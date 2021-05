Zapping de l’actualité du 6 mai | Pyrénées-Orientales

♦ Focus : Le périple de Waly, la jeune baleine grise, dans le golfe du Lion.

Waly est un baleineau de 18 mois environ qui mesure 7,7m et qui est très amaigri ; ne trouvant pas dans nos eaux sa nourriture habituelle faite de krill et de micro-crustacés des vases du grand Nord. Lors d’un récent prélèvement, elle respirait toutefois régulièrement et continuait sa progression. Les agents du Parc naturel marin du golfe du Lion (et d’autres organismes) surveillent le déplacement de cette baleine.

Étant donné son état de santé, il ne faut pas la déranger et absolument rester à plus de 100 m d’elle si vous l’apercevez en mer. Comme le précise le Parc naturel, les cétacés sont des espèces très sensibles aux perturbations humaines (ondes électromagnétiques ou sonores) ; leurs sens très aiguisés les rendent malheureusement vulnérables à nos activités. Tous les cétacés présents le long de nos côtes sont de fait protégés par arrêté ministériel.

Baleine grise, photo © Tim Gage Vancouver, Canada.

Un mammifère aquatique sous grande surveillance…

Observé pour la première fois le 8 mars au Maroc, en Algérie un mois plus tard, puis la seconde quinzaine d’avril de Naples à Vintimille, Waly a effectué un long périple en Méditerranée. La baleine nage actuellement à 2 nœuds et se trouvait ce mercredi au niveau de Palavas ; toujours en suivant la côte en direction de l’ouest. Elle pourrait franchir la frontière espagnole vendredi. Si elle continue sa trajectoire le long des côtes et si elle a encore assez de force elle arrivera à Gibraltar. Sa survie ne sera pour autant pas assurée après cela.

La présence d’un tel animal en Méditerranée est plus qu’exceptionnelle. Il y a eu un seul précédent, en 2010 ; où une baleine grise avait été signalée au large de Tel-Aviv (Israël). En 2013, une baleine grise avait fait surface en Namibie, la première repérée dans l’hémisphère sud. Historiquement, il y a bien eu des baleines grises dans l’océan Atlantique, mais plus depuis la fin du XVIIe siècle.

♦ Covid-19 : la situation sanitaire des Pyrénées-Orientales en chiffres.

Les Pyrénées-Orientales affichent un taux d’incidence à 168 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours ; pour rappel ce chiffre était de 194 jeudi dernier. Au niveau des variants dans les cas détectés, la souche anglaise est toujours prédominante (93,7%). La proportion de personnes ayant reçu une dose de vaccin dans le département est de 30,11% (Taux de vaccination).

♦ La Région Occitanie lance « Parcours Emploi Personnalisé », pour rechercher un emploi ou un nouveau métier.

Parce que rechercher un emploi ou changer de métier n’est pas toujours simple après plusieurs années d’expériences professionnelles, la Région a créé « Parcours Emploi Personnalisé » (PEP). Ce nouvel outil, désormais disponible sur le site internet meformerenrégion.fr propose à tous les usagers un parcours adapté et un accompagnement personnalisé dans la recherche de métiers et de formations.

Concrètement, après avoir défini ses « cartes compétences » à l’écrit ou à l’oral par l’intermédiaire d’un questionnaire – adapté grâce à l’utilisation de l’Intelligence Artificielle – et intégré son CV, le PEP propose d’explorer les formations et les métiers qui correspondent au profil. Au terme du parcours, l’outil présente des professions, avec en détail les compétences requises pour chacune d’elles, les formations possibles près de chez soi, le marché actuel de l’emploi ainsi qu’une analyse vers les offres de Pôle Emploi en temps réel.

♦ Vigilance : démarchage abusif, téléphonique ou à domicile pour du conseil ou des travaux de rénovation énergétique.

Dans un communiqué de presse, Perpignan Méditerranée Métropole relate plusieurs témoignages en provenance de personnes habitant les communes du territoire de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM). Ces habitants font état d’un important démarchage commercial téléphonique ou à domicile entrepris pour des travaux de rénovation énergétique.

