Zapping de l’actualité du 9 juin | Pyrénées-Orientales

♦ Focus : Lutte contre les violences conjugales, le procureur réclame plus de moyens humains

Le procureur de la République des Pyrénées-Orientales a adressé aux rédactions un communiqué dans lequel il fait le constat d’un nombre insuffisant d’enquêteurs, de magistrats du parquet et de conseillers d’insertion et de probation sur la juridiction “pour lutter efficacement contre les violences au sein de la famille”.

“Pour être efficace la lutte contre les violences au sein de la famille passe par une prise en charge collective et transversale qui mobilise magistrats, enquêteurs, soignants et secteur associatif du recueil de la plainte jusqu’à l’exécution de la décision judiciaire”.

Le magistrat rappelle que dans le département la priorisation contre les violences conjugales s’est traduite par des partenariats pour :

favoriser le dépôt de plainte,

assurer la sécurité des victimes,

un traitement priorisé de ces plaintes,

un suivi renforcé de celles-ci en période de confinement,

la création d’une cellule de suivi pluridisciplinaire des victimes,

le développement de l’évaluation personnalisée des victimes,

la mise en place des outils de protection (Téléphone grave danger, bracelet anti rapprochement)

et la mise en œuvre d’une politique volontariste de présentation des personnes mises en cause à l’issue d’une garde à vue pour les soumettre à un suivi.

Néanmoins, Jean-David Cavaillé constate “l’impérieuse nécessité de moyens supplémentaires […] Si l’on veut espérer des résultats tangibles dans le traitement de ces procédures et un renforcement de nos actions en ce domaine, il est impératif que nous puissions disposer de moyens humains supplémentaires”

Jean-David Cavaillé, réclame entre autres, des personnels dédiés (assistants spécialisés ou de juristes assistants) spécifiquement aux violences intrafamiliales.

05/02/2021, Perpignan, France, Rentrée solennelle tribunal de commerce grande instance prud’hommes © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Échange avec Jean-David Cavaillé, procureur de la République à Perpignan

Les violences conjugales ce sont en 2020, 521 plaintes, ce qui est considérable, au 31 mai, 198 en cours de traitement par les services de gendarmerie. D’un côté, vous avez une grosse masse de dossiers, et de l’autre côté, ce sont des dossiers complexes qui demandent un traitement individualisé. Il y a un gros travail à faire auprès des victimes pour qu’elles aient confiance. Il y a un travail d’accompagnement auprès de la victime pour faciliter le dépôt de plainte.

Dans les Pyrénées-Orientales, nous avons une cellule qui travaille sur les dossiers les plus sensibles. En ce moment, il y a 40 dossiers suivis par cette cellule qui met autour de la table, policiers, gendarmes, le parquet, les associations…. Mais ce travail d’analyse de chaque dossier ne peut être fait au milieu de tous les dossiers du quotidien.

Pour le moment, nous sommes 13 et l’on doit gérer tout le contentieux (vols, violences, affaires de stupéfiants….).

Le magistrat référent pour les violences familiales doit aller à l’audience, aux assises, il doit tenir des permanences, et il doit aussi assurer son travail quotidien.

Par exemple, en son absence, nous avons eu une dame qui dénonçait des violences aux travailleurs sociaux, mais qui ne voulait pas dire qui était l’auteur. J’ai passé plusieurs heures par jour à travailler avec les acteurs du dossier pour essayer de comprendre comment l’encourager à parler. Ce sont des personnes, parfois sous emprise, qui ont besoin de temps et d’écoute pour dire ce qu’ils vivent.

Aujourd’hui, on veut bien faire, mais on ne peut pas bien faire si on est au four et au moulin. Nous avons besoin de 2 personnes (un juriste assistant et un fonctionnaire) qui accompagnent le magistrat référent. Pour être efficace dans l’analyse des dossiers, le croisement des éléments dans ce type de dossier, il faut que l’on vienne nous aider.

La situation est quasiment la même dans nombre de départements. Le Ministère de la justice a fait des efforts pour améliorer le budget de la justice. Mais si on veut faire la lutte contre les violences conjugales, il faut soutenir les parquets en moyens humains.

