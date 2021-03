Zapping de l’actualité du 9 mars | Pyrénées-Orientales

♦ 9,3 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté

MonBailleur.fr a analysé et traité les données les plus récentes sur l’état de la pauvreté en France (2018). Selon le portail dédié aux logements sociaux, 14,8% de la population française vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. En France, la moitié des personnes pauvres ont moins de 30 ans. Les moins de 18 ans sont les plus touchés (21%), suivis de près par les 18-29 ans (19,7%).

“La raison ? Des jeunes souvent en difficulté d’insertion sur le marché du travail et des enfants issus de familles pauvres. 15,2% du taux de pauvreté concernent les femmes ; tandis que 14,3% concernent les hommes.”

Echelle des bas revenus © MonBailleur.fr

♦ La masse salariale et les effectifs salariés au quatrième trimestre 2020

Le quatrième trimestre 2020 est marqué par un second confinement d’environ un mois et demi qui met un coup d’arrêt à la reprise économique entamée au troisième trimestre. D’un impact économique plus mesuré qu’au printemps, ce confinement impose notamment de nouvelles restrictions dans certains secteurs qui se voient contraints de recourir à nouveau à l’activité partielle.

Selon l’URSSAF, “la masse salariale soumise à cotisations sociales repart à la baisse sur le trimestre (-0,8%) ; après le rebond de 18,3% du troisième trimestre consécutif à la chute de 15,6 % enregistrée au deuxième trimestre. Sur un an, elle se contracte de 3,8%. En moyenne annuelle, la baisse est de 5,7% ; après une hausse de 3,1% en 2019.”

Masse salariale et effectifs salariés du secteur privé au quatrième trimestre 2020 © URSSAF

♦ Accord départemental de Relance pour les Pyrénées-Orientales

Le préfet des Pyrénées-Orientales et la présidente du Département des Pyrénées-Orientales ont signé ce jour un accord départemental de relance. “Cet accord vient en complémentarité des contrats de relance et de transition écologique (CRTE), qui seront signés dans les mois qui viennent, et vise à concrétiser les priorités communes et les engagements réciproques de l’État et du Département dans la mise en œuvre du plan de relance.”

Ces investissements portent sur :

– l’amélioration des conditions d’accueil des usagers dans certains lieux publics gérés par le Département, avec par exemple la création d’une maison sociale de proximité à Argelès-sur-Mer et l’aménagement de l’antenne sociale de Saint-Laurent de la Salanque ;

– la résilience sanitaire à travers un plan d’investissement dans les EHPAD du Département, qui sera soutenu financièrement par l’État dans le cadre du Ségur de la santé ;

– l’inclusion numérique, qui est un enjeu important du plan de relance de l’État et de la politique du Département, et qui passe notamment par l’accélération du déploiement de la fibre optique, la numérisation des différentes administrations et la mise à disposition de conseillers numériques ;

– le développement des pistes cyclables dans le département, qui peut être soutenu dans le cadre du Plan Vélo mis en œuvre par l’État, ainsi que la réalisation d’aires de covoiturage par le Département ;

– la rénovation thermique et travaux de restructuration des bâtiments du Département et notamment des collèges ;

– la protection de la biodiversité, à travers des projets de réhabilitation et de renaturation de sites et espaces protégés ;

– la réhabilitation du site portuaire de Port-Vendres ;

– les stations de tourisme, notamment en montagne où un plan de relance spécifique sera détaillé par le Gouvernement au printemps ;

– la rénovation du patrimoine, à travers la restauration de plusieurs sites remarquables dont le Département est propriétaire.

♦ Festival Off Perpignan – Hippolyte Girardot et Philippe Rochot à l’édition 2021

Grand amateur de photographies, Hippolyte Girardot sera le parrain du Festival Off Perpignan édition 2021. Côté invité d’honneur, cette édition sera marquée par la présence de Philippe Rochot. “Journaliste et reporter, il a couvert pour la radio (France Inter) et la télévision (Antenne 2 puis France 2) une grande partie des événements majeurs de ces quatre dernières décennies : guerre d’octobre 1973, débarquement turc à Chypre (1974), guerre civile du Liban (de 1975 à 1986), la révolution iranienne (1979), la guerre Irak-Iran (1983-1986), le conflit d’Afghanistan durant l’occupation soviétique (1980), la prise du pouvoir par les talibans (1996) et la traque de Ben Laden après les attentats du 11 septembre 2001.”

