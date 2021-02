Zapping de l’actualité du 9 février | Pyrénées-Orientales

♦ Les entreprises lauréates du concours régional Les Inn’Ovations 2021

Organisé par l’agence Ad’Occ, le concours Les Inn’Ovations récompense chaque année des projets innovants dans tous les secteurs d’activité. Il vise à encourager l’innovation, valoriser les porteurs de projet, promouvoir des produits, procédés ou services innovants proposés par des entreprises d’Occitanie.

Les 7 entreprises lauréates 2021 : – Geotrend – Toulouse : Prix de la start up de l’année

– Vaonis – Clapier : Prix de l’innovation internationale de l’année

– DR Technologie – Lavelanet : Prix de l’innovation dans les territoires de l’année

– Divincell – Nîmes : Prix du produit ou service du futur de l’année

– Beeguard – Labège : Prix de l’alimentation durable et responsable

– Ilya – Toulouse : Prix de l’énergie positive

– Neocean – Montpellier : Prix de la mobilité intelligente et durable

Focus sur la solution de transport sécurisée de DR Technologie. En mars, dès que le confinement a été décrété, DR Technologie a mis son savoir-faire au service des secours, sapeurs-pompiers et ambulanciers. Pour répondre à leurs besoins urgents, la société installée à Lavelanet a décliné l’un de ses produits – un sas gonflable de travaux en milieu hostile -, pour le transport des patients atteints de Covid-19. Résultat : une mini-bulle Covid-19 conçue pour empêcher tout risque de contamination des équipes et du véhicule, mais également du patient transporté.

♦ Occitanie & SNCF – Expérimentation de la gratuité pour les jeunes grands voyageurs

La Région Occitanie proposera aux jeunes de 18 à 26 ans utilisant régulièrement les trains régionaux liO, de voyager chaque mois gratuitement. Les 5 premiers allers-retours sont au tarif de 50% et dès le 6ème aller-retour, le voyageur de moins de 26 ans pourra circuler gratuitement sur le réseau pendant le reste du mois. Enfin, dès le 11ème aller-retour, il crédite un « compte mobilité » qui lui permettra d’engranger les trajets qui lui accorderont automatiquement la gratuité le mois suivant.

La première phase de cette gratuité est expérimentale et s’adresse à un panel de 2.000 jeunes qui testeront la méthode et l’application proposée. L’inscription à l’expérimentation sera ouverte à compter du 22 février prochain sur le site www.ter.sncf.com/occitanie. La gratuité débutera pour ces 2.000 jeunes à partir du 1er avril, jusqu’au 31 août ; pour une généralisation, si l’offre est concluante, à compter du 1er septembre 2021.

♦ Maintien à Perpignan des opérations de contrôle du respect des mesures sanitaires

Afin de vérifier la stricte application des mesures sanitaires dans les lieux à forte fréquentation par le public et d’éviter tout risque de propagation de l’épidémie, les effectifs de la Section d’Intervention du commissariat de police de Perpignan ont effectué une mission de contrôle dans le centre-ville.

“Les personnes rencontrées avec qui les effectifs ont échangé étaient toutes munies de leur masque de protection, comprenant l’utilité d’un tel dispositif. Les commerçants rencontrés, tous en conformité avec la réglementation en vigueur étaient également ravis de pouvoir échanger quelques mots avec nos effectifs en ces temps troublés.”

Illustrations Coronavirus Covid-19 contrôle forces de l’ordre Perpignan France © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Saison 2021 des Dragons Catalans : nouveau capitanat et recrutement

Steve McNamara a nommé Benjamin Garcia en tant que nouveau capitaine du club pour la saison 2021. L’international tricolore succède donc à Rémi Casty, qui aura été le capitaine des Dragons durant huit saisons. Il devient ainsi le huitième capitaine de l’histoire du club.

“C’est une grande fierté d’être nommé capitaine. Depuis tout petit, je suis un supporter des Dragons et j’ai toujours eu ce rêve d’en être un jour le capitaine. Je suis prêt à assumer ce rôle et à montrer l’exemple, j’ai vraiment cette envie de bien faire et de gagner des trophées avec le club.” Ben Garcia

Par ailleurs, les Dragons viennent d’officialiser la signature de Dean Whare à partir de la saison 2021. Le centre international néo-zélandais qui évoluait à Penrith est la troisième recrue de Steve McNamara. Âgé de 31 ans, il s’est engagé pour une durée de 2 ans.

Ben Garcia

♦ Originaires des Pyrénées-Orientales, Florent et Noël participent à “Pékin Express”

Noël et Florent se connaissent depuis 17 ans et sont collègues depuis 5 ans. Ils passent leur journée de travail ensemble de 7h du matin à 13h ; Florent conduit le camion et Noël ramasse les déchets verts ! Ils sont connus de tous dans leur village et la tournée des poubelles est souvent l’occasion de dire bonjour à tous les habitants. Lancés sur « Les pistes de la terre rouge » en Ouganda, les 8 binômes, dont celui des Catalans, sont à découvrir sur M6 mardi 23 février à 21h05.

Florent et Noël (au centre de la photo) Pékin Express 2021 © PATRICK ROBERT / M6

♦ Opération « L’Art prend l’air » à Perpignan

Le patio de l’Hôtel de Ville et le patio de l’Hôtel Pams accueilleront des expositions d’artistes perpignanais qui ne peuvent pas exposer depuis maintenant un an en raison de la crise sanitaire du COVID 19. Louis Aliot, Maire de Perpignan, donne également la parole aux street-artists qui pourront créer des œuvres sur des panneaux d’exposition installés le long du quai Vauban, Place Arago, Place de la République et Place Rigaud.

Les artistes intéressés peuvent s’inscrire : 04 68 66 33 18 / 04 68 66 18 53. Mail : perpignan.culture@mairie-perpignan.com.

Meeting of Styles 2018 – MOS 2018

♦ Sète parmi les 9 candidatures retenues pour être “Capitale française de la culture”

Le jury national, composé de 7 personnalités nommées par la ministre de la Culture s’est réuni afin de procéder à l’examen des 29 candidatures déposées par les communes ou groupements de communes pour l’obtention du label « Capitale française de la culture » en 2022. Après délibération, ont été retenues 9 candidatures parmi lesquelles la ville de Sète. Prochaines étapes ? Audition des villes candidates du 22 au 26 mars 2021 ; et annonce de la ville lauréate par la ministre de la Culture le 31 mars 2021.

“Le label “Capitale française de la culture” distingue tous les deux ans le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants. L’attribution du label s’accompagne d’un financement d’un million d’euros, financé à parité entre le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts pour cette première édition qui se déroulera en 2022.”

© Christian Ferrer – Le Krusenstern sort du port de Sète, Hérault, France.