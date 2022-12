130 jeunes des Pyrénées-Orientales s’engagent par an dans un Service Civique

Article mis à jour le 2 décembre 2022 à 07:05

« Je me suis engagée dans cette mission auprès de l’Afev** pour gagner en expérience et être sûre de mon choix ». Lana de préciser : « aujourd’hui, nous allons dans les collèges animer des ateliers citoyens et faire de l’aide aux devoirs ». Lana et Violette débutent leur mission qui s’achèvera en juin prochain. Ensuite, toutes deux envisagent de poursuivre leurs études et d’intégrer l’Institut Régional du Travail Social.

En france, chaque année, 80.000 jeunes entre 16 et 25 ans* réalisent une mission considérée d’interêt général. Dans les Pyrénées-Orientales, ils sont entre 120 et 130 chaque année à vouloir s’engager. Pour Lana et Violette, 18 ans, il s’agit de confirmer leur vocation. Elles veulent travailler dans le social, respectivement assistante sociale et éducatrice spécialisée.

Quant à Lucas, il vient de boucler sa licence en Sciences Politiques et il veut partager ses connaissances et donner de son temps . Une parenthèse durant laquelle, le jeune homme veut se poser les bonnes questions avant de choisir son master. Comme Lucas, l’âge moyen du volontaire est de 21 ans. Selon un état des lieux publié en 2021 , 35% ont un bac +2 ou plus.

En effet, le dispositif est clair, les volontaires ne peuvent renouveler un service civique. « Je trouve dommage qu’on ne puisse faire qu’une seule mission, il y a tant d’intéressantes. Je suis dans le secteur de l’éducation, mais j’aurai aussi aimé découvrir les domaines de la prison ou de l’environnement ». Zoé, Jessie, Franck, Kiliane sont catégoriques, à partir du moment où on partage les valeurs de l’association, une mission « permet de développer son ouverture d’esprit et ses capacités d’écoute et d’adaptation ».

Dans les Pyrénées-Orientales, il y a plus de missions présentées par des associations que de candidats. À ce jour, 71 missions sont proposées dans les Pyrénées-Orientales. Le rôle de Karl et de Zélie est aussi de mettre en adéquation les profils des candidats et les missions proposées. S’il n’y a pas de niveau scolaire ou de diplôme demandé, il faut une adhésion du jeune aux valeurs de la structure accueillante. Dans les Pyrénées-Orientales, c’est la Ligue de l’enseignement qui apporte les premiers éléments d’information auprès des candidats volontaires et des associations.

« Ils ont souvent eu un parcours scolaire assez compliqué. La mission leur permet de retrouver confiance en eux, de se défaire de l’étiquette de décrocheur et de se rendre utiles. Ils s’intègrent dans une équipe, ils ont des responsabilités, et on compte sur eux. Durant les ateliers scolaires, l’idée est de renouer avec les apprentissages ; mais pas sous la forme de cours de maths ou de français, mais plus via des débats ou des réflexions citoyennes. Les ouvrir sur le monde et qu’ils fassent plein de rencontres, sans évaluation, sans note, sans prof. Nous travaillons la confiance en soi, et la connaissance de soi ».