprit des Français et des Françaises après un an de pandémie : “une population qui résiste face aux épreuves témoignant d’une réelle forme de résilience, une jeunesse en demande de reconnaissance et une singulière mise à distance de la chose politique, à un an de l’élection présidentielle.”

Un sentiment de tristesse partagé par 36% des Français et des Françaises lié aux décès de plus de 80.000 personnes de la Covid-19 ainsi qu’aux contraintes sanitaires limitant les interactions sociales.

Le désespoir est dans la tête de 31% de la population avec une forme de fatigue et d’usure.

La colère est partagée par 30% des sondés, en lien avec les polémiques sur les masques et la vaccination.

Une jeunesse résiliente et impatiente : 62% des 18-24 ans et 63% des 25-34 ans témoignent d’un état d’esprit positif lorsqu’ils pensent à ce qu’ils vivent actuellement ; c’est près de 10 points de plus que leurs ainés. De plus, les 25-34 ans sont plus nombreux à ressentir actuellement de la joie (31% contre 23% en moyenne), de l’enthousiasme (39% contre 25% en moyenne).

Les cinq émotions en tête selon le profil socio-démographique et la proximité partisane © Fondation Jean Jaurès

♦ 106 investissements étrangers maintenus en Occitanie en 2020

Chaque année, Business France réalise le recensement de l’ensemble des projets d’investissements étrangers qui créent ou maintiennent des emplois sur le territoire régional. En 2020, l’Occitanie connaît une baisse du nombre de projets d’investissements à capitaux étrangers de -23% ; taux similaire à la moyenne nationale s’établissant à -20%. Cette baisse résulte principalement de la crise du secteur aéronautique. Néanmoins, 106 nouveaux projets liés à des investissements étrangers ont permis le maintien ou la création de 2 391 emplois l’an dernier.

Dans les Pyrénées-Orientales, le groupe italien Ediliziacrobati, leader européen dans les travaux du bâtiment sur cordes, a racheté ETAIR Méditerranée, société en faillite située à Rivesaltes. Selon l’agence AdOcc, “Ediliziacrobatica a choisi de développer d’autres process de production. L’entreprise italienne n’utilise pas d’échafaudages, uniquement des cordes ce qui permet de réaliser de petits chantiers, de moins impacter l’environnement et de monter et démonter un chantier beaucoup plus facilement de manière moins coûteuse.”

La répartition géographique des projets d’investissements étrangers en 2020 en Occitanie © AdOcc

♦ Des navettes Sankéo gratuites vers les centres de vaccination

Perpignan Méditerranée Métropole et son réseau de transport Sankéo proposent à partir de mercredi 10 mars, un service de navettes gratuites sur réservation pour permettre aux personnes de 75 ans et plus de se rendre dans les deux centres de vaccination COVID du territoire de la communauté urbaine : l’hôpital de Perpignan et le centre de vaccination Foch.

Ce service entre le domicile et les centres de vaccination est destiné aux personnes de 75 ans et plus, autonomes dans leurs déplacements et sur présentation d’un justificatif. À l’aller, tout document ou confirmation de rendez-vous précisant date, heure et lieu (convocation papier, sms, mail…). Au retour : tout document confirmant que le rendez-vous a eu lieu.

Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de :

– Etape 1 : prendre un rendez-vous pour une vaccination COVID entre 9h et 17h du lundi au vendredi.

– Etape 2 : appeler le 06.28.58.04.99 au plus tard la veille avant midi, pour réserver la navette.

♦ RUNmyUPVD édition 2021 – Solidarité avec les étudiants en situation de handicap

La Fondation UPVD organise depuis 4 ans RUNmyUPVD, évènement solidaire pour soutenir les étudiants en situation de handicap de l’UPVD dans leur réussite universitaire. En 2021, RUNmyUPVD se transforme en défi solidaire connecté. “Du 18 au 28 mars 2021, courez, marchez, pédalez, nagez, trottinez… à votre rythme, en solo ou en équipe, le jour que vous souhaitez, sur la distance de votre choix, là où vous le désirez ! Chacun peut s’inscrire, moyennant 10 € qui permettront d’aider ces étudiants, encore plus fragilisés aujourd’hui. Les fonds récoltés permettront de financer le recrutement de jobs étudiants en tant que tuteurs pédagogiques ou des secrétaires d’examens, l’achat d’équipements d’accessibilité, de matériels adaptés…”

Pour participer, c’est très simple (plus d’informations : https://runmyupvd.numeric-wave.eu/)

– RDV sur https://lnkd.in/eMhrPnr.