“De plus, une société dénommée « ECOBAT » s’est présentée à domicile de particuliers pour réaliser une étude sur les économies d’énergie. Pendant les échanges, il est apparemment fait mention de la communauté urbaine et des communes. Se réservant la possibilité de suites judiciaires éventuelles, PMM dément formellement tout lien avec quelque entreprise commerciale que ce soit.”

♦ Le chiffre du jour : 1,3 million d’associations en France

Selon une récente publication INSEE, en 2018, en France, 170.000 associations sont employeuses et 1,1 million sont non employeuses. Elles fonctionnent grâce à 2,2 millions de salariés et 21 millions de participations bénévoles ; un même bénévole pouvant s’investir dans plusieurs associations. Sur l’année, cela représente 1,5 million d’emplois salariés en équivalent temps plein et 580.000 équivalents temps plein bénévoles.

Ressources humaines salariées et bénévoles des associations employeuses* et non employeuses par domaine d’activité principal. Source INSEE

♦ D’anciens sites de La Poste en résidences services séniors

La société de gestion123 Investment Managers a conclu un partenariat avec La Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste, et la Banque des Territoires. Objectif ? La transformation d’anciens sites de La Poste en résidences services séniors.

Cette nouvelle structure va ainsi acquérir au fur et à mesure de leur réalisation une douzaine de résidences services séniors en centre-ville sur Perpignan ; mais aussi Amiens, Auch, Brest, Châteauroux, Metz, Roubaix, Saint-Etienne, Villefranche-de-Rouergue, Strasbourg… Les bâtiments issus du patrimoine postal seront restructurés dans le cadre du partenariat signé entre Jardins d’Arcadie, Acapace, Bouygues Immobilier et Poste Immo ; puis ils seront exploités par Les Jardins d’Arcadie à horizon 2023-2025.

Illustration Perpignan France 10-04-2020 La Poste boîte aux lettres © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Les rencontres de l’Agroécologie du 20 au 23 mai 2021 à Elne

Comme nombre d’espaces, le pourtour méditerranéen est fragile. “Érosion des sols, perte de fertilité, périodes de pluie inégalement réparties, contaminations salines des nappes phréatiques dans les zones côtières, baisse des rendements, augmentation et arrivée de nouveaux ravageurs”.

“Ces rencontres de l’agroécologie ont pour vocation de permettre la rencontre et le partage de connaissances entre le maximum d’acteurs du monde agricole. L’objectif est, par ailleurs, de créer une dynamique territoriale autour de l’agroécologie.” Ces journées sont portées par les associations Arbre et Paysage des Pyrénées-Orientales et du Gers (acteurs de la plantation de haies), la mairie d’Elne, Ver de Terre Production, plusieurs institutions et un partenaire privé avec la société de Bages Prosain. Une quinzaine d’intervenants sont prévus du 20 au 23 mai.

Photo Stéphane Ferrer Yulianti

♦ Les 42 “ambassadeurs” des vins du Roussillon 2021

42 vins secs ont été élus Ambassadeurs 2021, sur près de 250 vins dégustés par des sommeliers, cavistes, œnologues et influenceurs. “Reflet du savoir-faire des vignerons, de la diversité des terroirs et de la large palette aromatique des vins du Roussillon, ils représentent en blanc, rosé et rouge, les AOP Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon Villages et communales (Les Aspres, Caramany, Latour de France, Lesquerde, Tautavel), Collioure, Maury Sec et les IGP Côtes Catalanes.”

Cette sélection (à découvrir ici) sera mise en avant dans la communication de l’année du Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) ; et ce auprès des prescripteurs (portages presse, box influenceurs…), mais aussi auprès des consommateurs (collerettes, site internet, réseaux sociaux, presse…).

