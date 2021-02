Zapping de l’actualité du 16 février | Pyrénées-Orientales

♦ Vaccination contre la Covid en France au 15 février 2021

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 2 294 208 premières injections de vaccin (soit 3,5% de la population totale et 4,3% de la population majeure) et 720 249 deuxièmes injections ont été réalisées (données provisoires en attente de consolidation). En Occitanie, 235.597 premières injections ont été effectuées ; ainsi que 70.239 secondes injections.

Personnes ayant reçu une dose dans Les Pyrénées-Orientales

Répartition des vaccinés par région au 15/02/2021

♦ La Région Occitanie renforce son soutien au monde associatif

L’Occitanie est dotée d’un tissu associatif riche et divers avec 140.000 associations, 1,4 million de bénévoles, 170.000 salariés. Mais avec la crise le constat est là : les responsables associatifs craignent pour leurs activités et leurs salariés. Pour venir en aide au monde associatif, “les élus régionaux réunis en commission permanente ce vendredi 12 février ont adopté, sur proposition de la présidente de la Région, Carole Delga, différentes mesures.”

Un budget de 140 000 € pour la mise en place d’une cellule de prévention et d’accompagnement des associations employeuses partenaires de la Région en difficultés

L’activation de Solidarité Associations Occitanie 2021 pour permettre le maintien des activités des associations fragilisées par la crise en facilitant des avances de subventions.

Un fonds exceptionnel d’aide aux associations œuvrant pour la jeunesse, l’éducation populaire et les solidarités.

La Région Occitanie consacre cette année 26 M€ de son budget aux associations ; soit une hausse de plus de 5% par rapport à 2020.

Archives Perpignan France 07-04-2020 Distribution colis alimentaire Secours Populaire © Arnaud Le Vu / MiP / APM

♦ Lancement des Jobs Solidaires Étudiants

Pour permettre aux étudiants de continuer à étudier dans de bonnes conditions, la Région, en partenariat avec le CRIJ Occitanie, propose des offres d’emploi à temps partiel réparties sur l’ensemble de son territoire. Les étudiants se verront confier des missions administratives pour faire face à l’afflux des demandes de subventions en lien avec la crise de la Covid-19. Consulter les annonces Jobs Solidaires Étudiants.

Pour amplifier cette mobilisation et venir en aide à un maximum d’étudiants, la Région lance un grand appel pour rassembler autour de sa démarche. Elle invite les collectivités et les entreprises ayant la capacité de recruter, à rejoindre l’initiative et à proposer leurs offres dès maintenant. “Vivier de compétences et de motivation, les étudiants d’Occitanie représentent une réelle opportunité de recrutement pour les acteurs locaux.” Cliquer sur ce lien pour déposer votre offre.

♦ Le mondial du vent 2021 du 28 avril au 2 mai à Leucate – La Franqui

Du 28 avril au 02 mai, les meilleurs athlètes de sports nautiques se retrouveront à Leucate, dans l’Aude pour le Mondial du Vent, un évènement majeur de la scène kite et windsurf internationale. Cette 24e édition proposera un tout nouveau programme qui fera la part belle aux disciplines émergentes.

Au programme : la seule étape française de la Coupe du Monde Wingfoil GWA ; dernier né des sports de glisse. Sur un Wingfoil, le rider est propulsé par une aile gonflable qu’il tient directement dans ses mains – une wing. Pour se déplacer, le rider a, sous les pieds, une planche équipée d’un foil. Leucate et le Mondial du Vent mettront à l’honneur cette nouvelle discipline qui vient d’être confirmée au programme olympique de 2024 et où les Français excellent sur la scène internationale.

07/07/2020, Le Barcares, France, FoilKite © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Covid-19 – l’Archiconfrérie de la Sanch annule la procession du Vendredi Saint

“La décision a été difficile à prendre mais en raison du contexte sanitaire toujours très incertain pour l’organisation de grands événements, le conseil d’administration de l’archiconfrérie de la Sanch en accord avec Mgr Turini, a décidé d’annuler la traditionnelle procession des frères pénitents du Vendredi Saint. Pour la deuxième année consécutive, on ne verra donc pas les caparutxes dans le centre-ville de Perpignan.”

Sanch Procession vendredi saint Perpignan avril 2019

♦ L’édition 2021 du medFEL sous forme de rendez-vous hebdomadaires

La filière fruits et légumes se réunit traditionnellement au mois d’avril au Parc des Expositions de Perpignan. Le medFEL s’adapte et fait évoluer son format en créant pour son édition 2021 un rendez-vous en ligne : les Mardis de medFEL.

“Un format inédit, court & efficace permettant de communiquer aux bonnes dates les prévisions européennes de récoltes de fruits & légumes d’été ! Chaque mardi, un programme en 2 temps sera proposé aux professionnels de la filière : ouverture sur les prévisions de récoltes, puis webinaires animés par des experts autour de thématiques clés comme l’évolution du comportement des consommateurs, les enjeux du e-commerce & du drive, le bio, l’agro-écologie & les labels.”

Les Mardis de medFEL sont portés par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et organisés par l’Agence régionale de développement économique AD’OCC et SPAS Organisation.

Mardi 4 mai : prévisions européennes de récoltes Abricot & prévisions de récoltes France Pêches et Nectarines,

Mardi 11 mai : prévisions européennes de récoltes Melon,

Mardi 25 mai : prévisions européennes de récoltes Pêches et Nectarines.

♦ Parce qu’on est gourmands et chauvins !

