2023, l’année de la concertation pour le nouveau nom des Pyrénées-Orientales

Ce 16 janvier, Hermeline Malherbe que le département avait d’ores et déjà lancé le recrutement d’un cabinet de conseil pour les accompagner dans cette démarche. «Nous avons besoin de nous appuyer sur des gens qui ont les compétences et l’expérience sur ce genre de démarches.» Pas simplement sur le changement de nom d’un département, mais aussi de communes.

Voter oui au non au Pays Catalan ou donner le choix entre plusieurs propositions, les élus du département s’interrogent. «Je pense qu’il faut faire voter sur une seule proposition, c’est plus clair, mais si on nous dit que c’est mieux de laisser le choix sur plusieurs dénominations, on s’adaptera».

Et si les habitants du département se prononcent en faveur de Pays Catalan ? Selon la Présidente du département, il faudra envoyer les éléments au Conseil constitutionnel et ce sera le ou la Première ministre qui actera le changement. Concrètement, cela pourrait encore prendre plusieurs années avant que les techniciens enlèvent les panneaux Pyrénées-Orientales.