L’AMIC omple La Pedrera en la 1a edició del Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat

La “Revista Cambrils”, “Der Nordscheswiger” i “Outlier Media” han estat els mitjans guardonats en la categoria En Català, Unió Europea i Internacional durant l’acte celebrat aquest 19 de març. Fotos © IVANGIMÉNEZ.

L’AMIC omple l’auditori de La Pedrera durant la celebració de la primera edició del Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat a la ciutat de Barcelona aquest dimarts 19 de març a les 17.30 h. Durant la jornada han assistit 240 editors de mitjans d’informació de proximitat, periodistes, experts en el món de la comunicació i altres professionals del sector en l’àmbit català, europeu i internacional. L’acte, presentat per la periodista Marina Romero, s’ha convertit en un esdeveniment únic per promoure, guardonar i celebrar el periodisme rigorós i l’excel·lència professional.

L’encarregat d’inaugurar l’acte ha estat el President de l’AMIC, Ramon Grau, qui ha posat en valor aquesta primera edició del premi, “és un dia per reconèixer l’esforç d’editores i editors en tirar endavant projectes que ens emmirallen (…), celebrant la vitalitat del sector, a través de l’excel·lent nivell dels mitjans d’informació de proximitat que els membres del jurat han valorat i guardonat”, ha destacat.

Guanyadors en la categoria En Català, Unió Europea i Internacional

Durant la jornada s’ha atorgat el Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat en la categoria En Català a la “Revista Cambrils” (Catalunya), guardó que ha estat recollit per Lluís Rovira, director del mitjà, qui ha remarcat que “som conscients que necessitem saber què pensen els lectors, sobretot el públic jove (…) per aquest motiu l’any passat vam traçar una estratègia digital a xarxes adaptant-nos a les noves tendències del sector”, acompanyat per la periodista, Cristina Sierra, qui ha explicat la trajectòria i projectes de futur de la publicació amb més de 70 anys d’història.

En la categoria Unió Europea s’ha guardonat al mitjà danès « Der Nordschleswiger », premi que ha recollit el seu cap de redacció, Gwyn Nissen, qui ha destacat que “dins la premsa local cal mantenir forts en tot moment els vincles entre minories (…) ser una minoria no deixa de ser un retrat de la societat”.

Pel que fa a la categoria Internacional el guardó ha estat pel mitjà « Outlier Media » de Detroit (EUA), el qual ha recollit la seva directora executiva, Candice Fortman, qui ha explicat que “el mitjà Outlier Media analitza la informació pública (…), aquestes dades són un element clau per entendre què interessa, de què es queixa el ciutadà de Detroit i quines són les seves denúncies. En aquest sentit, els ciutadans són qui creen les línies editores de la nostra publicació”.

Finalistes d’Honor i Menció Especial en la categoria En Català

A banda dels primers premis, el jurat ha decidit guardonar dins la categoria En Català a tres finalistes d’honor: la Xarxa de Diaris Som de Vallès Oriental de (Catalunya), en representació ha recollit el guardó Ramon Torrents, l’editor de la Xarxa de Diaris Som; la revista “NUA” de Menorca (Illes Balears), ha recollit el diploma Bep Al·lès, editor de Setmanaris i Revistes S.L., empresa editora de la revista i el mitjà “Sa Veu” de Sóller (Illes Balears), en representació ha assistit Gabriel Mercè, director de la publicació. També s’ha fet una Menció Especial al mitjà “EL 9 TV” d’Osona i Lluçanès (Catalunya) i ha recollit el diploma Beth Codina, presidenta del Consell d’Administració de Prosa, editora d’EL 9 NOU.

Reconeixements a la trajectòria i a la publicitat

A més, també s’ha lliurat un reconeixement a Mateu Ros i Monrós, director general de Capgròs Comunicació per la seva trajectòria al servei dels mitjans de proximitat, qui ha agraït i destacat la tasca de l’AMIC amb més de 550 capçaleres, digitals i televisions i ràdios associades; i s’ha atorgat un reconeixement a la qualitat de la publicitat que aposta pels mitjans de proximitat a Ametller Origen, guardó recollit per la directora d’RSC i Finançament Europeu d’Ametller Origen, Marta Angerri.

Parlaments d’autoritats i entitats col·laboradores

Durant la jornada han intervingut diverses autoritats i entitats col·laborades, les quals han donat suport en aquesta primera edició. Marc Bataller, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat de Catalunya, ha expressat que “una de les grans apostes del Departament és pels mitjans de proximitat (…), des d’aquí i a causa de tots els anys que he dedicat a la professió de periodista, vull reivindicar el periodisme de casa, el periodisme local“. Per la seva banda, Montserrat Surroca, Comissionada de Convivència de l’Ajuntament de Barcelona, ha exposat que “els mitjans generalistes de gran abast també s’han vist immersos en una gran crisi davant dels mass media (…) és en aquest context en què els mitjans de proximitat poden tenir una gran oportunitat, el futur del periodisme està en mans dels mitjans locals”. Per acabar, Marc Melillas, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), ha remarcat que “estem contents de participar en aquesta jornada perquè ens permet aprendre i realitzar canvis i transformacions digitals que són claus per posar en valor i entendre el que s’està fent arreu del món”.

Ponències d’experts en premsa de proximitat

Per convertir l’acte en una trobada per analitzar les principals novetats del sector s’ha comptat amb les ponències dels experts en premsa de proximitat, Jason Gibbins, director del projecte “Local News Partnerships” de la BBC (Gran Bretanya), el qual ha explicat els diferents serveis que ofereix la unió de la “BBC Shared Data Unit”, el projecte “Local News Partnerships” i la BBC News Hub. N’ha destacat tres, la creació de contingut editorial que proporciona cursos als periodistes locals, el projecte “Shared Data Unit”, un portal de notícies gratuïtes a les agències de notícies socials i el servei de notícies d’interès públic (LDRS).

Per la seva banda, Neil Chase, membre de la “Local Independent Online News” (EUA) ha presentat el seu projecte “LION Publishers”, el qual es regeix per la visió que és necessari un model de negoci independent que representi a persones de diferents indrets per tal de respondre a les necessitats periodístiques de cada territori, i ha posat sobre la taula les dificultats que afronten els periodistes d’aquestes petites publicacions.

També ha intervingut, Aurélie Rousseau, presidenta d’Ouest Medialab, i del « Festival de l’Info Locale » (França) qui ha explicat els objectius d’aquest festival, on destaca l’intercanvi d’experiències i gaudir del desenvolupament dels mitjans de comunicació local. Així mateix, ha exposat els reptes del sector a França, el qual actualment es tracta d’un model en crisis, ja que hi ha menys vocació i ha posat diferents exemples de publicacions d’informació local al territori.

Altres accions de l’AMIC vinculades amb els mitjans de proximitat

L’AMIC, entitat que actualment agrupa més de cinc-cents cinquanta mitjans de proximitat digitals, en paper i audiovisuals – que conjuntament arriben a una tirada en premsa d’1.300.000 exemplars, i en digital superen els 14.000.000 navegadors únics mensuals-, ha tingut sempre una clara vocació per reivindicar la professionalització del sector i amb la creació d’aquest guardó busca donar a les petites i mitjanes capçaleres el reconeixement que es mereixen.