05/02/2021, Perpignan, France, Jean-David Cavaillé, procureur de la République © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Covid-19 : la situation sanitaire des Pyrénées-Orientales en chiffres

Les Pyrénées-Orientales affichent toujours un taux d’incidence à 2 chiffres avec 67 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours ; pour rappel ce chiffre était de 65 jeudi dernier. La proportion de personnes ayant reçu une dose de vaccin dans le département est de 46,96% ; ce taux de vaccination était de 44,29% milieu de semaine dernière. Source Covid-Trackel.fr

♦ À la recherche du méridien de Paris sur la frontière Franco-Espagnole

Le vendredi 18 juin prochain, les membres de l’Union Nationale des Géomètres-Experts des Pyrénées-Orientales (UNGE 66) organiseront la mesure de la borne méridienne de Paris sur la frontière Franco-Espagnole. La montée au col del Pla, au pied du Pic de Costabonne, se fera en vélo électrique.

Une action dans la continuité de celle débutée en mai 2016. En effet, il y 5 ans déjà l’UNGE 66 avait initié une action consistant à matérialiser le passage du méridien de Paris sur la frontière Franco-Espagnole.

“Le choix du méridien de Paris n’était pas anodin, puisque c’est le long de celui-ci qu’au XVIIIe siècle, les relevés effectués par nos ancêtres ont permis de mesurer un arc du méridien terrestre et de définir le mètre, étalon du système métrique qui sert aujourd’hui de référence dans le monde entier”; précise UNGE66 via Carolane Renard, chargée de communication.

Mais en 2016, “l’accès modeste aux réseaux des opérateurs téléphoniques n’avaient pas permis de déterminer avec suffisamment de précision les coordonnées de cette borne”. D’où la nécessité de reproduire l’opération. La montée au col del Pla, au pied du Pic de Costabonne, au-dessus de la petite ville de Prats de Mollo, se fera en vélo à assistance électrique.

En partenariat avec TERIA et GEOMESURE, l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) et l’Institut Cartographique Catalan (ICGC), mais aussi l’Inspecteur du Cadastre de Perpignan, l’Ordre des géomètres-experts et son homologue espagnol, le représentant de l’association des maires de France 66, ainsi que le Maire de Prats de Mollo.

Col de Ouillat Albères frontière France Espagne montagne Escala

♦ Casting géant pour The Voice le 17 juillet au théâtre municipal de Perpignan

“On est vraiment ravi que The Voice et la production aient choisi Littoral FM et Perpignan pour l’organisation de ce casting. C’est vraiment l’occasion de mettre en avant notre territoire, nos talents locaux et peut-être voir un catalan remporter la prochaine édition du radio crochet de TF1 !” nous confie Loïc Escorihuela, animateur de la matinale de Littoral FM et organisateur du casting de l’émission.

Vous poussez habituellement la chansonnette à la maison et à voir la réaction de vos invités, nul doute, la scène n’attend plus que vous. Et si vous deveniez la prochaine voix à rejoindre l’équipe de Vianney ou Amel Bent lors des auditions à l’aveugle de The Voice ? Ce 17 juillet, en plein cœur du théâtre municipal de Perpignan, Littoral FM organise le casting du télé-crochet de TF1, qui vous permettra peut-être de convaincre Bruno Berbère, le directeur des castings de l’émission, présent pour l’occasion.

Dans le détail, et avant de convaincre le jury et Bruno Berbère, le directeur des castings de The Voice, il faut passer les présélections. Inscriptions avant le 7 juillet 23h50.

Casting ouvert dès l’âge de 6 ans. Les candidats (amateurs ou professionnels) doivent envoyer avant cette date, une vidéo d’eux, en chantant, face caméra ainsi que leurs coordonnées à l’adresse mail suivante : castinglittoralfm@gmail.com

Image d’archives – The Voice auditions Perpignan El Mediator Mai 2019

♦ La SPA des Pyrénées-Orientales lance un appel aux bénévoles

Des bénévoles qui seront chargés d’encadrer et d’organiser les activités de son Club Jeunes, destinés aux 11/17 ans.

