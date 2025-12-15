À l’aube des 30 ans de Pokémon, un engouement toujours vif à Perpignan

À Perpignan, la boutique Yukistore et ses clients réguliers font vivre la passion Pokémon. Un enthousiasme qui se transmet, en particulier par le biais des fameuses cartes collectionnées sur des générations. L’entrain pour la franchise devrait être relancé alors même qu’elle fête ses 30 ans en 2026.

Cet article a été écrit dans par Thibault Bernard et Jérémy Forcadell, accompagnés par Les 2 Rives. « Perpignan Stories » est un projet initié par Made In Perpignan en septembre 2025. Depuis, neuf jeunes ont découvert les rouages du journalisme dans notre rédaction. Ils et elles ont réalisé le reportage de leur choix, à l’écrit et en vidéo.



Grâce au soutien de Journalismfund Europe, Made in Perpignan met en avant les histoires qui inspirent ces jeunes souvent éloignés de l’information et peu représentés dans les médias.

Des cartes sous scellés exposées en vitrines, des dizaines de peluches, des coffrets, des tasses, des cartables et des porte-clés à l’effigie des célèbres créatures. Les Pokémon s’amoncellent dans les rayons du magasin Yukistore, à Perpignan. En ce mercredi, la porte ne cesse de s’ouvrir sur de nouveaux clients. Un père et son fils, un couple de quinquagénaires, des adolescents, tous à la recherche d’une nouveauté parmi les cartes exposées. Ici, ces petits bouts de cartons coûtent entre 1 et 600 euros. Sur internet, les prix grimpent parfois jusqu’à plusieurs millions d’euros.

De la nostalgie à l’investissement : des collectionneurs de tout âge

Un jeune homme d’une trentaine d’années passe d’ailleurs la porte. Pressé, en pleine pause déjeuner. Il est venu vendre et faire estimer ses cartes. Au-delà de la collection, c’est pour lui un réel investissement. « Je les garde jusqu’à ce que leur cote grimpe. Pour moi, c’est une manière de diversifier les investissements, comme je le fais dans l’immobilier ou les cryptomonnaies. »

Camille et Dylan, gérants de la boutique, se sont d’abord lancés en ligne. En 2023. Il y a un an, ils ont acquis un premier local et se sont agrandis il y a six mois. Ils ont été surpris de l’engouement pour la boutique. « Il y avait un gros manque de points de vente sur Perpignan », reconnaît tout de même Dylan.

« La plupart des collectionneurs ont une trentaine d’années, ils ont grandi avec Pokémon et collectionnent par nostalgie. Ils peuvent aujourd’hui se permettre d’avoir des collections plus intéressantes, remarque Camille avec enthousiasme. On a des conversations très riches chaque jour avec les collectionneurs. »

30 ans de Pokémon en 2026

« L’univers coloré et ludique de Pokémon attire beaucoup de personnes. Le succès vient de ces petits monstres de poche », observe Dylan, derrière sa caisse encadrée de Pikachu, Salamèche et autres Dracaufeu. « Il y a une nouvelle génération de fans qui jouent aux jeux vidéo et regardent les animés actuels. C’est sûrement eux qui porteront la marque ensuite, c’est un cycle. »

Un modèle fait pour durer alors même que l’année 2026 devrait relancer l’engouement. Pokémon fête ses 30 ans. Le 27 février exactement lors du « Pokémon day ». Des rumeurs circulent alors chez les fans. Il est question d’une dixième génération de jeux à cette occasion, avec une nouvelle région virtuelle. Les championnats du monde du 28 au 30 août à San Francisco devraient également alimenter la flamme des « dresseurs de Pokémon ».