“Philippe Rochot a été capturé par un groupe terroriste, l’OiR (Organisation de la justice Révolutionnaire) à Beyrouth le 8 mars 1986 avec son équipe de reportage (jean-Louis Normandin, Georges Hansen, Aurel Cornea) alors qu’il tentait d’expliquer les circonstances de la mort du chercheur Michel Seurat, otage à Beyrouth, dont les ravisseurs avaient annoncé l’exécution. Il restera détenu durant 105 jours.”

Illustrations Visa Off

♦ Vincent Terrail-Novès, Maire de Balma (31), candidat à la présidence de la Région

“Natif de Toulouse, Vincent Terrail-Novès, est le fils de Guy Novès, l’ancien entraîneur emblématique du Stade Toulousain et de l’équipe de France de rugby […] Il est kinésithérapeute et exerce depuis plus de 20 ans auprès de personnes âgées dépendantes (en EHPAD). En 2009, il a lui-même créé un établissement d’hébergement.”

“Après avoir été élu conseiller régional en 2010, il devient, en 2014, maire de Balma en battant le maire sortant en place depuis 19 ans. Réélu conseiller régional en 2015, après avoir adhéré à l’UMP, il quitte ce parti politique en 2017 et n’adhère à aucun autre mouvement. Il est réélu conseiller régional en 2015. En mars 2020, après avoir mené une liste de large rassemblement, il est réélu maire de Balma dès le 1er tour avec 65% des suffrages.”

♦ Le salon TAF 2021 de Perpignan reporté au 17 juin

“En raison de la crise sanitaire actuelle et dans un souci constant de sécurité pour tous, il a été décidé de reporter les salons TAF”. Traditionnellement organisée en fin d’hiver, l’édition 2021 est reportée à juin prochain. En 2019 et 2020, plus de 80.000 visiteurs s’étaient déplacés sur les 16 salons TAF organisés dans la Région Occitanie ; 9.000 personnes à l’édition perpignanaise. Plus de 80 organismes de formation et 140 entreprises étaient réunis au Palais des expositions de Perpignan le 20 février 2020.

Le salon TAF est l’occasion de faire un zoom sur les secteurs qui recrutent, les filières à fort potentiel d’embauche. Installés sous le dôme, des villages thématiques incitaient les visiteurs à découvrir les métiers et à échanger avec les professionnels.

♦ La grand-messe du Mobile World Congress aura lieu à Barcelone

Annulé en 2020, le plus grand salon de l’industrie de la téléphonie mobile aura lieu du 28 juin au 1er juillet 2021 à la Fira Gran Vía de L’Hospitalet de Llobregat, en banlieue de Barcelone. Côté exposants, Google, Huawei, Microsoft, Samsung, LG, Telefónica ont d’ores et déjà confirmé leur présence. L’édition 2021 prévoit de limiter le nombre de participants à 50.000 ; la moitié des années précédentes. Port du masque FFP2, limitation des contacts physiques, prises de température aux points d’accès, le MWC a été totalement repensé par les organisateurs.

À titre d’exemple, le protocole lié aux tests : “Avant de quitter leur domicile, les voyageurs de certaines destinations devront présenter un test Covid-19 négatif avant d’être autorisés à monter à bord des avions et à se rendre en Catalogne. Les participants arrivant en train ou en voiture seront dirigés vers les centres de dépistage pertinents de la CMM afin de valider leur état de santé. Tous les participants devront produire un test rapide valide et négatif pour accéder au lieu de réunion. Le test doit être répété toutes les 72 heures, les participants étant avertis de l’expiration prochaine de leur participation par le biais de l’application My MWC. Plusieurs centres de dépistage seront disponibles pour soutenir les tests rapides”.

♦ Pêche – Consignes de sécurité à proximité des usines hydroélectriques

À l’occasion de l’ouverture de la pêche, le 13 mars prochain, nombreux seront les pêcheurs présents le long des cours d’eau. La Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM du groupe ENGIE) de rappeller à cette occasion les règles de sécurité aux abords des rivières équipées d’usines hydroélectriques et de barrages.

En effet, en cas de demande importante d’électricité, la SHEM peut être appelée à démarrer ses groupes de production en moins de 15 minutes. Une réactivité qui implique des lâchers d’eau pouvant entraîner une montée rapide du niveau des cours d’eau ; même bien en aval des ouvrages hydroélectriques. La SHEM a installé sur les réseaux hydrographiques concernés ; des panneaux jaunes avertissant les pêcheurs du danger de s’aventurer dans le lit des cours d’eau et qu’il convient de rester sur les berges.

Les règles de prudence de la SHEM :

– Respectez les consignes des panneaux jaunes et ne vous installez pas dans ces zones.

– Restez sur les berges.

– Ne vous installez pas sur les îlots ou les rochers au milieu de la rivière.

– Surveillez les enfants au bord de l’eau.

© Shem