♦ L’institut Jean Vigo heureux de rouvrir sa salle de cinéma Marcel Oms

“Le grand écran, la lumière qui s’éteint, et surtout, les conversations d’après-séance… Tout cela nous a cruellement manqué et toute l’équipe est très heureuse de pouvoir – Enfin ! – retrouver son public. Nous reprenons la programmation en urgence donc, dès le jeudi 20 mai et au rythme habituel de deux séances par semaine les mardis et jeudis à 19h.“

Ce qui change ? La jauge : la salle de 100 places pourra accueillir 35 spectateurs. Cette jauge devrait être augmentée à partir du 9 juin prochain.

Les premières séances ? Un cycle de films consacré à Ida Lupino, grande réalisatrice américaine des années 40 qui au milieu d’un Hollywood policé, a mis en scène avec autant d’audace que de délicatesse des sujets comme le viol, la bigamie ou le destin des filles-mères. Le programme des 3 premières séances sur ce lien.





♦ Retour du Train Rouge touristique à partir du 9 mai

Après six mois de fermeture à cause de la crise sanitaire, Le Train Rouge, train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes reprend du service le dimanche 9 mai sur la ligne centenaire de Rivesaltes à Axat.

“Dimanche 9 mai, le sifflet de l’autorail vermillon reconnaissable à son look vintage va de nouveau retentir à la gare de Rivesaltes. Il rejoint Axat en traversant les vignobles du Roussillon et du Fenouillèdes pour atteindre la forêt de la haute-vallée de l’Aude. Un voyage tout en douceur, le temps d’admirer les paysages en se laissant conter l’histoire de la vallée. Arrivée à Axat à 12h35, des restaurants proposent la vente à emporter et l’équipe du Train Rouge prépare également un panier-repas, sur réservation.”

Informations et réservations : Jours de circulation du Train Rouge à partir du 9 mai : mardi, jeudi et dimanche.

Tel : 04 68 200 400

www.letrainrouge.fr et www.facebook.com/pg/TPCF.touristique

Voyage sensoriel Train rouge du Pays Cathare et du Fenouillèdes

♦ Le festival Voix de Femmes contraint d’annuler son édition 2021

Encore enthousiaste et optimiste, l’équipe du festival Voix de Femmes voit ses espoirs d’une édition 2021 anéantis par la situation actuelle. “Le format assis, le manque de certitude sur la possibilité de proposer un bar et de la restauration ou encore la distanciation physique sont des contraintes relatives à la situation sanitaire mais qui demeurent à l’opposé des valeurs que nous souhaitons défendre.”

“Alors, voilà, comme en 2020, nous sommes dans l’obligation d’annuler le festival V2F qui devait se dérouler du 11 au 12 juin à Maury. À 40 jours de l’événement, l’absence de réponses à un certain nombre de questions rend la situation intenable pour nous. […] Nous avons une pensée forte et reconnaissante, pour nos intermittents, nos partenaires ainsi que nos prestataires et nos bénévoles.”

“Nous préférons nous focaliser dès à présent sur du positif, et donc sur 2022, plutôt que de continuer de nourrir des espoirs dans une période de doute permanent, mettant potentiellement en péril l’économie de l’association et le moral des équipes.”

Festival Voix de Femmes Maury Juin 2019 lors de la soirée avec Nach et Zazie

♦ Clap de fin sur la 24e édition du Mondial du Vent à Leucate

Le mondial du vent a réuni les meilleurs Wingfoilers et Kitefoilers de la planète pour 5 jours placés sous le signe de la glisse. “Le soleil et le vent étaient aujourd’hui au rendez-vous pour célébrer la victoire de Titouan Galéa (FRA) lors de la première épreuve mondiale de coupe du monde de Wingfoil GWA. Il a brillé dans les deux catégories surf freestyle et surf race. La Française Olivia Piana remporte quant à elle la catégorie race chez les femmes. En Kitefoil, Axel Mazella et Poema Newland, tous deux membres l’Equipe de France, se sont imposés dans la future épreuve olympique, le relais mixte lors du Leucate Kitefoil.”

Titouan Galéa (FRA)

Leucate Kitefoil