– Renseignez vos coordonnées et choisissez votre activité.

– Réglez le montant de 10€ pour finaliser votre inscription.

– Recevez votre kit du participant : vous avez 10 jours du 18 au 28 mars pour relever votre défi et des challenges bonus.

– Envoyez-nous vos photos.

Run My UPVD, course handi-valide à l’Université de Perpignan avril 2019

♦ Lancement de capsules vidéo par l’Office Public de la Langue Catalane

En ce début d’année, l’OPLC lance vingt vidéos pédagogiques à l’attention de tous les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées. Ces capsules ont pour thèmes l’origine d’un mot, l’étude de vocabulaires spécifiques, la présentation de métiers. L’idée est désormais de produire de manière régulière des outils pour l’ensemble des enseignants et des intervenants de catalan qui le souhaitent ; mais aussi pour le grand public.

♦ Entropie, la web série en direct 100% made in P.-O

Le 8 janvier dernier, plus de 2.000 personnes ont suivi en direct la naissance d’une nouvelle oeuvre artistique, mêlant spectacle vivant et captation live : le premier épisode de la web série Entropie ; jouée en direct par une dizaine de comédiens. “Entropie met en scène les aventures des citoyen.ne.s d’une ville du « foutur » régis par la culture des likes à tout prix sur les réseaux sociaux, sorte de projection parodique du monde actuel poussé à l’extrême.”

Le projet Entropie, c’est qui ? Le collectif d’artistes et de compagnies de spectacle vivant La Fédération du L.i.T. et l’équipe du Vingt sur Vingt. Comédiens, scénaristes, réalisateurs, cadreurs, costumiers, techniciens… soit une vingtaine d’emplois créés à chaque opus. Un financement participatif est ouvert à tous pour soutenir cette web série. L’épisode 2 sera diffusé en direct et gratuitement depuis Pyrénéon le 12 mars 2021 à 21h. Il sera suivi d’un troisième épisode en avril. Pour revoir, le premier épisode : https://youtu.be/Dprz_l8qHN8

© Web Série Entropie

♦ L’Archipel – Les Madeleines en Live Stream vendredi 12 mars

Les Madeleines ont 24 ans… 24 ans de rue, de scène, de fêtes chatoyantes, de guinches survoltées et de rencontres lumineuses avec un public de tous les âges et de tous les horizons. Le groupe se produira en Live Stream le 12 mars à 19h30 sur les pages Facebook et Youtube de l’Archipel.

“Emmenés par une chanteuse gouailleuse et tapageuse, les cinq musiciens entraînent sans relâche petits et grands dans leur folle sarabande ! Ils ont du feu plein les mirettes et un palpitant débordant de rire, de musique et de rêve. Ils sautent avec insouciance d’un continent à l’autre : l’Europe centrale côtoie la Jamaïque, le Proche-Orient s’étend au pied des Pyrénées, la Perse fricote avec la Colombie, et la Butte Rouge joue les Africaines.”

♦ Perpignan – Ouverture des candidatures pour la fête de la musique 2021

Six scènes (place Gambetta, place République, place de la Victoire, place du pont d’en Vestit, place Rigaud, place de Verdun) seront équipées d’une sonorisation gérée par des techniciens. Entre 24 et 30 groupes bénéficieront de l’accès à ces scènes selon les critères suivants : les références professionnelles des artistes, l’originalité du spectacle, la qualité de l’interprétation et la fiche technique son. Dates de dépôt des candidatures : du 01 mars 2021 au 15 mai 2021.

Les dossiers de candidature renseignés sont à adresser à l’adresse postale suivante ou par courriel :

Mairie de Perpignan – Service Evènements, Animations – Hôtel PAMS – 18, rue Emile Zola – 66000 Perpignan. Courriel : evenementsanimations@mairie-perpignan.com – Tel : 04 68 62 38 57

♦ Mardi musical baroque au Conservatoire de Perpignan

Mardi 9 mars à 18 h 30, le Conservatoire Montserrat Caballé de Perpignan Méditerranée vous propose la diffusion en direct sur sa chaîne youtube d’un nouveau mardi musical en accès libre et gratuit. Bernard Langlois au hautbois, Joël Pons au violoncelle et Carole Parer au clavecin vous invitent à découvrir quelques-unes des œuvres maîtresses de “l’âge d’or du hautbois baroque”. Le hautbois est l’un des instruments roi de la période baroque au même titre que la flûte, le violon ou encore la viole de gambe et, de ce fait, il jouit d’un répertoire d’une richesse exceptionnelle.