La SPA 66 rappelle : “La sensibilisation des jeunes est un engagement fort de la SPA car il est fondamental de former et éduquer les adultes de demain à connaître et comprendre les animaux pour les respecter et les protéger. C’est l’un des outils majeurs pour lutter contre la maltraitance et l’abandon”.

Pour animer ces ateliers le mercredi, samedi ou dimanche, le refuge de Torreilles (66) recherche six bénévoles pour encadrer et organiser les activités de son Club Jeunes. Parmi les compétences recherchées, la SPA liste, le dynamisme, la capacité d’animation, l’aisance relationnelle, la pédagogie ou le respect des règles de sécurité.

“Sous le contrôle d’encadrants, les jeunes participent à différentes missions pour aider les sites : promenades de chiens, soins aux animaux (câlins, brossage) … Des actions d’éducation, de communication et d’information du public sont également mises en œuvre ainsi que des sorties pédagogiques”.

Une formation sera assurée en interne. Les candidats peuvent envoyer un mail à torreilles@la-spa.fr

♦ La SPA lance son nouveau clip contre l’abandon estival.

La SPA souhaite marquer les esprits avec sa nouvelle campagne de sensibilisation « Very Cat Trip » pour lutter contre l’abandon qui risque d’être plus dramatique avec les conséquences de la crise sanitaire. L’association recueille chaque année plus de 45 000 animaux, 15 000 en période estivale dans ses 62 refuges, dont 2/3 sont des chats, autant de victimes qu’il faut sauver grâce au travail des équipes de la SPA et à leur détermination pour leur offrir une nouvelle chance.

Les chats mis à l’honneur, … parce que ce sont eux qui paient le plus lourd tribut

Rappel des chiffres :

La SPA a recueilli plus de 220 000 chats depuis 2010 !

Actuellement, le recueil des chats à la SPA est encore en augmentation de 40 % sur les cinq premiers mois par rapport à 2020.

Et s’ils ont le malheur de se retrouver en fourrière municipale, les conséquences sont édifiantes : 40% des chats sont euthanasiés sans raison médicale et les chatons n’ont presque aucune chance d’en sortir. 80 % des euthanasies en fourrières sont pratiquées sur les chats.

♦ Imaginer le Canet de 2040 ?

C’est pour répondre à cette question que le maire de Canet-en-Roussillon a sollicité Joan Busquets. Ce dernier, architecte catalan a œuvré pour de nombreuses villes, et notamment pour le grand chantier de modernisation de Barcelone pour les JO de 1992.

Pour la ville de Canet, Joan Busquets sur chargé d’accompagner la ville sur son diagnostic et les enjeux touristiques de demain.

♦ La ville de Céret organise une collecte solidaire de téléphones le 11 juillet

©ecosystem et la ville de Céret lancent un appel aux dons pour collecter les téléphones portables inutilisés au profit de personnes en situation précaire.

“Grâce aux dons des habitants, ecosystem, l’éco-organisme en charge de la seconde vie des équipements électriques, offrira jusqu’à 100 téléphones reconditionnés à des personnes en difficulté sociale”.

Chaque geste de don compte et permettra à ecosystem de réparer des téléphones qui seront offerts lors d’une cérémonie officielle le 11 juillet, sur le village du Tour de France à Céret. Les téléphones reconditionnés permettront à des personnes isolées, à la recherche d’un emploi ou ayant besoin d’un mobile pour effectuer des démarches administratives, d’être équipées gracieusement. Les téléphones collectés seront soit réparés, soit recyclés dans le strict respect des normes environnementales en France.

Pour participer à cette mobilisation citoyenne, il suffit aux habitants de se rendre dans l’un des 3* points de collecte de la ville ou de se connecter à JeDonneMonTéléphone.fr

*Points de collecte disponibles à Céret du 5 juin au 11 juillet : Mairie de Céret- Office de Tourisme de Céret – Médiathèque de Céret

Donatien Drilhon, à l’initiative de l'opération, est convaincu qu’il est urgent de donner une #SecondeVie aux téléphones, pour stopper le gaspillage de nos #RessourcesNaturelles.#Thread 4/4 pic.twitter.com/LJL4inqK0t — ecosystem.eco (@ecosystem_eco) June 3, 2021

♦ Un nouveau guide touristique pour Perpignan – Méditerranée

La nouvelle édition du guide Hachette propose de parcourir Perpignan, à travers des itinéraires et des expériences uniques.

