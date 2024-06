Article mis à jour le 9 juin 2024 à 08:58

Décidément, le sort s’acharne sur les festivals des Pyrénées-Orientales. Après l’annulation des festivals Greenland et Electrobeach, c’est désormais le festival Bacchus qui est contraint d’annuler sa dernière journée.

Mais si des soucis de gestion et d’argent sont invoqués pour les deux premiers, c’est la météo qui est en cause pour l’annulation de la journée du dimanche, 9 juin 2024, du festival Bacchus à Valmy. Photo, archives MIP.

« Alerte météo : par mesure de sécurité, le dimanche en famille n’aura pas lieu »

C’est dans la nuit du samedi au dimanche 9 juin que les responsables de la Frontera ont diffusé un communiqué de presse. « Après ces trois soirs exceptionnels de fête et de communion au festival Bacchus, autour des vins du Roussillon, des restaurateurs locaux et des artistes, la journée en famille de demain s’annonçait comme une grande fête de clôture de cette merveilleuse édition. » Les organisateurs précisent que les trois jours de festival ont réuni 15.000 festivaliers.

Le communiqué de presse poursuit : « Toutefois et étant donné l’alerte météorologique lancée par la préfecture des Pyrénées-Orientales et la commune d’Argelès-sur-Mer pour la journée de demain (rafales de vent, grêle et orages pouvant être violents), nous ne pouvons nous permettre de faire courir le moindre risque à notre public familial. »

« Ainsi, et en accord avec la commune, nous venons de prendre la décision de privilégier la sécurité du public et notamment des plus jeunes pour lesquels cette journée solidaire était organisée. C’est donc avec un profond regret, mais en totale responsabilité que nous prenons la décision d’annuler la journée du dimanche. »

Quel était le programme prévu ce 9 juin au festival Bacchus d’Argelès-sur-Mer ?

Ce dimanche était une journée dédiée aux familles dont les bénéfices devaient être reversés à l’association Alice et les petits guerriers. Et les organisateurs confirment que, malgré l’annulation, « l’intégralité des recettes de la billetterie du Bacchus en famille sera reversée à l’association. »

La Frontera, la société organisatrice du festival Bacchus, mais aussi des Déferlantes, précise qu’une procédure de remboursement des billets sera mise en place dans les meilleurs délais, « pour ceux qui le souhaitent ». Pour rappel, l’entrée du festival pour ce « Bacchus famille » était de 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

En parallèle de cette annulation, la préfecture des Pyrénées-Orientales lance un appel à la prudence en raison d’un épisode de vagues dangereuses sur le littoral des Pyrénées-Orientales.