À Perpignan, ces restaurateurs réinventent les codes du traiteur

Ce mardi 14 mai 2024, la boutique Léo et Lizette faisait carton plein. Situé dans la zone Agrosud de Perpignan, ce traiteur pas comme les autres propose un concept innovant, venu tout droit d’Australie. Le grazing, littéralement « pâturage », est l’art d’entremêler de façon esthétique des produits alimentaires.

Manger avec les yeux, avant de manger avec l’estomac. C’est ce que proposent Anna et Simon depuis près de trois ans. À l’époque, le couple tient un restaurant à Collioure. « Pendant la crise sanitaire, nous avons essayé de développer notre activité en lançant un service de livraison », avance Anna, ancienne responsable d’un bar à huîtres.

Un concept original qui prône le local

Alors que les publications sur le grazing inondent les réseaux sociaux, les restaurateurs décident de se lancer dans l’aventure. « Anna avait réalisé une caisse composée de fruits, de pâtés, de fromages… J’ai posté une photo sur Facebook et j’ai un copain qui m’a demandé si c’était possible de passer commande, le lendemain le deuxième confinement commençait », se remémore Simon. Leur activité prend alors un nouveau tournant, « nous avons commencé à livrer les personnes confinées ! » Le couple propose des brunchs, des petits-déjeuners et des apéritifs. « On apportait un peu de gaité chez les gens », sourit Anna.

De fil en aiguille, le bouche-à-oreille fait son effet et la petite entreprise prend de l’ampleur. « Jusqu’au jour où on nous a commandé un premier buffet pour 10 personnes », explique Simon. « On a posté les photos sur nos réseaux sociaux et on a reçu 70 autres demandes par la suite. » Une surprise pour le couple qui ne s’attendait pas à un tel succès. Quelques années plus tard, les voilà à la tête d’une boutique traiteur qui porte le nom de leurs enfants, Léo et Lizette.

Ces traiteurs ouvrent une nouvelle boutique à Perpignan

Si l’évènementiel reste leur cœur de métier, Anna et Simon souhaitent se développer grâce à ce nouveau commerce. « Le but est aussi de se rapprocher de Perpignan, afin que nos clients puissent récupérer leur commande directement en boutique. » Ce midi, de nombreux actifs sont venus déjeuner. Chez Léo et Lizette, les adeptes de plats aux airs de tableaux colorés se bousculent. Autour d’une table au style cosy, les clients dégustent un burger, un poké bowl ou une focaccia… Tous les plats sont préparés sur place et en continu, avec des produits locaux et de saison. Aujourd’hui, la petite entreprise familiale compte six salariés.

Si vous préférez commander un plateau pour chez vous, Anna et Simon proposent une gamme végétale, ou des box à base de poisson ou de charcuterie. « Nous travaillons vraiment la sélection des produits », assure Anna. La restauratrice se fournit auprès de producteurs locaux, notamment pour le poisson, les fruits et légumes ou le vin. Les plats sont décorés avec des fleurs qui proviennent du Domaine des herbiers, à Saint-André. Une cuisine conviviale et innovante où le visuel a toute son importance.

Le Grazing a le vent en poupe dans les Pyrénées-Orientales

Des brunchs à volonté sont également organisés chaque mois à la boutique. « Dimanche dernier nous étions complets pour notre premier brunch, on était trop contents », se réjouit Simon. Une belle récompense pour ces restaurateurs qui souhaitent sortir du lot. « Contrairement aux autres traiteurs qui sont sur Perpignan, nous n’avons pas de formules fixes, nous sommes sur un prix à la carte, avec une offre flexible. Pour les mariages notamment, il est possible de composer son menu, on ne veut rien imposer, nos clients prennent que ce qu’ils aiment. »

Si le grazing semble avoir le vent en poupe dans les Pyrénées-Orientales, la concurrence est rude. À 30 mètres seulement de la boutique Léo et Lizette, le traiteur Tanzodo semble surfer sur la vague. « Je pense que l’on a été l’un des premiers à toucher un secteur assez large, puisque l’on a des demandes sur Montpellier et sur Toulouse. L’avantage et la beauté du grazing c’est de pouvoir l’interpréter à sa façon. Il y a du travail pour tout le monde », assure Anna.

Une chose est sûre, la boutique est un nouveau challenge pour le couple. « Chaque jour, il faut se renouveler, on ne sait pas ce qui va plaire ou non. » Du côté de la clientèle, les avis sont plutôt favorables : « J’apprécie que tout soit fait à base de produits locaux », confie une cliente qui vient de commander un poké. « La présentation est vraiment très belle. Le concept de mêler des fleurs comestibles aux plats et le fait d’avoir tout dans le même plateau, de l’apéritif au dessert, c’est très agréable. »