Un carnet d’adresses shopping pour rapporter un peu de Perpignan chez soi.

Une large sélection de bars, de théâtres, de restaurants et d’hôtels pour toutes les bourses (petits prix et hôtels de charme).

Envie d’un week-end en famille, de vacances en amoureux, d’un séjour sportif, d’une escapade placée sous le signe de l’œnotourisme ou tout simplement de découvertes… ce tout nouveau guide « Un Grand Week-end » vous invite à Perpignan, ville des Pyrénées-Orientales dont la gare était considérée comme le « centre du monde » par Salvador Dali, mais aussi à la découverte d’un territoire unique, entre les Pyrénées et la Méditerranée.

♦ Le Festival de photographie Off change de “patron”

Robert Ferré vient d’être élu nouveau président de l’association Festival Off Perpignan. Ce baixanenc n’est pas un inconnu au sein du Off puisqu’il était jusque-là le représentant de la CCI des Pyrénées-Orientales au sein de son comité d’organisation. Il remplace Didier Hoiry qui a occupé cette fonction de président pendant près de dix ans.

Organisatrice du festival de photoreportage amateur, cette association propose tous les mois de septembre, plus de 80 expositions dans les commerces et autres lieux publics de Perpignan et cela, aux mêmes dates que Visa pour l’Image.

Illustrations Perpignan

♦ La culture reprend des couleurs après la crise sanitaire

Le 19 mai, outre les terrasses, les lieux de culture ont également pu réouvrir après 6 mois de fermeture. Désormais, l’Archipel, La Casa Musicale, Le Médiator, Le Théatre de l’Etang ou les cinémas du département sont fiers d’annoncer leur programmation.

⊕ L’Archipel

Mercredi 16 juin – 20h30, IMANY et VOODOO CELLO

Imany est de retour, avec dans ses bagages un ensemble de huit violoncelles et un concert spectacle qu’elle a conçu et arrangé elle-même. La chanteuse retrouve la scène entourée du timbre de cordes veloutées pour un moment de magie musicale. Le Grenat | Pop | Tarifs de 19.50€ à 39€

Mercredi 23 juin – 19h et Jeudi 24 juin – 20h30 – CASINO STENDHAL, d’après Stendhal| Frédéric Borie | Nicolas Oton

Casino est un titre trouvé dans l’œuvre de Stendhal. Le mot « casino » désigne tout lieu où l’on peut se réunir pour parler, jouer, danser, se divertir. À Grenoble, sous la Restauration, le cercle très noble et bien connu de Stendhal se nommait « le casino ». En italien, ce mot désigne aussi un bordel, un bazar et par extension, un lupanar… Le Grenat | Théâtre |Tarifs de 10€ à 18€

Samedi 26 juin – 20h30 – CALI et CAVALE

Un opus concocté dans l’intimité d’un studio avec le génial Augustin Charnet qui avait déjà sévi pour Christophe et Julien Doré. Le duo a fait des merveilles avec onze titres enfiévrés aux multiples facettes, mais où s’imposent le texte et les harmonies de la pop anglo-saxonne. Pour son passage à la scène, Cali a choisi la sobriété d’un trio de musiciens. Le Grenat | Chanson – Rock |Tarifs : 23€ – réduit 20,70€.

Illustrations Perpignan théâtre de l’archipel

⊕ La culture c’est aussi la lecture avec les rendez-vous de la libraire Torcatis

Samedi 12 juin, à partir de 17h00 – Rencontre avec Jean-Michel Mariou autour de son ouvrage “Poison d’Or” aux éditions Verdier.

Pendant plus de cent ans, dans la vallée de l’Orbiel, les hommes ont extrait l’or des entrailles de la terre. Et le poison qui va avec : l’arsenic, que l’eau et la terre fixèrent en d’infinies quantités. Les familles que nous suivons ici, entre l’écho des grandes guerres et les luttes ouvrières, la Résistance et l’abandon, rassemblent les vaincus d’une histoire qui les a dépassés. Mais voilà qu’un crime vient rappeler à tous que la peine des hommes est immense pour le mal qu’ils se font à eux-mêmes.

Vendredi 18 juin, à partir de 17h30 – Rencontre avec Floréal Roméro autour de son ouvrage “Agir ici et maintenant” aux éditions du Commun.

Un essai autant qu’un manifeste, une analyse personnelle de la pensée de Murray Bookchin. En guise d’amorce, Floréal Roméro dresse le portrait du fondateur de l’écologie sociale et du municipalisme libertaire. Il en fait son histoire, son évolution politique, pour la mettre en miroir avec les enjeux écologiques, sociaux et économiques actuels. De l’Espagne au Rojava, en passant par le Chiapas, l’auteur lance un appel à la convergence des luttes et un cri d’espoir. Ce livre nous apporte des conseils pratiques pour sortir du capitalisme et ne pas se résigner face à l’effondrement qui vient.

Samedi 19 juin, à partir de 16H00, dans le cadre du festival Total Festum 2021.

Un monde à découvrir Étienne Rouziès, traducteur, et Marie Grau, universitaire spécialiste de l’auteur proposent une rencontre-lecture bilingue à l’occasion de la parution de “Comme sous un flot de sève, l’anthologie bilingue catalan-français du poète Jordi Pere Cerdà (1920-2011)” aux éditions La Rumeur libre. Sur réservation par mail. librairie.torcatis@wanadoo.fr ou par téléphone 04 68 34 20 51.

10/11/2020, Perpignan, France, Librairie Torcatis Click and Collect © Arnaud Le Vu / MiP

⊕ Rencontre avec les auteurs des Presses Littéraires

Geneviève Heller pour son recueil de nouvelles : “Vous m’en direz des nouvelles” à Presse des Trucs et des Machins, Saint-Cyprien le : jeudi 10 juin (9h/12h.)

pour son recueil de nouvelles : “Vous m’en direz des nouvelles” à Presse des Trucs et des Machins, Saint-Cyprien le : jeudi 10 juin (9h/12h.) Pascale Oriot pour son roman : “Cent treize vies + une” à Cultura, Rivesaltes le : samedi 12 juin (10h/18h), à Super U, Prades le : vendredi 18 juin (à partir de 9h30).

pour son roman : “Cent treize vies + une” à Cultura, Rivesaltes le : samedi 12 juin (10h/18h), à Super U, Prades le : vendredi 18 juin (à partir de 9h30). Jacky Sales (1ère dédicace !) pour son roman : “Le roman d’une vie” à Tabac Presse l’Arlequin, Banyuls sur Mer le : dimanche 13 juin (9h30/12h30).

(1ère dédicace !) pour son roman : “Le roman d’une vie” à Tabac Presse l’Arlequin, Banyuls sur Mer le : dimanche 13 juin (9h30/12h30). Caroline Chemarin pour son recueil de contes : “Facéties et paysages contés en Pyrénées-Orientales” (qui a reçu récemment le Prix Méditerranée Roussillon 2021) à Amélie-les-Bains le vendredi 18 juin (à partir de 17h).

pour son recueil de contes : “Facéties et paysages contés en Pyrénées-Orientales” (qui a reçu récemment le Prix Méditerranée Roussillon 2021) à Amélie-les-Bains le vendredi 18 juin (à partir de 17h). Margot Lherbet pour son roman : “Sahel” à Maison de la Presse, Argelès sur Mer le : samedi 19 juin (9h30/12h)

pour son roman : “Sahel” à Maison de la Presse, Argelès sur Mer le : samedi 19 juin (9h30/12h) Marie Ader et Kisito (1ère dédicace !) pour leur polar : “Coup de froid en Vallespir” à Presse du Mas Guérido, Cabestany le : samedi 19 juin (10h/12h30).

(1ère dédicace !) pour leur polar : “Coup de froid en Vallespir” à Presse du Mas Guérido, Cabestany le : samedi 19 juin (10h/12h30). Yza Dambressac pour son polar : “Vous avez dit boomerang ?” à Tabac Presse l’Arlequin, Banyuls sur Mer le : dimanche 13 juin (à partir de 9h30).